En nu? Na alle plannen is Feyenoord nu weer terug bij de oude Kuip

Strak voor zich uitkijkend benen de twee sprekers de perskamer van De Kuip uit, na een spervuur waarin ze op de meeste vragen géén antwoord gaven. “We hebben geen oplossingen op dit moment, laat dat heel helder zijn”, meldde Toon van Bodegom onomwonden als president-commissaris van Feyenoord.

“We likken onze wonden en gaan verder”, zei de andere spreker op de ingelaste persconferentie: commissaris Gérard Moussault. Op de belangrijkste vraag die deze week boven de Kuip is komen te hangen, hoe het nu verder moet, konden ze allebei weinig zeggen. “Het is een treurige dag”, concludeerde Van Bodegom.

Feyenoord keert, naar eigen zeggen noodgedwongen, terug naar de tekentafel, nu bouwer Bam heeft laten weten dat de bouw van een nieuw stadion meer dan 500 miljoen zou gaan kosten. Dat is 180 miljoen euro meer dan aanvankelijk afgesproken. De club werd verrast door de hogere bouwsom, bekende Moussault. “Out of the blue. Dat betekent de facto: we hebben er geen zin in.”

Nieuwbouw blijft gewenst maar is nu hoogst onzeker

Hij noemde het een excessieve bouwsom. En die is onhaalbaar, vindt Feyenoord, dus gaat er een streep door de plannen. “Binnen de club zitten we op dezelfde bladzijde”, zei Van Bodegom. Nieuwbouw vindt de leiding nog steeds gewenst, maar of dat nog gaat gebeuren, is hoogst onzeker.

Alle opties staan plotseling weer open: van nieuwbouw door een andere bouwer, die volgens Moussault ‘knetterhard’ wordt gezocht de komende tijd, tot de renovatie van het huidige stadion. Voor Feyenoord-supporters voelt dat als een herhaling in een dossier dat na jaren van uitstel en discussie, ook met de gemeente, een heus hoofdpijndossier is geworden.

Weer gaat er worden gepraat, over allerlei opties. De club neemt daarvoor tot de zomer van 2022 de tijd, al bleek dat geen harde deadline. “Het is altijd goed om een deadline te stellen”, reageerde Van Bodegom. “Maar we kunnen niet garanderen dat we dan ook daadwerkelijk met een oplossing kunnen komen.”

In die zoektocht zijn de uitdagingen groot, de schulden van de club en het stadion flink, de zorgen stevig. Terwijl het sportief nu weer voor de wind gaat (Feyenoord is onder trainer Arne Slot nog maar één zege verwijderd van de koppositie in de eredivisie) worden achter de schermen de problemen almaar groter.

Betalingsachterstand bij de Belastingdienst

Het eigen vermogen van de club is geslonken tot amper twee miljoen euro. Bij de belastingdienst heeft Feyenoord een betalingsachterstand, volgens de NOS van tien miljoen euro. Het stadion kampt volgens de laatste jaarrekening met een schuld van 26 miljoen euro; onderdeel daarvan is een overbruggingskrediet van 17,5 miljoen euro dat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verstrekte voor de ontwikkeling van Feyenoord City. Dat geld zal moeten worden terugbetaald.

De treurige stemming in de perskamer donderdag levert in Rotterdam een gek contrast op. Toen zaterdagavond uitlekte dat de club zich terug zou trekken uit de Feyenoord City-plannen werd er bij het stadion door honderden supporters feestgevierd. Zij hopen op renovatie van De Kuip. Dat scenario wordt ook weer uit de prullenbak gevist. “Alle plannen worden bekeken”, meldde Van Bodegom.

Overstromende wc’s in de oude Kuip

Het stadion waar Feyenoord nog jaren toe veroordeeld lijkt, is hard aan die opknapbeurt toe. Het kampt met overstromende wc’s en voldoet niet meer aan de moderne eisen. Wat die renovatie zou kosten en hoe die moet worden betaald, is nog onbekend. Van Bodegom: “We zijn niet tevreden over de huidige staat van de Kuip. Die zullen we op peil moeten brengen.” Hij keek er bezorgd bij.

Een klein deel van de fans oefende afgelopen jaar grote druk uit op de clubleiding om af te zien van Feyenoord City, inclusief dreigementen, vernielingen en intimidaties, wat tot het vertrek van directeur Mark Koevermans leidde. Feyenoord gaat nu met de supporters praten. Van Bodegom: “Over de opties en wat zij verwachten van een stadion”.

