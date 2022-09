Esmee Brugts schiet Nederland in blessuretijd naar WK

De haastklus van Andries Jonker heeft uiteindelijk toch het gewenste resultaat opgeleverd. Negen dagen na zijn eerste training in Zeist zag de kersverse bondscoach dat zijn ploeg in extremis van IJsland won. Na de 1-0 in Stadion Galgenwaard kwalificeerde Nederland zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Pas ver in de extra tijd schoot Esmee Brugts via een voorzet de bevrijdende treffer binnen.

Na het laatste fluitsignaal ontstond een waar volksfeest in het stadion waar Nederland in juli 2017 de openingswedstrijd van het EK tegen Noorwegen winnend afsloot. De emotionele taferelen waren dinsdag nog extremer dan op die dag. Er hing namelijk veel van deze wedstrijd af. Als IJsland stand had gehouden, had Nederland zich via de play-offs moeten plaatsen voor de mondiale titelstrijd, een lot dat nu de IJslandse vrouwen treft. Speelsters en stafleden vlogen elkaar om de hals, de opluchting, maar ook het ongeloof was groot. Negentig minuten lang stormde Nederland vergeefs op het IJslandse doel, tot Brugts het stadion deed ontploffen.

Bouwen aan een team

Het is voor het eerst dat Nederland zich niet via de play-offs hoeft te kwalificeren voor de mondiale titelstrijd. In 2014 moest de ploeg van de toenmalige bondscoach Roger Reijners eerst Schotland en Italië uitschakelen om Nederland te laten debuteren op het WK van een jaar later in Canada. Ook Sarina Wiegman kwalificeerde zich niet rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. Als Europese kampioenen moesten de Oranjevrouwen Denemarken en Zwitserland verslaan om het WK-ticket in handen te krijgen.

Nu Nederland zich niet hoeft te mengen in de loterij van de play-offs, kan Jonker in alle rust bouwen aan het team dat volgend jaar zomer in Australië en Nieuw-Zeeland aan het WK gaat deelnemen. Het is niet aannemelijk dat hij de komende tijd grote veranderingen in zijn selectie gaat aanbrengen. De groep van nu is een mix van jonge talentvolle speelsters en ervaren internationals. In de aanloop naar het EK van 2025, de voorlopige einddatum van Jonkers contract, zal er wel een definitieve verjonging moeten plaatsvinden. In de huidige selectie van 26 zitten al zeven speelsters van dertig jaar of ouder.

Hoewel Jonker na het oefenduel van vrijdag met Schotland vertelde dat er niet te veel consequenties verbonden moesten worden aan zijn eerste opstelling, begon hij tegen IJsland met exact dezelfde basis. Dus weer met Renate Jansen op rechts, op de positie van Shanice van de Sanden, die in juli 2017 in hetzelfde stadion furore maakte met het winnende doelpunt in de EK-openingswedstrijd tegen Noorwegen. Dinsdag moest zij, net als vrijdag in Zwolle, toekijken vanaf de tribunes. Opvallend, omdat Jonker in Utrecht ook niet kon beschikken over de zieke Lineth Beerensteyn, de andere optie voor de positie op rechts.

Belang te groot

Jonker vond het belang van de wedstrijd te groot om te experimenteren. Hij vond het geen optie om te beginnen met Fenna Kalma in de spits en met Vivianne Miedema op tien, de rol die ze ook vaak vervult bij haar club Arsenal. Na ruim een uur, nog altijd bij de stand 0-0, bracht Jonker Kalma toch en schoof Miedema een linie terug. Ook Esmee Brugts en Romee Leuchter kwamen de aanval versterken, terwijl Van der Gragt met haar kopkracht naar voren werd gestuurd. Plan B pakte goed uit. Brugts, de pas 19-jarige aanvaller van PSV, zocht het hoofd van Van der Gragt. De voorzet was net te scherp voor de speelster van Internazionale, maar verraste wel de IJslandse doelvrouw Sandra Sigurdardóttir (1-0). Het was het eerste doelpunt van Brugts in het shirt van Oranje.

Nederland dicteerde vanaf het begin de wedstrijd, liet de bal snel rondgaan, toonde voortdurend lef om vooruit te voetballen en stoorde als team de IJslandse opbouw. Precies zoals Jonker het graag ziet. Na twintig minuten belegerde Nederland het vijandelijke doel en er kwamen ook kansen. Daniëlle van de Donk kopte op de lat en kreeg later de bal bij een scrimmage met Sigurdardóttir niet over de lijn. Ook Jansen en Van der Gragt (via de vingertoppen van Sigurdardóttir) zagen een kopbal op de lat eindigen.

IJsland stelde er offensief weinig tegenover. Voor de ploeg van Thorsteinn Halldórsson had tegenhouden een hogere prioriteit dan de zoektocht naar een doelpunt. Elke minuut die weg tikte op het scorebord van Stadion Galgenwaard bracht IJsland dichter bij het debuut op een mondiale titelstrijd. En verhoogde de druk en spanning op de schouders van de Nederlandse speelsters. Na rust kroop IJsland iets meer uit de schulp. Daphne van Domselaar moest handelend optreden na een schot van Selma Sol Magnúsdóttir en Sveindis Jane Jónsdóttir zag de bal van haar schoen schieten. Uiteindelijk was het laatste woord toch aan Nederland, dat volgend jaar als vicewereldkampioen naar het WK mag.

