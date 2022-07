Esmee Brugts is op het EK plots een concurrent van haar idool Lieke Martens

Het duurt altijd enige tijd voordat ze zich ergens thuis voelt, zegt Esmee Brugts. Als ze ergens nieuw is houdt ze zich op de achtergrond, observeert ze en luistert ze. Ze wil zich aan niemand opdringen, zo was het in het eerste jaar bij PSV en zo is het nu bij de nationale ploeg. Ze zou soms best wel wat brutaler willen zijn, maar dat zit niet in haar. “Ik probeer niet op iedereen zijn huid te zitten.”

Brugts is pas 18 jaar en kwam in februari bij de Oranjeselectie. Sinds die tijd valt ze van de ene verbazing in de andere. “Het is super raar om ineens naast grote namen te staan en met ze te praten”, zei ze eerder deze week in Worsley Park, het hotel aan de rand van Manchester waar de ploeg verblijft. Het gaat al beter. “Het zijn ook gewoon mensen en dat besef je wel na een tijdje.”

Twee jaar geleden speelde Brugts nog bij de jongens van FC Binnenmaas in Maasdam, op een halfuurtje fietsen van haar geboorteplaats Heinenoord. Nu speelt ze samen met de beste voetbalsters van Nederland. Bijvoorbeeld met Lieke Martens, die altijd haar voorbeeld is geweest. Brugts herinnert zich nog de eerste kennismaking. “Ik was heel stil. Ik gaf haar een handje, ze wist ook wel wie ik was. Dat vond ik leuk om te horen. Zij is al zover en ze wist wie ik was.”

Kort maar krachtig debuut

Brugts speelt op dezelfde positie als Martens, linksbuiten. Zij is dus ook een concurrent van de speelster van Paris Saint-Germain, al zal ze dat zelf nooit zo zeggen. Tegen Portugal maakte Brugts woensdag haar debuut op het EK, kort maar krachtig. “Ik was aan het warmlopen en toen riep de coach: rond de tachtigste minuut kom je erin. Yes, dacht ik, in die tijd ga ik alles geven. Ze zeiden dat ik acties moest maken en dat heb ik gedaan. Ik heb in die tien minuten zoveel mogelijk gedaan voor het team. Ik ben blij hoe ik het heb ingevuld.”

In de korte tijd dat Brugts op het veld van het Leigh Sports Village stond, manifesteerde ze zich nadrukkelijker dan Martens, die net als tegen Zweden vrijwel het hele duel onzichtbaar was. Dus volgde direct na de wedstrijd tegen Portugal de logische vraag: in de basis dan maar, zondag tegen Zwitserland? “Nee, zeker niet. We hebben ervaren speelsters en ik ben blij dat ik deze rol heb als invaller. Ik vind ook dat het zo hoort, dat je er een beetje in moet rollen en dat vind ik zelf ook fijn.”

Ook nog mens naast voetballer

Het is allemaal hard gegaan met Brugts, die het heerlijk vindt om zich op haar kamer terug te trekken. Een serietje kijken, op Tiktok zitten of met vrienden praten. “De buitenwereld heeft het niet zo door, maar ik ben buiten voetballer ook nog mens. Het gaat bijna altijd over voetbal, en soms is het fijn om het over iets anders te hebben. Het is nieuw voor mij dat je herkend wordt, dat je een voorbeeld bent, dat je moet opletten wat je doet en dat anderen naar je kijken, bijvoorbeeld in de supermarkt.”

“Dat ben ik nu volop aan het leren”, zegt Brugts als haar wordt gevraagd of het moeilijk is om zo jong al een voorbeeldfunctie te hebben. “Ik vind dat ik ook nog wel een beetje mag genieten van het leven. En dat ik een balans moet vinden tussen voetbal en andere dingen. Sari (van Veenendaal, red.) helpt me daarmee bij PSV. Ik ben nogal into voetbal en ik moet proberen me daar soms van af te sluiten. Te genieten van met familie en vrienden te zijn en niet altijd na te denken over voetbal.”

Jackie Groenen sluit weer aan bij de groep Jackie Groenen is hersteld van corona en trainde vrijdag weer mee met de selectie. Of ze inzetbaar is voor de wedstrijd van zondag tegen Zwitserland, kon bondscoach Mark Parsons na de training op het veld van Stockport County FC niet zeggen. Vivianne Miedema zat vrijdag, op haar 26ste verjaardag, nog in isolatie. Het herstel van Aniek Nouwen, die tegen Zweden een enkelblessure opliep, verloopt voorspoedig. Bij de Engelse ploeg testte bondscoach Sarina Wiegman positief. Zij heeft zich afgezonderd van de selectie en wordt vrijdagavond bij de wedstrijd tegen Noord-Ierland vervangen door haar assistent Arjan Veurink.

