Erik ten Hag moet weg bij Ajax, voordat hij meegesleurd wordt in de val

Je staat toch net even anders op zo’n toilet in de Johan Cruijff Arena. Tijdens de rust van Ajax-Vitesse stond ik er woensdag naar rode en witte tegels te staren. Precies deze tegels waren op de achtergrond te zien op de piemelfoto die een medewerkster van deze club had ontvangen. Zo wist ze dat de afzender, Marc Overmars, die op de werkvloer had genomen.

Ik stond het me daar af te vragen: wat doe je als een van je beste vrienden dit soort sneaky smeerpijperij blijkt te vertonen? Later die avond gaf Erik ten Hag er antwoord op. Keurig in het pak, handen in de zakken, rustig.

De trainer was ‘verbijsterd’ maar liet blijken dat je een vriend niet zomaar laat vallen. Ten Hag zei de juiste dingen. Dat dit niet iets exclusiefs voor Ajax is, of voor het voetbal. Ongepast, intimiderend gedrag speelt overal.

Klopt. Wie iets anders beweert, doet miljoenen meisjes en vrouwen tekort. Het wemelt van de Overmarsjes.

Maar dus óók bij Ajax. Wat moet Ten Hag hier nu nog? Toen hij in Amsterdam werd aangesteld was er besmuikt gelachen. Hij was te glamourloos, met zijn stuurse blik, zijn vierkantige taal en tukkersaccent. Hij was maar een noeste rechtsback geweest bij provincieclubs waar veel Ajacieden op neerkijken. Hij zou het in de Mokumse slangenkuil niet lang maken.

Ten Hag kwam, zag, ging stoïcijns aan het werk en overwon. Door fatsoenlijk te blijven en zich op het voetbal te concentreren. Dat ademt hij, dag en nacht, voetbal. Hij gaf Ajax veel. Maar hoe goed was Ajax voor hem? Het vergeten vinkje bij Haller, het pilletje van Onana, de steekpartij van Promes, de mishandelingszaak van Labyad en nu dan Overmars.

Steeds reageerde Ten Hag correct. Ook nu. Waar algemeen directeur Edwin van der Sar hoog en droog op het ereterras bleef, moest de trainer voor de camera verschijnen.

Dat was ook zo vorige maand. Ajax had met de vlucht uit Portugal met besmette spelers lak gehad aan de coronaregels. Zelfs Hugo de Jonge was er boos om. En wie kon het vuile klusje opknappen?

Ten Hag gleed vervolgens uit door te zeggen dat voor topsport soms andere regels gelden. Zoals altijd bleef hij loyaal aan de club. Zo leek het alsof de nuchtere Twent geïnfecteerd was met het idee dat Ajacieden meer mogen dan de rest.

De oliedollars van dubieuze regimes

Ten Hag nam vaak mensen in bescherming die hem hadden moeten beschermen. Hij moet nu een grens trekken. Door weg te gaan na dit seizoen. Omdat hij te goed is voor dit Ajax.

Die club moet het morele kompas eerst maar eens grondig gaan herijken en zich afvragen of Van der Sar, de hoofdverantwoordelijke voor de cultuur waarin wangedrag kon gedijen, nog wel de juiste man is. Duiken kon ie altijd goed, en nog steeds.

Niet dat je het ethisch besef elders moet overschatten. In de voetbalwereld vindt men het normaal dat mensen worden verhandeld tegen soms onzedelijk veel geld, vaak oliedollars, afkomstig van dubieuze regimes, uit landen die net zo vrouwonvriendelijk en seksistisch zijn als de gemiddelde club in Zuid-Europa.

Ten Hag zal het dulden. Hij is eerzuchtig en houdt te veel van het spelletje. Met Ajax presteerde hij al het maximale. Veel meer rek zit er niet in. Ajax reikte dankzij Ten Hag hoog. Nu moet hij voorkomen dat hij meegesleurd wordt in de val.