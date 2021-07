Engeland walst over Oekraïne heen in kwartfinale van EK

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate walste over Oekraïne heen in Rome: 4-0. Alleen Denemarken kan de Britten komende woensdag op Wembley nog uit de finale houden.

Engeland vierde de grootste zege ooit op een EK, 25 jaar na de overwinning op het Nederlands elftal (4-1) in de groepsfase van het EK van 1996 in Londen. Het speelschema van de Europese eindronde in elf landen lijkt wel voor de uitvinders van het voetbal bedacht te zijn. De wereldkampioen van 1966 startte het EK met vier duels op Wembley. Na een kwartfinale tegen Oekraïne in Rome wacht woensdag een halve eindstrijd tegen Denemarken in Londen. Wembley is volgende week zondag ook weer het decor van de finale, waarvoor ook Italië en Spanje zich nog voor kunnen plaatsen.

Kane scoort weer

"Football's coming home", zongen de Britten in Stadio Olimpico van Rome. Steeds meer Engelse fans zijn optimistisch over een goede afloop van het EK. Na de winst op aartsrivaal Duitsland (2-0) in de achtste finales is Engeland voor geen ploeg meer bang. Zeker niet nu ook Harry Kane weer is gaan scoren. De spits trof al doel tegen de Duitsers en scoorde tegen Oekraïne zelfs tweemaal.

Kane opende al in de vierde minuut de score, na goed voorbereidend werk van Raheem Sterling. Oekraïne veranderde niet van tactiek na de snelle tegentreffer. De eerste tegenstander van Oranje op het EK probeerde compact te verdedigen en wachtte geduldig op een foutje van de tegenstander. Engeland hield rekening met een snelle counter en viel lang voorzichtig aan. Jadon Sancho kreeg de voorkeur boven de licht geblesseerde Bukayo Saka bij de Britten. Hij was dicht bij de 2-0, net als zijn ploeggenoot Declan Rice. Doelman Heorhij Boesjtsjan van Oekraïne verijdelde beide doelpogingen, weliswaar met enige moeite.

Engeland opende de score in de vierde minuut en trof eveneens doel in de beginfase van de tweede helft. Harry Maguire kopte raak in de 46e minuut, na een afgemeten voorzet van Luke Shaw. De kwartfinale was zo goed als gespeeld toen Kane in 50e minuut voor de 3-0 tekende, opnieuw na een voorzet van Shaw. De spits heeft nu negen keer op een EK of WK gescoord. Nog een treffer en hij evenaart het record van Gary Lineker. Jordan Henderson bepaalde al in de 63e minuut de eindstand.