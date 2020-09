En toen werd bij Tour-baas Prudhomme zelf het virus vastgesteld

De man die juist elke dag vertelde hoe veilig de Tour de France zich door Frankrijk beweegt, is zelf besmet geraakt met het coronavirus. Christian Prudhomme, de grote baas van de Tour, testte maandagnacht positief op Covid-19, zo werd dinsdagmiddag duidelijk. De Tour gaat door, maar zonder Prudhomme, die zeven dagen in quarantaine moet. Ook vier stafleden van verschillende ploegen zijn positief getest.

Prudhomme, die zelf geen symptomen vertoont en afgelopen weekend nog met de premier van Frankrijk in één auto zat, wordt dinsdag een tweede keer getest. Hij is minimaal een week niet meer te zien, als hij in zelfquarantaine moet. De etappe wordt daarom op gang gezwaaid door de tweede man van orginsator Aso: François Lemarchand.

Drie uur voor de start was het nog speuren naar filmpjes, die een voor een online kwamen. Ploegen in de Tour de France blikken in die korte video’s vooruit op de tweede week van de ronde. Egan Bernal had een boodschap voor zijn fans (“Ik heb er heel veel zin in”) en Romain Bardet keek lachend de camera in. Het waren filmpjes die een diepere betekenis hadden; ze waren een bevestiging dat er binnen de ploeg geen besmettingen met het coronavirus waren vastgesteld.

Een ambulance voor het hotel

Maandag en zelfs zondagavond had iedereen in de Tourbubbel een test ondergaan, van renners tot ploegleiders tot verzorgers en andere stafleden. Sommigen kregen de controleur op bezoek, zoals bij Jumbo-Visma, terwijl anderen zich al fietsend naar het mobiele testcentrum van de Tour begaven, dat dit keer stond in de Boulevard de la République in La Rochelle. Er werden 841 tests uitgevoerd, dertig per ploeg, min de al uitgestapte renners. Als er in de ploeg twee positieve tests naar voren kwamen, moest de ploeg naar huis.

Daarna was het afwachten. Ook voor de renners, die eigenlijk alleen bang waren voor een valse positieve testuitslag. Om 10.00 uur liep de deadline af die de teamdoktoren hadden gekregen om de resultaten door te geven. Daarna volgde een bijzonder uur in een toch al bijzondere Tour, waarbij het afvinken was welke ploeg al een vooruitblik op de tweede week had gegeven. Er stopte een ambulance bij het hotel van Deceuninck-Quick-Step. Een teamlid werd mogelijk een tweede keer getest. Toch begon ook voor die ploeg het inpakken van het materiaal en het klaarmaken van de fietsen voor de renners.

Een geel leeuwtje met een mondkapje

Dat de gele trui in ieder geval in het peloton bleef, werd dinsdag om ongeveer 10.30 uur duidelijk. De acht Jumbo-Visma-renners hadden negatief testuitslag. Hun ‘bevestiging’ was een geel leeuwtje met een mondkapje op. Ondertussen gaf Deceuninck-Quick-Step een communiqué uit, er bleek een fout gemaakt te zijn. Een tweede test was negatief uitgevallen. Zo kon de buschauffeur van de ploeg, de man om wie het ging, uiteindelijk op weg naar de start toch nog instappen om zelf te rijden.

Uiteindelijk reden alle teambussen langzaam de parkeerplaats in de haven van het, op weg naar de start op het Île d’Oléron. Het was aftellen en afvinken. Om iets voor 12.00 kwam dan het bericht: er was geen enkele coureur positief getest. Wel vier stafleden van verschillende teams, te weten Ineos, Cofidis, Mitchelton-Scott en AG2R. En dus de grote baas van de Tour: Christian Prudhomme.

