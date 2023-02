Engelse voetbalclubs breken weer records: ‘Economische doping’

In de transferperiode van januari hebben de Nederlandse clubs in het betaalde voetbal 167 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid spelers aan te trekken of af te staan. Dat zijn er tien meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De KNVB telde 53 binnenlandse transfers. Vijftig voetballers zijn vanuit het buitenland naar de eredivisie of eerste divisie gekomen; 64 spelers vertrokken juist uit Nederland. In de laatste 24 uur, tot sluiting van de markt van dinsdag op woensdag middernacht, werden nog 48 deals gesloten.

Feyenoord deed nog een laatste poging Ramiz Zerrouki los te weken van FC Twente maar het antwoord in Enschede was en bleef: nee. Ook naar verdediger Mees Hilgers werd vergeefs gehengeld door onder meer Ajax. Twente, dat financieel niet de noodzaak had om te verkopen, is daarmee de winnaar van deze transferperiode geworden, samen met AZ. De Alkmaarse club wist de gewilde Jesper Karlsson te behouden en slaagde erin de talentvolle Sven Mijnans over te nemen van Sparta.

Chelsea: 327 miljoen euro aan transfersommen

PSV haalde Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt op huurbasis binnen, wat het verlies van de verkochte Cody Gakpo en Noni Madueke moet compenseren. Die laatste vertrok naar Chelsea, voor zo’n 35 miljoen euro. Chelsea gaf over heel Europa verreweg het meeste geld uit in deze transferperiode: 327 miljoen euro aan transfersommen. Dat is meer dan alle clubs op het hoogste niveau van Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk samen. In die vier competities daalden de transferuitgaven: van 396 miljoen euro in januari 2022 naar 255 miljoen euro nu.

Volgens een berekening waar Deloitte woensdag mee kwam, trokken de clubs in de Premier League in januari voor in totaal 922 miljoen euro de portemonnee. Dat bijna een verdubbeling van het oude record uit 2018 in dezelfde periode (430 miljoen). In het ‘transferwindow’ afgelopen zomer werd in Engeland ook al meer geld dan ooit uitgegeven.

Koploper Arsenal wil per se de titel binnenhalen en investeerde deze week onder anderen in de Belg Leandro Trossard (afkomstig van Brighton) en de Italiaan Jorginho; beiden kostten zo’n dertig miljoen. Jorginho is een van de weinige vertrekkers bij Chelsea.

Verzoek Paris Saint-Germain afgewezen

Hakim Ziyech had Stamford Bridge ook graag voor Paris Saint-Germain verruild, maar Chelsea verzuimde de vereiste documenten op tijd in orde te maken. Een speciaal verzoek van de Parijse club bij de Franse bond om toch toestemming te verlenen werd woensdag afgewezen. Ziyech zal het komende half jaar bij Chelsea een plek moeten zien te veroveren in een enorm uitgedijde selectie. Behalve Fernandez en Madueke kwamen deze winter onder anderen ook Michailo Moedrik (Shaktar Donetsk, 99 miljoen euro), Malo Gusto (Olympique Lyon, 26 miljoen), Benoît Badiashile (Monaco, 35 miljoen), Joao Felix (gehuurd van Atlético Madrid voor 9 miljoen) en David Fofana (Molde, 8 miljoen) naar de club.

Opvallend is dat negen nieuwelingen bij Chelsea contracten hebben getekend voor zes jaar of langer. Hierdoor kan de club de afschrijvingen op de transfersommen over al die jaren uitsmeren. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse clubeigenaar Todd Boehly overgenomen uit het Amerikaans honkbal. Op deze manier omzeilt Chelsea de regels van de Uefa voor ‘Financial Fair Play’ die een financieel en eerlijk beleid in het voetbal moeten bevorderen.

Daar is in Engeland geen sprake meer van, vindt Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie La Liga. Hij beschuldigde deze week de Premier League-clubs van ‘economische doping’. Op Twitter schreef hij: ‘We lezen over de kracht van de Premier League, maar zo is het niet. Het is een competitie die gebouwd is op clubs die miljoenen verlies maken.’

