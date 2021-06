Enorme ontlading bij Shanice van de Sanden als ze scoort in Oranje na moeilijke periode in haar leven

In de Grolsch Veste, het stadion waar de Oranje-voetbalsters op 6 augustus 2017 de Europese titel veroverden, zette Nederland dinsdag een nieuwe stap richting de Spelen in Tokio. Voor een aantal speelsters eindigde het olympisch traject in Enschede. Zij krijgen woensdagochtend van bondscoach Sarina Wiegman te horen dat er voor hen geen plaats is in de selectie voor het olympisch voetbaltoernooi.

Wiegman vertelde voor het oefenduel met Noorwegen te starten met de beoogde basiself voor de Spelen. Veel verrassingen vielen er niet te noteren, alleen misschien de namen van beide vleugelbacks: Domi­nque Janssen op links en Sisca Folkertsma op rechts. In de aanvalslinie kreeg Jill Roord aan de rechterkant opnieuw de voorkeur boven Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden. Joëlle Smits, topscorer van de eredivisie, zat met lichte bovenbeenklachten op de tribune.

De startende elf – en waarschijnlijk ook Smits – hoeven zich normaal gesproken geen zorgen te maken als Wiegman woensdagochtend in het hotel in De Lutte de selectie bekend maakt. Veel andere speelsters zullen met een knoop in de maag beginnen aan het ontbijt, nerveus wachtend tot het moment waarop Wiegman laat weten dat het tijd is voor de slechtnieuwsgesprekken.

Publiekslieveling van het EK 2017

Na het teleurstellend met 1-0 verloren oefenduel van vorige week tegen Italië, waarin Wiegman driftig experimenteerde met de opstelling, liet Nederland zich in Enschede van zijn beste kant zien. Noorwegen, angstgegner van weleer, kreeg een les in wervelend, snel en verzorgd combinatievoetbal. Na een ruststand van 2-0 werd het uiteindelijk maar liefst 7-0, de grootste zege ooit tegen Noorwegen.

Na doelpunten van Vivianne Miedema, Sherida Spitse (een prachtige vrije trap), Jill Roord, een eigen treffer van Ingrid Moe Wold en opnieuw Miedema (haar 73ste in Oranje) vierde ook Shanice van de Sanden een persoonlijk succes. Als invalster voor Lieke Martens maakte de flamboyante rechtsbuiten er met een fraaie stift 6-0 van.

De ontlading bij Van de Sanden was enorm. De publiekslieveling van het EK 2017, waar ze in de openingswedstrijd in Utrecht tegen Noorwegen de enige treffer maakte, mocht zich al lange tijd niet verheugen op een basisplaats. Dat vrat aan de emotionele speelster, die na een matig WK in Frankrijk door een diep mentaal dal ging, mede door het overlijden van haar vader en schoonvader.

Voor de uitzwaaiwedstrijd moeten er eerst speelsters worden uitgezwaaid

In de afgelopen weken werd de naam van Van de Sanden vaak genoemd als mogelijke afvalster voor ‘Tokio’. Vandaar de opluchting en de ontlading na haar doelpunt. Later gaf ze haar invalbeurt nog meer glans door een assist bij de zevende treffer van Daniëlle van de Donk. “Ik ga ervan uit dat ik meega naar Tokio”, zei Van de Sanden. “En daar ga ik mooie dingen laten zien.”

Voor vertrek naar Japan, waar op 21 juli Zambia de eerste groepstegenstander is, speelt Nederland op 3 juli in eigen land een zogenaamde uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Maar eerst zwaait Wiegman woensdagochtend de speelsters uit voor wie de olympische droom geen werkelijkheid is geworden.

