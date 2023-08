Engelse voetbalsters inspireren niet alleen meisjes, maar ook volwassen vrouwen én mannen

De sfeer zit er al goed in rond 10 uur zondagochtend in café Feel Good Club in Manchester. Binnen hebben zich zo’n honderd mannen en vrouwen verzameld voor een groot scherm. Het is een uur voor de aftrap van de WK-finale Vrouwenvoetbal – vanwege het tijdsverschil met gastland Australië in de Engelse ochtend gespeeld. Dus is het zelfs nog drie uur voordat de teleurstelling zal toeslaan: drie uur voordat Engeland de finale met 1-0 van Spanje zal verliezen.

Amelia Suter (25) heeft er vlak voor de aftrap nog het volste vertrouwen in. Ze kijkt de finale in de Feel Good Club met het team waarmee ze sinds ongeveer een jaar 7-tegen-7-voetbal speelt. “We heten de Spice Goals”, vertelt ze enthousiast. “Ik ben pas een jaar geleden begonnen te voetballen. Dat was nadat de Engelse Leeuwinnen in 2022 het EK wonnen.” Dat succes was het laatste zetje dat ze nodig had. “De Engelse voetbalsters hebben het er vaak over dat ze jonge meisjes willen inspireren”, zegt Suter. “Maar ze enthousiasmeren ook volwassen vrouwen als ik om te gaan voetballen. Vrouwenvoetbal is door hun succes zoveel populairder geworden.”

Een hele dag om te feesten

Suter en haar vriendinnen probeerden alle WK-wedstrijden te kijken. Op werkdagen was dat lastig. Veel wedstrijden werden, door het tijdverschil, onder werktijd gespeeld. Maar zo in het weekend vinden zij zo’n vroege finale eigenlijk juist wel fijn. Anders zit je er toch maar de hele dag op te wachten. Suter: “En nu is er na afloop een hele dag om te feesten.”

Toch maakt het vroege uur de sfeer in Manchester wel anders. Menig kroeg zit vol, maar op straat is er weinig van te merken dat Engeland voor het eerste sinds 1966 een WK-finale speelt. Destijds werden de mannen wereldkampioen. Veel mensen kijken ’s ochtends liever thuis. Uitzondering is het centrale plein Piccadilly Gardens. Daar zijn zeker duizend mensen samengekomen voor twee grote schermen. Veel gezinnen met jonge kinderen. Veel stelletjes ook. En David Rollinson (60), die een Engels vlaggetje op zijn wang heeft geschminkt. “Als het een middagwedstrijd was geweest, had het hier pas écht afgeladen vol gestaan”, verzekert hij.

Rollinson volgt het Engelse vrouwenelftal zelf al tien jaar. Maar vooral na het gewonnen EK vorig jaar zag hij de populariteit van de voetbalvrouwen enorm groeien. “Juist onder mannen”, benadrukt hij. Engeland dankt het huidige succes volgens hem in grote mate aan de Nederlandse coach Sarina Wiegman. “Zij is zo ontzettend goed. Vooral tactisch is ze echt fantastisch.”

Traantje

Suter is dat even verderop, in de Feel Good Club, met hem eens. “Ik wil geen afbreuk doen aan wat het mannenteam heeft bereikt. Maar als je kijkt naar alle historische obstakels die vrouwenvoetbal heeft moeten overwinnen, is het alleen maar nóg knapper dat de vrouwen nu in de finale staan.” En ook zij ziet dat Engelse mannen vrouwenvoetbal steeds meer waarderen. “Ze zien hoe enthousiast hun vrouwen en dochters ervan worden, en willen delen in dat plezier.” Haar eigen vader is een goed voorbeeld. Toen ze hem enkele weken geleden vroeg of ze zijn Engeland-shirt mocht lenen voor het WK, zei hij nog: maar er is pas over drie jaar weer een WK. Ze lacht. “Ik zei: ‘Kom op pa, de tijd dat we zo dachten ligt wel achter ons, toch?’ Intussen kijkt hij, door het succes, alle wedstrijden.”

Maar ja, die Spaanse goal dus na 29 minuten. De menigte in Piccadilly valt stil. Het uur erna ebt het steeds verder weg. Na het laatste fluitsignaal, druipen de fans gedesillusioneerd af. Vrijwel geruisloos gaan zij op in het op zondagse winkelpubliek.

Voor de Feel Good Club omhelzen de vriendinnen van Suter elkaar. Een enkeling pinkt een traantje weg. Maar Suter is niet van plan de rest van de dag te blijven treuren. “We gaan vanmiddag vieren dat we helemaal tot de finale zijn gekomen.”

