Er lijkt geen eind te komen aan de tegenspoed voor Jumbo-Visma: kroniek van een verloren Tourweek

De ploeg viel in de eerste week van teleurstelling in teleurstelling, ook al staat Wout Van Aert op plek twee in het klassement. Maar vrijdag op de Signal d’Uchon viel het doek toch echt voor de kopman, Primoz Roglic.

Zaterdag

Nog voordat de echte eerste hectische kilometers in de Tour zijn gereden, ligt een groot deel van de ploeg Jumbo-Visma op de grond, omdat een fan een bord met ‘Allez Opi et Omi’ over de weg houdt. Tony Martin raakt de vrouw en valt als een van de eersten. Mike Teunissen gaat ook tegen de vlakte. De ploeg die de Tour wil winnen, is meteen in het defensief gedrongen. Gelukkig is leider Primoz Roglic, tweede in de Tour van vorig jaar, in vorm. Hij wordt derde in Landerneau.

Zondag

Sportief directeur Merijn Zeeman zegt het keihard: “In de Tour gelden andere regels dan in het leven. Als je zo hard gevallen bent, ga je normaal gesproken niet door. Maar in de Tour dus wel.” En dus rijden Teunissen en Martin ‘gewoon’ door. Helemaal stram, beurs, en vooral met veel minder energie. Gelukkig rijdt Roglic vooraan mee. Voor de tweede dag op rij wordt hij derde, achter Mathieu van der Poel, die het geel pakt.

Maandag

Robert Gesink valt al vroeg uit, maar vooral de valpartij van Roglic laat iedereen schrikken. Hij valt hard op zijn staartbeen, en verliest heel veel huid. Een snel gemaakte röntgenfoto laat zien dat er niks is gebroken. Als hij uit de medische wagen stapt, gaat hij met zijn voeten op het dashboard in een ploegauto zitten. Hij videobelt met zijn gezin, en begint weer te lachen.

Niet veel later komt ook Steven Kruijswijk uit het cabinet medical. Kruijswijk was even eerder met bloed op zijn gezicht en over zijn hele rechterbeen over de finish gereden. Uiteindelijk blijkt alleen een hechting nodig in zijn rechter middelvinger. Een gegeven dat hij illustreert met een typerende foto op Instagram, waar hij die vinger omhoog houdt. Roglic verliest bijna twee minuten.

Dinsdag

Mike Teunissen meldt zich weer bij de Nederlandse pers. Twee dagen lang wilde hij zich liever opwarmen op de rollers, dan voor de start met media praten. “Maar ik ben er weer! En gezien de rest van het team ben ik er het best aan toe”, grapt hij cynisch. Zijn linkerkant is nog bedekt met pleisters en verband.

Teunissen zegt dat het moeilijk is om positief te blijven. “Je kunt spreken van de slechtste start van de Tour.” Gelukkig is daar altijd nog de immer relaxte Roglic, zegt hij. “Ik kan me wel optrekken aan hoe hij altijd optimistisch is. Ik denk dat heel veel renners er wel klaar mee zouden zijn.”

Uiteindelijk komt de ploeg de etappe naar Fougères goed door. Roglic geeft eindelijk toe aan de pijn. Zoals ploegleider Grischa Niermann zegt: “Hij ging halverwege het peloton rijden. Het was goed daar eens aan toe te geven. En wij hebben eens niet de jongens aangemoedigd om elke keer vooraan te zitten.”

Woensdag

De tijdrit van Tadej Pogacar, die ruim sneller is dan iedereen, komt hard aan. Roglic is met de zevende tijd toch de beste klassementsrenner ná Pogacar. Ploegleider Niermann is blij, maar het gevoel is dubbel: “Primoz heeft het echt knap gedaan. Maar nu begint het ook te bezinken: ik weet zeker dat Primoz zonder die blessures heel goed was geweest. We hebben hier het hele jaar op getraind. Je kunt nu niet naar huis gaan, of in de bus gaan huilen. We moeten door. Maar met Primoz in deze staat wordt het zwaar om de Tour te winnen.”

Donderdag

Het is ruim boven de twintig graden in Tours, waardoor de dag op de fiets net iets fijner voelt dan de dagen ervoor. De sprintritten zijn niet de moeilijkste etappes deze Tour en bieden de gelegenheid te herstellen. Zeeman: “De renners liggen open, van top tot teen. We hopen dat de natuur het werk gaat doen. Wij kunnen niet anders dan de wonden schoon houden.” Over de strategie laat hij zich niet uit. “Maar we hebben tijd nodig om te accepteren dat als het aankomt op een man-tegen-mangevecht tegen Pogacar, dat niet meer aan de orde is.”

Jumbo-Visma finisht als groep in het peloton.

Primoz Roglic in de rit van vrijdag, waarin hij de kans op een hoge klassering in het klassement definitief verloor. Beeld AFP

Vrijdag

Roglic heeft nog steeds pijn. Vooral aan het staartbeen. “Zelfs als ik op de fiets zit en niks doe, doet het pijn. Dat is niet fijn.” Hij komt er niet bovenop. Roglic zegt tijdens de etappe niet veel, maar verbijt zich. Op de Signal d’Uchon verliest hij aansluiting met het peloton. Hij finisht op bijna vier minuten van de andere favorieten. Het klassement is over.

Steven Kruijswijk probeert hem direct na de etappe op te peppen. Maar veel is er niet te zeggen. Kruijswijk: “We kwamen hier om de Tour met Primoz te winnen. Dat kan de prullenbak in.”

De klap komt hard aan, al staat Wout Van Aert nog tweede in het klassement.

