Ester en Lea Abram bleven op voor Oranje. 'Nu nog het WK winnen!’

Het Nederlands elftal speelde donderdag met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. Wie tijdens de wedstrijd in Amsterdam rondloopt, merkt er niets van, maar het WK vrouwenvoetbal is in volle gang. In het appartement van Ester Abram klinkt wel gejuich na het laatste fluitsignaal. Daar hebben ze zelf de oranje slingers opgehangen, en helpen ze zich de nacht door met sake (een Japanse alcoholische drank) en koffie.

Het is hier geen probleem dat de wedstrijd om drie uur in de nacht begint. “Misschien ben ik gek, maar ik heb vakantiedagen opgenomen voor alle wedstrijden”, zegt amateurvoetballer Abram (30). Met haar zus Lea Abram en collega Joshua Zhu blijft ze de hele nacht op: eerst de voorbeschouwing kijken, dan de wedstrijd en de nabeschouwing. Bij andere wedstrijden zitten ze hier met minstens twintig vrienden, maar door het late tijdstip is het grootste deel afgehaakt. “Ik ben wel teleurgesteld in ze”, zegt Ester.

‘De mannen lukt het steeds nét niet’

De eerste treffer van Nederland valt al na zeventien minuten, en dat maakt de drie voetbalfanaten optimistisch. “Hoe mooi als de vrouwen het WK winnen, terwijl het de mannen steeds nét niet lukt”, zegt Lea Abram. Het vrouwenelftal werd in 2017 nog Europees kampioen. Ester weet dat nog goed, die keek dat toernooi vanuit het stadion mee. “Nu nog het WK winnen.”

Het wereldkampioenschap zou een opsteker zijn voor het vrouwenvoetbal, zeggen ze. De aandacht voor het toernooi valt dit jaar tegen, vindt Ester. “We keken zondag naar Nederland tegen Portugal. Toen we nog een wedstrijd wilden kijken, moesten we dat doen via een Duitse zender.” NOS heeft de uitzendrechten van de wedstrijden en zendt iedere dag één WK-wedstrijd live uit.

“Ik snap ook wel dat het niet erg leeft, de tijden zijn onpraktisch”, zegt Lea. “Sommige vrienden haken ook af, omdat het niveau lager is dan bij de mannen”, zegt Zhu. Dat is ook zo, reageert Ester. “Maar dat betekent niet dat je er niet van kan genieten. Of dat er geen mooie trucs te zien zijn.” Het vrouwenvoetbal is ook in ontwikkeling, zegt Ester. Daarom is het niveau lager. “En wat dacht je van de ongelijkheid tussen de mannen en vrouwen?”, reageert haar zus.

Gelijke lonen

Toch komt er langzaam verandering in die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De KNVB maakte vorig jaar bekend dat de Oranjevrouwen hetzelfde salaris gaan krijgen als de mannen. Het gaat onder meer om het geld dat de spelers krijgen als ze worden opgeroepen voor een trainingskamp.

Bij de 1-1, de VS scoort in de tweede helft, wordt even gevloekt. “We waren te optimistisch”, zegt Lea. Maar de hoop is nog niet weg. Terwijl het tempo bij Oranje steeds meer zakt, stijgt de spanning hier in de kamer. Oranje krijgt het lastig, en dat geldt ook voor de zusjes en Zhu. Ze zitten tijdens de laatste helft van de wedstrijd op het puntje van hun stoel.

Ze juichen dan ook even bij het laatste fluitsignaal, gelijkspel is toch beter dan verliezen. “De wedstrijd was zo spannend, dat ik geen moeite had om wakker te blijven”, zegt Ester. “Op naar de volgende.”

