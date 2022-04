Epke Zonderland laat een gevallen sport achter

De man die staat, laat een gevallen sport achter. Epke Zonderland, voor altijd verbonden aan het televisiecommentaar dat de afsprong begeleidde van zijn gouden oefening op de Olympische Spelen van 2012, heeft officieel afscheid genomen. Het Nederlandse turnen zal het boegbeeld missen.

Donderdag werd er in Heerenveen getoost op zijn maatschappelijke carrière als sportarts. Tegelijkertijd verrichtte hij de opening van een nieuwe turnzaal voor de nationale selecties. Voor de nieuwe Epkes dus. Maar vooralsnog zijn er geen duidelijke opvolgers en is zijn sport beschadigd door de misstanden die zich vooral in het vrouwenturnen openbaarden.

“Met topsport zit je op de grens”, weet Zonderland (35). “Het lastige van turnen is dat je je op jonge leeftijd al ontzettend ontwikkelt. Ik heb zelf ook bloed, zweet en tranen gekend. Hoe benader je dat? Ik heb het als iets moois beleefd: de uitdaging, het ervoor gaan, af en toe op je tanden bijten.”

Een veilig sportmilieu

Het door corona verlate eerbetoon markeert het einde van een tijdperk. Zijn unieke erelijst. Zijn positieve uitstraling. Zonderland laat een gat achter, op een ongelukkig moment. “Het is een uitdaging hoe we gaan organiseren dat je talenten nog wel kunt prikkelen om het maximale uit zichzelf te halen zonder dat ze de grens overgaan. Hoe kunnen we creëren dat er een veilig milieu ontstaat? Ik denk dat het echt om een stukje openheid gaat. Dat sporters, ook al zijn ze jong, toch durven te zeggen waar ze mee zitten. Als daar oog voor is, dan kun je die grenzen gaan opzoeken omdat je weet dat zij feedback geven als het niet goed voelt. Daar ligt denk ik de oplossing.”

Zelf is Zonderland (35) nog één keer per week in een gymnastiekhal te vinden. Dan neemt hij ook zijn twee zoontjes mee, ‘om ze te laten snuffelen aan de turnsport’. De liefde zit diep, al zorgt zijn medische carrière ervoor dat de heimwee niet de overhand krijgt.

Zonderland was de eerste Nederlandse turner die olympisch kampioen wist te worden. Ook won hij op de rekstok driemaal de wereldtitel (2013, 2014 en 2018) en werd hij vier keer verkozen tot sportman van het jaar (2009, 2011, 2012, 2013).

Een medaille of inspiratie

André Cats, de nieuwe topman van NOC-NSF, was namens de sportkoepel aanwezig. “Er is een discussie gaande of topsport een medaille moet opleveren of inspiratie. Ik denk beide.” Zonderland is daar een sprekend voorbeeld van. Hij wil zich in de toekomst graag blijven inzetten voor zijn sport. Het lokale Centrum voor Topsport en Onderwijs heeft zich al gemeld, turnbond KNGU nog niet.

Zonderland: “Ik denk dat ik nog steeds wat kan betekenen voor de turnsport. Er is een individuele aanpak nodig. Met altijd lief en zoetsappig zijn, kun je geen prestaties neerzetten. Maar de een kan ergens goed tegen, de ander minder. Daar moet ruimte voor zijn.” Zodat er uiteindelijk meer topturners met een lach afscheid kunnen nemen.

