Engeland bibbert, maar Sarina Wiegman blijft stoïcijns

Ze heeft de naam met haar teams het geluk af te dwingen. Die reputatie kreeg ze als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en versterkte ze vorig jaar tijdens het Europees kampioenschap. Sarina Wiegman veroverde toen met Engeland in eigen land de titel, niet zonder benauwde momenten te overleven. Wiegman werd daarna net niet in de Britse adelstand verheven, maar het scheelde niet veel. Ze werd benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire; er zijn slechts twee rangen hoger in het Britse rijk.

Maandag voedde Wiegman opnieuw de mythe dat het, ondanks lelijk voetbal, uiteindelijk goed komt als zij langs de lijn staat als coach. Dat straalde ze ook uit, toen een zenuwslopende strafschoppenreeks met Nigeria de beslissing moest brengen over welk land naar de laatste acht van het WK mocht. En Engeland won in Brisbane: 4-2.

“Ik ben heel trots op hoe we dat als team hebben gedaan”, zei de 53-jarige coach uit Den Haag later. “Het zegt heel veel over de kracht van de ploeg.”

Razend populair

Toen Georgia Stanway de eerste penalty een paar meter naast het doel van Nigeria liet eindigen, bleef Wiegman de rust zelve. Alsof ze wist dat het goed zou komen. Miljoenen mensen in Engeland hielden ondertussen de adem in. Sinds Wiegman aan het roer zit, is in het voetbalminnende land ook het nationale vrouwenteam razend populair geworden. Groot was voor het WK het vertrouwen in een nieuwe titel voor de ‘Lionesses’. Dat Leah Williamson en Beth Mead met zware blessures moesten afhaken, deed daar niets aan af.

En waar in Nieuw-Zeeland en Australië de ene na de andere favoriet op het WK sneuvelde, leek Wiegmans’ Engeland immuun voor grote tegenslag. Brazilië, Duitsland, olympisch kampioen Canada en Verenigde Staten moesten naar huis, maar Engeland won in de poule alle drie de wedstrijden. Toen sterspeelster Keira Walsh in de tweede wedstrijd met een brancard van het veld moest – met de vrees voor een langdurige knieblessure, leek dat een forse streep door de rekening. Geen nood. Wiegman herschikte haar elftal. Het gevolg: haar collectief walste over China heen: 6-1.

Bond weigert spelers te betalen

Het team van tegenstander Nigeria in de achtste finale voert al tijden een gevecht met de nationale bond. Die weigerde de speelsters en hun coach te betalen. Nu gaat het prijzengeld en de premies voor het WK – opgelopen tot bijna 140.000 euro per speelster – naar de Nigeriaanse bond. De Fifa heeft beloofd erop toe te zien dat het wel aan hen wordt uitbetaald.

Het geschil leek de ‘Super Falcons’ alleen maar te motiveren tegen Engeland, dat de verrassend snel herstelde Walsh weer in de basis had. De ploeg van Wiegman worstelde echter met Nigeria. De nummer veertig op de wereldranglijst was fysiek en tactisch beter dan Engeland, vierde op die Fifa-lijst.

Het hoofd koel houden

De Afrikaanse vrouwen wisten de gevaarlijke speelsters van Engeland onschadelijk te maken. Dat frustreerde een van hen, Lauren James. Ze ging bovenop Michelle Alozie staan, waardoor de zus van Reece James van Chelsea na een ingreep van de VAR rood kreeg. Dat was in de 87ste minuut, bij 0-0. Met tien tegen elf moesten de Engelse vrouwen de verlenging in. Daarin wankelden ze, maar capituleerden ze niet. Wiegman weet hoe ze een team moet organiseren.

Wat Nigeria bij de penalty’s niet lukte, deed Engeland na de misser van Stanway wel: het hoofd koel houden. Daardoor speelt het team van Wiegman zaterdag in de kwartfinale tegen de winnaar van Colombia-Jamaica (dinsdag 10.00 uur). Oranje, dat vrijdag in de kwartfinale (03.00 uur) speelt tegen Spanje, kan Engeland alleen in de finale treffen.

Gastland Australië verder na zege op Denemarken De voetbalsters van Australië zijn ook doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK. Het gastland was in Sydney effectiever dan Denemarken. Na een fraaie dieptepass van Mary Fowler opende Caitlin Foord na een half uur de score. Op aangeven van Emily Van Egmond tekende Hayley Raso twintig minuten voor tijd voor de 2-0. Bij het gastland maakte Sam Kerr, de topscorer aller tijden van Australië, haar eerste minuten van het toernooi na een kuitblessure.

