Enfant terrible Nick Kyrgios, afgemeld maar toch aanwezig op Wimbledon

Steunbetuigingen of beterschapswensen? De finalist van vorig jaar kreeg ze weinig, toen hij zich zondagavond halsoverkop afmeldde voor Wimbledon. Nick Kyrgios had toch teveel last van zijn pols. Hij moest het op sociale media doen met verzoeken om nooit meer op het Engelse gras te spelen, en gejuich om zijn blessure.

Onderwerp van gesprek bij ‘s werelds meest prestigieuze tennistoernooi, dat maandag startte, was dus een afwezige. Dat is Kyrgios eigenlijk altijd. Dat hij zich een half etmaal voor zijn eerste ronde terugtrok, terwijl zijn pols al weken pijn deed, koppelden boze ‘fans’ aan Kyrgios’ beruchte gedrag.

Een ontelbaar aantal rackets sneuvelde al tijdens wedstrijden van het enfant terrible. Of Kyrgios draagt rode kleding op het witte Wimbledon, omdat hij ‘oude regels’ afwijst. Vrijwel elke wedstrijd maakt Kyrgios ruzie met scheidsrechters die een ‘schande’ voor de sport zijn. En anders is het publiek wel doelwit (‘Vertel ik jou hoe jij je werk moet doen? Nee.’)

Zelfmoordgedachtes

Inderdaad hoeft niemand Kyrgios dat te vertellen. Hij heeft namelijk geen coach. Dat zou de eigenwijze Australiër ‘niemand willen aandoen’. Maar vooral omdat hij op de baan virtuoos is, volgens hemzelf ook deels door die uitbarstingen. Die ballen tussen zijn benen terugslaat tegen Rafael Nadal of punten wint met onderhands serveren, zelfs in zijn Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic vorig jaar. Vlak daarvoor stond hij op een leeg center court. Weet je wat het leuke is, zei Kyrgios tegen zijn vriendin, ‘alle mensen die hier straks zitten kopen een kaartje voor mij’.

Daar zat een kern van waarheid in. Na zijn finale voelde Kyrgios meer waardering van het publiek. Hoewel de eerste ronde op Wimbledon pas zijn tweede partij van het jaar zou worden, zagen sommigen hem zelfs als outsider voor de titel. Drie weken geleden verloor hij nog kansloos een eerste ronde in Stuttgart en zag Kyrgios er verontrustend langzaam uit.

Zorgwekkender was echter het derde gezicht dat Kyrgios de laatste weken liet zien, naast dat van ‘bad boy’ en tennisgenie. In de nieuwe Netflix-serie Break Point over tennis, vertelde Kyrgios over zelfmoordgedachten, drank- en drugsverslavingen tot hij contact met familie verloor en een ziekenhuisopname in 2019. Het verwachtingspatroon vrat aan hem. Al voorbereidend op Wimbledon zei Kyrgios ook dat de online haat nooit went en ‘uit de hand loopt’.

Een patroon

Kyrgios is niet de enige. Ook de Britse toptalenten Emma Raducanu (21) en de Amerikaanse Naomi Osaka (25) zijn afwezig op Wimbledon. Raducanu is weliswaar geblesseerd, maar speelt al jaren nauwelijks door mentale problemen sinds haar verrassende US Open-winst. Het zwangerschapsverlof van Osaka ligt zelfs in het verlengde van een tijdelijke tennispauze. Ze kampt sinds haar doorbraak met depressiviteit door het enorme verwachtingspatroon en is online een van de meest bejegende speelsters.

Na Kyrgios’ Wimbledon-finale vorig jaar, de kroon op het beste seizoen uit zijn carrière, leek ook zijn doorbraak te komen. Zijn vader was meegereisd, bleek in Break Point, die voor junior kookte ter prestatiebevordering. Hij voelde zich dan meer op zijn gemak.

Maar weer volgde maandenlange schimmige afwezigheid, volgens Kyrgios omdat zijn voet onder een auto kwam nadat zijn moeder beroofd was. “Ik miste de sport eigenlijk totaal niet”, openbaarde Kyrgios afgelopen week. “Ik was zelfs een beetje bang om terug te komen.”

Bewondering voor Djokovic

Ook thuis voelt inmiddels steeds minder als thuis. Hij brandmerkte Australië vorige week als ‘een van de meest racistische landen ter wereld’. Australische ‘sporthelden’ en fans hadden volgens Kyrgios, met een Griekse vader en Maleisische moeder, gezegd dat hij ‘terug moest naar waar hij vandaan kwam’.

Des te meer bewonderde hij afgelopen week Djokovic, de succesvolste tennisser aller tijden en zelf vaak onderwerp van controverse. “Hoe hij omgaat met de enorme hoop ‘shit’ en gewoon doorgaat.” En met grasspecialist Kyrgios afwezig, betekent dat straks volgens hem Djokovic’ achtste Wimbledon-titel. “Als ik hem niet kan afstoppen, dan niemand.”

Thuisfavoriet Andy Murray maakt zich zorgen over klimaatprotest op Wimbledon Tweevoudig Wimbledon-winnaar Andy Murray begint dinsdag aan zijn eerste ronde op het center court, maar hoopt dat klimaatdemonstranten van Just Stop Oil (JSO) het toernooi met rust laten. Hij noemt de kans op een baanbetreding ‘aanzienlijk’. “Ik ben het met hen eens, alleen niet met de uitvoering.” Murray denkt dat een baanbetreding gevaarlijk is, omdat tennissers ‘rackets in hun handen hebben’. Vorige week tackelde cricketspeler Johnny Bairstow een veldbetreder van JSO. Murray: “Ik had het erover met mijn familie. Wat zou mijn reactie zijn als iemand de baan op kwam?”

Vrouwelijke tennissers mogen pas vanaf dit jaar op het strak witte Wimbledon voor het eerst gekleurd ondergoed dragen. Toch emancipeert kleding van speelsters al anderhalve eeuw.