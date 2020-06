Eredivisie voor vrouwen dichterbij: meer samenwerking om ‘potentie te benutten’

Heel af en toe een korte samenvatting bij de NOS, daar moest de eredivisie voor vrouwen het tot nu toe mee doen. De marketingrechten waren versnipperd over de afzonderlijke clubs, wat het moeilijk maakte de krachten richting zendgemachtigden en bedrijven te bundelen. Via een convenant hebben de acht clubs en de KNVB nu afgesproken samen op zoek te gaan naar partners die zich aan de competitie willen verbinden. Bijvoorbeeld een bedrijf dat wil betalen om naamgever van de eredivisie te mogen zijn.

“We kunnen nu samen de markt op”, zegt Kirsten van de Ven, oud-international en sinds drie jaar manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Het succesvolle EK in eigen land in 2017 en het WK vorig jaar hebben volgens haar wel aangetoond hoe groot de interesse in vrouwenvoetbal is. De eredivisie, die inmiddels dertien jaar bestaat, bleef echter tamelijk onzichtbaar.

Van de Ven: “Er is in het verleden al veel geprobeerd, maar de maatschappij en de mensen aan het roer bij organisaties hadden niet door wat de potentie van het vrouwenvoetbal is. Ik hoorde vaak: wie wil er nou naar jullie vrouwen kijken? Ik zei dan: jullie kijken met een bepaalde bril, maar daardoor missen we een hele doelgroep. Rond het EK in 2017 waren er twee sponsoren voor het vrouwenvoetbal vastgelegd, maar twee! Dan heb je de plank echt misgeslagen. Of gewoon zitten slapen.”

Veel behoefte aan human interest-verhalen

Voor het vergroten van de zichtbaarheid wordt niet alleen aan tv gedacht, maar ook aan een gezamenlijk platform op internet en het gebruik van sociale media als Instagram. Daarbij zijn behalve de samenvattingen van wedstrijden ook video’s over de speelsters, met human interest-verhalen, een optie. “Daar is veel behoefte aan”, zegt Van de Ven. Volgens haar is er voldoende commerciële interesse, maar zijn er nog geen contracten afgesloten. Een uitbreiding van de competitie – nu acht clubs – is vooralsnog geen streven. De KNVB vindt kwaliteit daarbij belangrijker dan kwantiteit.

De terugkeer van drie internationals naar de eredivisie geeft een extra steun in de rug. Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg (beiden PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax) spelen in het nieuwe seizoen weer in Nederland. Van de Ven: “Ze genereren aandacht, dat gaat helpen. Maar wat wij vooral willen is het maken van nieuwe sterren.”

Sandra Doreleijers, manager van de PSV-vrouwen, denkt dat de krachtenbundeling tot meer exposure leidt en daarmee een impuls voor de eredivisie gaat opleveren. “De tijd is er nu rijp voor. Ja, het komt laat, maar beter laat dan nooit. Het niveau gaat omhoog, dit momentum moeten we nu gaan benutten.”

