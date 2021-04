Epke Zonderland is blij met een op papier mislukt EK

Nee, het is voor hem geen verrassing dat hij de finale van het Europees kampioenschap mist. Zijn moeizame oefening aan de rekstok, tijdens de kwalificatieronde in het Zwitserse Bazel, is niet goed genoeg voor een top acht-notering. Het zij zo. Epke Zonderland blijft er nuchter onder. Sterker nog: hij zegt blij te zijn met dit op papier mislukte toernooi.

Natuurlijk had hij de hoop gekoesterd dat alles mee zou zitten. Dat hij toch één vluchtelement extra zou kunnen doen. Maar de jaren vol inspanning hebben diepe sporen achtergelaten in zijn 35-jarige lijf. Dat weet de gediplomeerd arts. Vandaag zit er niet meer in. “Ik was de afgelopen periode niet fit genoeg om me goed voor te kunnen bereiden op dit toernooi.”

Hij is tevreden met hoe hij zijn oefening is doorgekomen. Dat vindt hij vooral belangrijk. Zonderland wilde hier wedstrijdritme opdoen, na al die coronamaanden zonder serieuze test. “Ik wilde kijken waar ik nu sta. Het lukt dus om onder druk te presteren. Alleen de vorm ontbreekt nog. Daarvoor moet ik weer sterker worden. Dat kost een aantal weken.”

Soms spelen de holtes op

Het lichaam van Zonderland trekt steeds vaker aan de noodrem. In de nadagen van zijn lange, succesvolle carrière moet hij meer dan ooit rekening houden met de belastbaarheid van zijn fysieke gestel. Natuurlijk speelt leeftijd daarbij een rol, zegt hij. “Tien jaar geleden had ik deze problemen niet. Die zijn er sinds 2014, 2015. Ik merk nu dat het steeds lastiger wordt om daar goed mee om te gaan en dat ik steeds minder kan trainen.”

Maar frustratie? Ogenschijnlijk niet. Eerder berusting. Hij weet inmiddels hoe het werkt en kan daar ook op inspelen. Als hij de energie voelt wegsijpelen en daarmee de fitheid, wat in periodes gebeurt, dan slaat de vermoeidheid toe en kunnen de voor hem bekende klachten weer opspelen: zijn holtes. In het verleden ging hij al eens onder het mes voor een chronische ontsteking aan zijn bijholtes. “Het is een langdurig iets. Daarom heb ik er nu op tijd voor gekozen om het rustig aan te doen. Om de grens niet over te gaan. Dan weet je dat je hier niet in topvorm bent, maar dat is een bewuste keuze geweest.”

Alles staat dit jaar in het teken van de Olympische Spelen. Zonderland is zo goed als zeker van een startbewijs. Daar ligt de focus, en zo kan het dat hij zich pas tijdens de digitale persconferentie realiseert dat dit zijn allerlaatste EK was. Een roemloze aftocht voor de regerend kampioen, die twee jaar geleden bij het laatste continentale titeltoernooi in het Poolse Szczecin nog een score neerzette van 15.266 punten met volgens sommigen zijn beste oefening ooit. Deze donderdagmorgen blijft hij steken op een voor zijn doen schamele 13.433.

Struggles door de wedstrijdpauze

Bart Deurloo, de andere Nederlander actief op de rekstok, scoort 13.600. Ook dat is niet genoeg voor de finale op zondag. Een tegenvaller voor de winnaar van mondiaal brons in 2017. Hij heeft het naderhand over ‘struggles’, vooral door de lange wedstrijdpauze. “Toen ik aan de rekstok werd gehangen, dacht ik: hoe moet ik ook alweer beginnen? Heel raar. Tijdens de oefening vlogen mijn gedachten alle kanten op. Alles was zo onwennig.”

Vooraf leek een Hollandse strijd om de medailles mogelijk, in plaats daarvan verlaten beide concurrenten voortijdig het toneel. Zonderland hoopt dat hij voor Tokio nog aan een world cup kan deelnemen. Maar hij hoorde in de coulissen van de St. Jakobshalle dat het evenement in Turkije, waar hij graag aan had willen meedoen, waarschijnlijk toch wordt afgelast in verband met corona. “Het is onzeker waar ik nog in wedstrijdverband kan turnen. Daarom ben ik extra blij dat ik hier de kans heb kunnen pakken.”

Energie is het toverwoord

Tot vorige week twijfelde hij nog over zijn deelname. Zonderland is net voor de tweede keer vader geworden en hield rekening met extra vermoeidheid door doorwaakte nachten. Maar dat viel mee, met dank aan zijn oudste zoon, die keurig doorsliep, en zijn vrouw, die de meeste zorg op zich nam. “Als ik er een extra slag door had gekregen, was ik niet gegaan. Maar ik heb mijn rust goed kunnen pakken.”

En zo is het in het leven van Zonderland balanceren, waarbij energie het toverwoord is. De olympisch kampioen van 2012 is ervan overtuigd dat hij zijn topniveau nog kan halen, mits hij alles juist doseert. “In februari was ik nog heel goed in vorm. Ik weet dat het er nog inzit. Maar het moet wel allemaal op het juiste moment kloppen. Vandaar dat ik hier nu liever voorzichtig doe, dan dat ik mijn energie verbruik.” Zijn laatste piek bewaart Zonderland voor deze zomer. Dit EK was slechts een nuttige tussenstop.

