Esmee Visser is de twijfel een heel klein beetje voorbij

Het hoofd van Esmee Visser weet vaak eerder dan Visser zelf hoe een wedstrijd is gegaan. Die uitspraak doet ze na bijna elke wedstrijd. Hoe goed een race ook is, haar hoofd vindt als ware het een zelfstandig lichaamsdeel altijd wel een aandachtspunt. Zondag ook weer, na de door haar overtuigend gewonnen 5 kilometer op de NK Afstanden in Thialf (6.50,96), voor Irene Schouten (6.54,87) en Carlijn Achtereekte (6.55,04). Haar coach Peter Kolder kreeg het meteen te horen: deze race had nog wel harder gekund.

Naast de 5 kilometer won Visser (23 pas) zaterdag ook de 3 kilometer. Met die twee Nederlandse titels is ze de twijfel in ieder geval voor even voorbij. Een moeilijk voorseizoen werd dankzij twee gouden plakken op de NK terzijde geschoven. Haar ritten deden goed, al (en daar is de kritische noot) had ze het gevoel dat ze nog harder kon. Zonder een sneer te willen uitdelen: “Met twee titels naar huis is het ook zielig voor concurrenten om te zeggen dat ik hier sip sta. Toch voel ik me beter dan ik heb laten zien.”

Visser startte dit weekend bewust ook op de 1500 meter, om zo de druk van de 3 kilometer af te halen. Ze kan verstijven op momenten dat ze vol in het spotlicht staat. Een beetje spanning eraf, dat helpt voor Visser, die het liefst dat onbevangen meisje blijft dat in 2018 verbaasde met een olympische gouden medaille op de 5 kilometer.

Toonaangevend

Daarom vond ze het ook ‘jammer’ dat ze dit weekend de absolute favoriet was. “Ik vind het nooit fijn dat anderen de lat hoog leggen. Maar daar kom ik nu niet meer onderuit. Het was toch de eerste keer dat ik mijn titel moest verdedigen. En dat was spannend.”

Toch is Visser de toonaangevende schaatsster op de lange afstanden. De enige Nederlandse die Martina Sáblíková kan verslaan, zo lijkt het. Dat moet Kolder wel vaak tegen Visser zeggen. Net zo vaak als hij moet zeggen dat ze toch wel echt goed in vorm is. Op die manier gaat zijn pupil er heus wel een keer in geloven. Zoals Kolder vaak zegt: Visser schaatst nu eenmaal lekkerder als ze hard rijdt.

Maar dat leerproces is moeilijk voor een vrouw met een ‘stram’ hoofd, zoals ze het zelf zei. In Heerenveen ging het dit weekend wel aardig, vond Visser, die op de langste afstand werd opgejaagd door een sterke Schouten. Een piek in haar vormpeil wilde ze het nog niet noemen. “Deze 5 kilometer was wel het lekkerst van het jaar. Vooral omdat het laatste rondje het snelst was. Dit geeft me wel vertrouwen.”

Het voorseizoen waren nog geen ideale maanden voor Esmee Visser. Ze twijfelde enorm, aan bijna alles wat met schaatsen te maken had.