Er klinkt gejoel vanaf de lege voetbaltribunes, hoe kan dat?

Als de bal dinsdagavond om negen uur gaat rollen bij de Champions League-wedstrijd Dinamo Kiev-FC Barcelona, klinkt er voorzichtig applaus in de Nederlandse huiskamers.

Best gek, want het NSK Olimpiejsky-stadion in Kiev is akelig leeg. De tv-kijker merkt er echter niets van. Als Barcelona-speler Trincão een overtreding maakt op Dinamo-aanvoerder Buialsky klinkt er eveneens geluid – dit keer afkeurend gefluit voor het zogenaamde thuispubliek.

Al die stadiongeluiden komen uit een klein, donker hokje op het Mediapark in Hilversum, waar drie mannen geconcentreerd naar een wand met tv-schermen kijken. Redacteur Yannick Mulder bepaalt het volume – zacht, medium of hard – bij opvallende situaties, Ruben Steenmeijer is de technicus en Mourad Kajouaa bewaakt als audioregisseur de totale balans in geluid.

Sfeer gezocht

Deze ‘enhanced audio’, zoals het in Hilversum ook wel wordt genoemd, is een nieuw fenomeen op de televisie. Toen de Europese voetbalcompetities na de uitbraak van het coronavirus langzaam weer werden opgestart, klonken er in eerste instantie nog doffe echo’s door de lege stadions. Dat moest anders. Sfeervoller vooral.

De Duitse Bundesliga begon in mei als eerste om een geluidsband met supportersgeluiden mee te laten lopen tijdens een wedstrijd. De reacties waren overwegend positief. “Het blijkt dat mensen graag voor de gek worden gehouden om met een zekere gewenning naar een wedstrijd te kijken”, zegt Emiel Gobes, mede-eigenaar van productiebedrijf Southfields. “Als je thuis op je telefoon zit, dan kijk je toch even op als het geluid rond een wedstrijd aanzwelt.”

Sovjetgeluid

De Uefa laat broadcasters in de deelnemende landen vrij om al dan niet geluid toe te voegen bij een Champions League-wedstrijd. Oekraïne levert die toevoeging niet, net als Spanje en Italië. En dus dook Southfields de archieven in voor Dinamo Kiev-FC Barcelona, dat te zien is bij SBS6. Behalve het ‘audiobedje’, het geroezemoes dat normaal gesproken vanaf de tribune te horen is, zijn er speciale effecten, die eerder te horen waren bij thuiswedstrijden van Dinamo. “Je wilt dat echte Sovjet-geluid”, zegt Kajouaa vlak voor de aftrap. “Wat gefluit, wat gezang. Maar ook de Barcelona-supporters wil je waarheidsgetrouw laten klinken. Normaal gesproken waren er misschien twee- of driehonderd fans meegereisd, dus het mag niet te hard klinken.”

“Doe maar een applausje”, beveelt Kajouaa als Coutinho net naast schiet namens FC Barcelona. Mulder en Steenmeijer geven meteen gehoor aan dat verzoek.

Wat de drie mannen in de studio gemeen hebben: ze houden van voetbal. En dat is geen overbodige luxe. “Als je het spel snapt, dan kun je sneller anticiperen”, weet Kajouaa, die zelf nog voetbalde bij D.O.S.-Holland in Utrecht. “Laatst deed ik ook een wedstrijd van FC Barcelona. Ze kregen een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel. Iemand zei: dat wordt een voorzet. Terwijl ik dacht: nee, die gaat rechtstreeks op het doel. En dat gebeurde ook. Toen de bal net naast ging, had ik de ‘oehs’ en ‘aahs’ al klaarstaan.”

Spelkennis is belangrijk, vindt Gobes. “Als je het spel snapt, dan kun je je ook verplaatsen in de fan op de tribune”, stelt hij. “Daar gaat het uiteindelijk om. Qua beleving willen we de kijker zo dicht mogelijk bij de wedstrijd brengen.”

