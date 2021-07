Enkele suggesties voor Qatar 2022: minder analisten in de rust en een moratorium op biografische anekdotes

Nu we in de laatste week van het EK zitten, is het tijd om de verslaggeving van dit evenement op televisie tegen het licht te houden. Dan kunnen we op het WK voetbal in Qatar eind volgend jaar helemaal opnieuw beginnen.

Om te beginnen de wedstrijdverslagen. Daar kan veel in verbeterd worden.

Ik ben iemand van de klassieke voetbalverslaggevingsschool, zeg maar de school-Theo Reitsma. Hoewel herinneringen vaak de werkelijkheid een zetje jouw richting op geven, deed Reitsma volgens mij ongeveer zo verslag: “Neeskens naar Cruijff, Rensenbrink met de pass. Cruijff. Goal. Nederland aan de leiding.” Meer is ook niet nodig. Ik leerde van Reitsma: laat de bal het werk doen en beperk informatie over het leven van voetballers tot het minimum.

Tegenwoordig lezen voetbalcommentatoren hele biografieën voor, met tientallen voetnoten daarbij. Dan krijg je teksten als deze: “Kijk, daar loopt hij: Giorgio Chiellini, de 36-jarige verdediger van Juventus. Hij werd geboren in Livorno, een havenstad aan de westkust van Toscane, dat begin vijftiende eeuw niet meer was dan een vissersdorpje in de republiek Pisa. Chiellini heeft een tweelingbroer, Claudio, die vrijwel even oud is. Opmerkelijk toch. Giorgio rondde in 2010 een bachelor Economie en commercie af aan de universiteit van Turijn. Zeven jaar later gevolgd door een masterscriptie Business administration. Zijn begeleidende hoogleraar was Paolo di Bartolomeo, wiens favoriete gerecht een pizza margherita is, naar verluidt genoemd naar Margherita van Savoye, tussen 1878 en 1900 koningin van Italië. Ik zie trouwens dat het inmiddels 1-0 voor Italië is geworden.”

Ik stel voor dat er tijdens het WK volgend jaar voor commentatoren een moratorium komt op het vertellen van biografische anekdotes: drie per gespeelde helft.

Het muziekkorps naar Qatar

Dan een ander punt. We kunnen in Qatar wel zonder de analisten in de rust. Ook bij de NOS. Dat is jammer voor Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Marco van Basten, al zat de laatste er vaak bij alsof hij een taakstraf aan het vervullen was. Ik vind onze analisten nogal eens vooringenomen en wat ze ons vertellen ben ik vrijwel altijd meteen weer vergeten. Dus: weg ermee!

In plaats van de analisten stel ik voor om het muziekkorps bij voetbalwedstrijden in ere te herstellen. Wat zou het mooi zijn wanneer in Qatar bij alle WK-wedstrijden, tijdens de rust, een plaatselijke drumband het veld betreedt van zo’n door dwangarbeiders aangelegd stadion en vol overgave het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi ten gehore brengt.

Gegarandeerd een hit.