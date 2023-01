Erik ten Hag kan voorlopig niet meer kapot op Old Trafford

Toen Erik ten Hag negen maanden gelden bekendmaakte zijn carrière te vervolgen bij Manchester United waren er grote twijfels over die keuze. Ralf Rangnick, de Duitser die hij ging opvolgen, had gezegd dat United vele jaren nodig zou hebben om weer een echte topclub te worden. Stoïcijns ging Ten Hag aan de slag. Dat ging met vallen en opstaan maar geleidelijk zette de Twent het elftal naar zijn hand.

Sinds de overwinning zaterdag in de derby tegen Manchester City kan hij voorlopig niet meer kapot bij de fans. United heeft negen zeges op een rij geboekt en is in de Premier League inmiddels opgeklommen naar de derde plaats. Het geloof groeit zelfs dat United zich nog kan mengen in de titelrace.

Ten Hag probeerde de euforie enigszins te temperen. “We zijn verbeterd, dat is duidelijk, maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan. Er zijn nog veel facetten in ons spel die beter moeten.”

Met Tyrell Malacia in de basis en nieuwkomer Wout Weghorst nog op de tribune speelde United een sterke eerste helft, met een paar goede kansen. Na de rust was City beter. Na een fraaie actie van Kevin De Bruyne kopte Jack Grealish de ploeg van Pep Guardiola op voorsprong. Ten Hag: “Maar ik wist dat onze ‘spirit’ goed was. Dat is gebleken. We kwamen fantastisch terug.”

Daar had Ten Hag zelf de hand in. Hij liet Alejandro Garnacho invallen en dat bleek een goede zet. United werd gevaarlijker. Bruno Fernandes maakte gelijk, nadat de buitenspel staande Marcus Rashford na een pass van Casemiro slim genoeg was geweest om van de bal af te blijven. Even later zette Rashford zelf de thuisclub op voorsprong, nu op aangeven van Garnacho. Old Trafford ontplofte van vreugde.

Fernandes prees na afloop het werk van Ten Hag die – wars van sterallures – kort voor het WK besloot dat er voor Cristiano Ronaldo geen toekomst meer was. “We zien er nu uit als een team. Nog niet zo lang geleden was iedereen een beetje voor zichzelf bezig. Nu gaan we voor elkaar door het vuur”, zei Fernandes.

Medelijden met Gakpo

Met Liverpool, een andere rivaal van United, lijkt het van kwaad tot erger te gaan. De ploeg van Jürgen Klopp speelde dramatisch bij Brighton & Hove Albion en verloor kansloos met 3-0. Het was al de zesde nederlaag van het seizoen voor Liverpool. Cody Gakpo, die in de basis begon, debuteerde in de Premier League.

Jordan Henderson zei na afloop bijna medelijden te hebben met Gakpo. “Het moet voor hem ongelooflijk moeilijk zijn om in een elftal te komen dat zonder enig zelfvertrouwen speelt”, aldus de aanvoerder van Liverpool bij Viaplay. “Niets lukt bij ons op het moment. Ik denk dat het spel van Cody zo ongeveer het enige positieve was bij ons vandaag.”

Lees ook:

‘New boy’ Cody Gakpo enige lichtpuntje bij doorkwakkelend Liverpool

Cody Gakpo schreef bij zijn debuut voor Liverpool meteen een ‘assist’ bij. Zijn nieuwe club blijft met een gelijkspel in de FA Cup tegen ‘The Wolves’ wel doorkwakkelen.