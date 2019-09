‘Er is dit seizoen geen uitgesproken favoriet’

“Leider, leider…” Nick Viergever herhaalt de term een paar keer, alsof hij het proeft op zijn tong in de persruimte van trainingscomplex De Herdgang. Dan: “Dat is zo’n groot woord hè?”

Nee, de PSV-verdediger maak je niets wijs. Het is een grijze maandagmiddag in Eindhoven en het onderwerp wat op tafel ligt is het leiderschap bij PSV. Zondag ontvangen de Eindhovenaren titelverdediger Ajax (16.45 uur). Of Viergever, vorige maand dertig geworden, fungeert als een leider zonder aanvoerdersband bij PSV? Hij denkt even na. “Leiderschap gaat er niet altijd om wie de aanvoerdersband draagt, hè”, zegt hij, nippend aan een kartonnen beker koffie. “Het is een natuurlijk proces. Dat moet groeien. Iedereen heeft daarin zijn rol.”

Acceptatie

En dat proces stemt Viergever, ook al is de competitie pas vijf speelronden onderweg, erg tevreden, bekent hij. Natuurlijk, de spotlights richten zich deze dagen op de jonge, talentvolle aanvallers van PSV, zoals Malen en Ihattaren, maar de centrale verdediger, bezig aan zijn twaalfde eredivisie-seizoen, koestert vooral de ontwikkeling daarachter. “De acceptatie van elkaar is hoog”, ziet hij. “Spelers volgen op wat er gezegd wordt. Die basis moet goed zijn. Want pas dan kan het individu uitblinken.”

Ja, Viergever kan daar van genieten, bevestigt hij met twinkelende ogen. Een harde tackle van de Mexicaan Gutiérrez, een verfijnde dieptepass van de Duitse nieuweling Baumgartl of iemand die zich met alles wat hij in zich heeft voor een bal werpt; Viergever slaat het op. “Voordat een speler een bal in de kruising schiet, gaat er van alles aan vooraf. De kunst is om het hele plaatje te blijven zien.”

Die helikopterview zegt iets over hem, de centrale verdediger die via Sparta, AZ en Ajax vorig jaar bij PSV belandde. “Ik probeer de ploeg gewoon te helpen”, omschrijft Viergever zijn rol. “Dat is de persoon die ik ben, hoe ik het voetbal beleef. Creatieve spelers denken aan heel andere dingen. Daar moet je hen ook niet te veel mee belasten. In een elftal heb je altijd te maken met verschillende karakters, verschillende types.”

Meedogenloos verdedigen

In Viergever zit een bepaalde onverstoorbaarheid, zoals trainer Van Bommel het graag ziet. Bij Ajax, waar zijn contract niet verlengd werd, bleef hij volharden met meedogenloos verdedigen en belangrijke (Europese) goals. Of het gezien werd? Of zijn inbreng op waarde werd geschat? Het valt te betwisten.

Maar Viergever is voorzichtig. Hij voelt in Eindhoven dezelfde waardering als bij zijn vorige clubs, zegt hij, zittend aan een hoge tafel. “Ik houd ervan om samen te werken en het team te zien groeien. En wat anderen daarvan vinden? Ik heb dat nooit zo belangrijk gevonden. Als je naar alle meningen moet luisteren, dan ben je als persoon uit balans, denk ik.”

Financiële voorsprong

Meningen te over. Laatst nog sprak oud-voetballer Van der Vaart zich in Studio Voetbal negatief uit over Viergevers collega-verdediger Timo Baumgartl, die er in de ogen van Van der Vaart ‘niets van kan’. Viergever, zijn schouders ophalend: “Het belangrijkste is dat wij weten wat Timo kan, toch? Hij heeft in de Bundesliga gespeeld en weet wat er gevraagd wordt. We voelen elkaar goed aan. We zijn met het spel bezig en proberen de anderen te helpen.”

Morgen de topper tegen Ajax. De perceptie aan het begin van het seizoen? Dat de Amsterdammers, gezien hun financiële voorsprong, snel een gat zouden slaan met de overige concurrenten in de eredivisie. Vooralsnog houdt PSV echter gelijke tred. Beide ploegen hebben dertien punten uit vijf wedstrijden.

“Ik denk dat er dit seizoen geen uitgesproken favoriet is”, aldus Viergever. “Wij hebben een talentvolle groep, waar ervaring is bijgekomen. Die mix is goed, denk ik. Maar ik zie deze wedstrijd niet als een soort test. Ik ben wel benieuwd naar welk niveau wij als team kunnen halen.”

Erik ten Hag Beeld Getty Images

Ten Hag waakt voor ‘cowboys’ van PSV Trainer Erik ten Hag zal morgen tegen PSV geen concessies doen aan het spel van Ajax, ook al verloren de Amsterdammers de laatste drie ontmoetingen in Eindhoven. “Wij gaan uit van onze eigen kracht”, zei Ten Hag gistermiddag op de persconferentie in Amsterdam. “Dat doen we tegen Real, Juventus en Lille, dus ook tegen PSV.”

Ten Hag is zich wel bewust van de kwaliteiten van PSV. “Ze hebben een goede ploeg, waarbij vooral hun aanval in het oog springt”, stelde de Ajax-coach. “Achterin hebben ze een blok van zes en voorin vier cowboys.”

Ajax won in 2016 voor het laatst in Eindhoven. Vorig seizoen triomfeerde de thuisclub met 3-0. PSV scoorde toen drie keer in 34 minuten via Pereiro, Luuk de Jong en Lozano. “Onze grootste winst vorig jaar was misschien wel het verlies in Eindhoven”, zei Ten Hag, die later landskampioen werd met Ajax. Morgen wil hij echter winnen. “Hoe kunnen we dat doen? Door normaal te doen. En uit te gaan van onze eigen waarden.” Of Van de Beek, net hersteld van een hamstringblessure, mee kan doen, is nog twijfelachtig.

Mark van Bommel Beeld BSR Agency

Van Bommel: Ajax is de favoriet PSV-trainer Mark van Bommel ziet Ajax als de favoriet voor de eredivisietopper van zondag (aftrap 16.45 uur). “Dit PSV en Ajax liggen redelijk dicht bij elkaar”, zei Van Bommel gisteren op trainingscomplex De Herdgang. “Maar ik vind dat Ajax favoriet is, omdat zij ontzettend veel geld hebben en uit kunnen geven. Zover zijn wij nog niet.”

Toch kan PSV goede statistieken overleggen in het Philips Stadion. De Eindhovenaren zijn al vijftig thuisduels ongeslagen. De laatste tegenstander die in Eindhoven wist te winnen, was Feyenoord in 2016. In datzelfde jaar won Ajax voor het laatst bij PSV.

Van Bommel meldde dat PSV ongeschonden uit de Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (3-2) is gekomen. Vele ogen zullen zondag gericht zijn op de jonge, talentvolle aanval van PSV, met Malen, Bergwijn, Ihattaren en Bruma. ‘Cowboys’, noemde Ajax-trainer Ten Hag het viertal. Van Bommel was het niet helemaal eens met zijn collega. “We zijn een team, geen elf spelers” stelde hij. “Onze spelers voorin zijn wel cowboys, maar ze spelen wel samen.”

Van Bommel onderstreepte juist de veelzijdigheid van zijn selectie, die in zijn ogen breder is dan vorig seizoen. “Ik ben blij dat we zo’n goede selectie hebben. Veel spelers die ik erin breng maken het verschil.”

