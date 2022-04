Erik ten Hag wacht een hels karwei als hij de nieuwe trainer wordt van Manchester United

Met een ware voetbalshow toonden Manchester City en Liverpool zondag aan waarom ze mijlen voorsprong hebben op de concurrentie in Engeland. Een dag eerder ging Manchester United modderend ten onder tegen degradatiekandidaat Everton. Een jaar zonder Europees voetbal dreigt nu op Old Trafford. United staat nu zevende in de Premier League, de huidige interim-coach Ralf Rangnick behaalde sinds zijn aanstelling in december het slechtste winstpercentage van de club ooit (47 procent). En waar het door komt? Een spelersgroep die een allegaartje is van aankopen door de jaren heen, geen structureel beleid, geen tactische duidelijkheid en een sfeer in de kleedkamer die door The Daily Mail deze week als ‘giftig’ werd omschreven.

Het mag duidelijk zijn: Erik ten Hag wacht een hels karwei als hij daadwerkelijk wordt aangesteld als de nieuwe trainer van ManUnited. Volgens goed ingevoerde media in Engeland en Nederland heeft de trainer van Ajax een mondeling akkoord over een driejarig contract bereikt. Zelf willen de club en Ten Hag nog niets bevestigen; ontkennen dat hij weg wil bij Ajax en in gesprek was met United doet de 52-jarige Twent al maanden niet.

Eerlijke en loyale man

De clubleiding in Manchester is gecharmeerd van zijn resultaten: de halve finale van Ajax in de Champions League in 2019, de maximale score in de poule van dat Europese toernooi dit seizoen en de landstitels. Het is vooral ook de persoonlijkheid en de visie van Ten Hag die aanspreken: een eerlijke en loyale man die discipline voorstaat en spelers duidelijkheid geeft. Voor hemzelf zou een kinderdroom in vervulling gaan: de technische baas worden bij een van de grootste clubs ter wereld in de mooiste competitie: de Premier League.

Tegelijkertijd verkeert United al jaren in een diepe crisis. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 wisten trainers van naam als David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho, en ook de geliefde oud-speler Ole Gunnar Solskjaer er niet te slagen. Van Gaal gaf Ten Hag recent het advies om het niet te doen, omdat ManUnited een ‘commerciële club’ zou zijn. Sinds 2003 is de steenrijke Amerikaanse Glazer-familie eigenaar. Die zette vorig jaar veel kwaad bloed bij de fans als mede-initiatiefnemers voor de Europese Super League. In de twaalfkoppige directie zitten zes leden van de Glazers. Van Gaal huilde na zijn ontslag in 2016, zo onthulde zijn vrouw Truus in de nieuwe bioscoopfilm Louis, omdat er achter zijn rug om al een akkoord was bereikt met Mourinho. Op de achtergrond heeft Ferguson nog grote invloed en die had blijkbaar liever Mauricio Pochettino als trainer zien komen.

Selectie schreeuwt om een grote schoonmaak

Om in die slangenkuil te kunnen werken zal Ten Hag voorwaarden hebben gesteld. Belangrijk is dat hij assistenten krijgt die het Engelse voetbal en de club kennen. Om die reden worden Ten Hags oud-collega bij Twente Steve McClaren en Robin van Persie (ex-United) genoemd. Daarnaast zal hij zeggenschap in alle transfers willen hebben, zoals hij bij Ajax gewend is. Hij zal moeten investeren in nieuwe spelers; de selectie schreeuwt om een grote schoonmaak. Het contract van Paul Pogba, een van de verbleekte sterren, loopt sowieso af. Dat van Cristiano Ronaldo (37) loopt nog door, maar past hij in de visie van Ten Hag? Voor de verjonging die de club voor ogen heeft, zou Calvin Philips (Leeds United) al in beeld zijn.

Ten Hag is een perfectionist, een controlfreak, maar ook een stoïcijn en een voetbaldier. Hij gaat zich in een wereld begeven waar de druk van de media vele malen groter is dan in Nederland. Intern hoefde hij bij Ajax nooit over zijn schouder te kijken. Samen met zijn vriend Marc Overmars bepaalde hij het technisch beleid. Lukt dat ook in Manchester? Door zelf stevig aan het roer te blijven, overwon hij bij Ajax de scepsis die er bij zijn aanstelling was. Dezelfde twijfels leven nu ook in Engeland, waar de keuze voor Ten Hag als ‘een grote gok’ is omschreven.

Peter Bosz genoemd als opvolger bij Ajax Het speculeren over de opvolging van Erik ten Hag bij Ajax is al in volle gang. De meest genoemde naam is die van Peter Bosz. Hij was in 2016/2017 al trainer in Amsterdam. Na het behalen van de Europa League-finale vertrok hij naar Borussia Dortmund. Hij was de lasterpraat achter zijn rug beu en het boterde niet met zijn assistenten onder wie (de vertrokken) Dennis Bergkamp. Bosz zou met zijn aanvallende filosofie bij Ajax passen. Zijn contract bij Olympique Lyon loopt nog door tot medio 2023, maar de Franse club staat zeer teleurstellend tiende in Ligue 1; Lyon speelt donderdag nog wel in de kwartfinale van de Europa League. Bosz heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een terugkeer naar Ajax wel ambieert. Hij werkte bij Vitesse in het verleden samen met Gerry Hamstra, die bij Ajax na het ontslag van Marc Overmars nu tijdelijk de functie van technisch directeur invult. Andere genoemde namen zijn onder meer de oud-Ajax-spelers Johnny Heitinga (nu trainer Jong Ajax) en Wim Jonk (trainer FC Volendam), en Brendan Rodgers (Leicester City). Een transfer van Arne Slot van Feyenoord naar de aartsrivaal lijkt ondenkbaar. Slot verlengde recent zijn contract in Rotterdam en hij zal niet opnieuw een controverse over zich af willen roepen.

