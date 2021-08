Estafettemannen 4x400 meter stunten met zilver

De zilveren medaille voor Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela is alweer de zevende atletiekmedaille van deze Spelen. Daarmee is het atletiek voor Nederland het meest succesvolle onderdeel.

In een indrukwekkende race moest Nederland alleen de Verenigde Staten voor laten gaan. Op de laatste meters haalden slotloper Angela Botswana in. De mannen liepen in het olympisch stadion een nieuw Nederlands record. Ze haalden bijna twee seconden van hun oude toptijd af: 2.57.18 om 2.59.06.

In vorm

De mannenploeg op de 4x400 toonde al voor de Spelen dat het in vorm is. Op twee internationale toernooien stelden ze zich al kandidaat voor een medaille. Maar dat ze nog twee seconden harder konden dan hun eigen nationaal record, was niet verwacht. Het mannenteam, met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, was in mei al goed voor goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Hetzelfde viertal won ook het EK indoor in het Poolse Torun.

Direct na de finish stormde de Nederlandse vrouwenploeg op de 4x400 in extase van de tribune om de mannen om de hals te vallen. De vrouwen slaagden er niet in om op de lange estafette een medaille te winnen. Zij werden zesde. Het was een feestelijk beeld: de acht Nederlandse atleten feestend voor de hoofdtribune van het verder lege olympisch stadion.

Bonevacia werd zaterdag nog toegevoegd aan het team. De Nederlands recordhouder (44,62) neemt nam de plaats over van Jochem Dobber, die hem in de series had vervangen. Bonevacia hoefde toen niet in actie te komen omdat hij een dag daarvoor al de finale van de 400 meter had gelopen. Daarop werd hij achtste. Nederland kwalificeerde zich in Tokio als zesde voor 4x400.

Indrukwekkend

De race van het viertal was indrukwekkend. Na de eerste ronde lag Nederland nog op de voorlaatste plaats, maar Agard liep het gat naar de top vervolgens op knappe wijze dicht. Tony van Diepen kon de derde plaats die Agard veroverde vervolgens vasthouden. Slotloper Angela zag op het laatste rechte stuk dat Botswana het niet zou volhouden en passeerde dat land vlak voor de finish. En daarmee toonde Nederland andermaal dat het inmiddels een land is om rekening mee te houden in de internationale atletiekwereld.

Lees ook:

Atlete Sifan Hassan voltooit trilogie met olympisch goud op 10.000 meter

Sifan Hassan heeft in Tokio haar tweede olympische titel behaald. De Nederlandse won zaterdag na de 5000 meter ook de 10.000 meter.