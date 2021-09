Emotie en psychologie bepalen de Brabantse clash; hoe kon Willem II nou winnen van PSV?

Het was een illustratief moment, diep in blessuretijd. Invaller Davy Pröpper van PSV verloor een duel, omdat Driess Saddiki van Willem II met zijn laatste restje energie er nog even de beuk in gooide. De bal bleef toch in Eindhovens bezit. Zo kreeg Ibrahim Sangaré nog de kans op doel te schieten. De met vertwijfeling geschoten bal vloog hoog de tribunes in en verdween ergens in een deinende Tilburgse massa.

Even later stond Fred Grim vanaf de zijlijn te kijken hoe zijn spelers feest vierden met die supporters. Eindelijk weer een vol stadion en dan met 2-1 winnen van de grote, rijkere Brabantse broer, dat telt. Op basis van een goede organisatie, strijdlust, teamgeest en een hoog rendement voorin beleeft Willem II onder Grim een historische seizoensstart die qua cijfers nog beter is dan die onder Co Adriaanse in 1999, de tijd dat de club zelfs de Champions League haalde.

Grim sprak wijze woorden. “PSV was veel beter, maar er zijn ook andere wetten in de sport. Bijvoorbeeld de bereidheid om meters te maken voor elkaar. Ik ben blij met ons als team en de ethiek.” Of, zoals de Spaanse aanvoerder Pol Llonch het zei: “Wij gaven alles en de supporters gaven alles en dan is dit het resultaat.”

Vervroegd carnaval barst los

Ondertussen probeerden PSV-trainer Roger Schmidt en Mario Götze zich in een perszaaltje verstaanbaar te maken. Ze werden overstemd door het vervroegde carnaval dat buiten was losgebarsten, met de volumeknop op tien. Schmidt en Götze vertelden dat PSV deze middag alles goed had gedaan, behalve dan het resultaat. Laat het daar nou net om draaien bij een topclub. Voor de tweede keer in zes dagen verloor PSV. Op deze manier gaat het wéér niet lukken de vurige wens - het gat met Ajax verkleinen - in te vullen.

En had PSV wel alles goed gedaan, in Tilburg? Als je de bril van een trainer opzet misschien. PSV speelde véél beter dan tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Wel 23 doelpogingen waren te tellen. De terugkeer van Götze en Sangaré op het middenveld had de ploeg goed gedaan. Schmidt zelf haalde dit keer geen rare fratsen uit met zijn opstelling of wissels.

Maar het draait niet alléén om goed voetballen en kansen creëren. Het gaat om winnen. Daarbij kunnen emotie en psychologie een belangrijke rol spelen. Dat bewees Willem II. Vorig seizoen was het met praktisch dezelfde selectie bijna gedegradeerd. Nu speelt het als een team dat dankzij de resultaten veel vertrouwen heeft. Drijvend op die emotie, gevoed door dat volle stadion, liet Willem II zaterdag zien hoe ver je kunt komen als je het samen doet. Dan dwing je wat af, ook geluk blijkbaar.

Willem II heeft genoeg aan een paar halve kansen

Die emotie ontbrak bij PSV, dat weer net niet genoeg kon forceren. Zoals het eerder op cruciale momenten, tegen Benfica, Real Sociedad en vorige week Feyenoord, niet kon doorbijten. Noem het een gebrek aan killersmentaliteit. Zoveel kansen missen als zaterdag, dat moet ook iets met het hoofd te maken hebben. Alsof daar ergens een begrenzer zat.

Willem II bewees het omgekeerde. Het heeft blijkbaar genoeg aan een paar halve kansen. In de eerste helft vloog de bal na een vrije trap van Saglam zomaar het PSV-doel in, dankzij een merkwaardige, kopbal van Eran Zahavi. Dat de Israëliër zelf ook de gelijkmaker maakte, perfect bediend door Gakpo, was een uitzondering op een voor hem opnieuw teleurstellende middag.

Dat PSV in de tweede helft niet de logische winst naar zich toetrok maar pijnlijk struikelde, had alles te maken met de doelmannen, en met emotie en psychologie. In het ene doel groeide Timon Wellenreuther uit tot de uitblinker Gesteund door het vak met de fanatiekste Willem II-fans achter hem verrichtte hij acht reddingen, waaronder een fabuleuze reflex op een kopbal van Marco van Ginkel.

Aan de overzijde had Joël Drommel amper iets te doen, totdat Sangaré in de 76ste minuut zijn enige fout maakte. Het houdbare schot van Ché Nunnely liet Drommel zomaar door zijn handen glippen, het doel in. Drommel: “Wellenreuther had veel te doen, dan groei je erin, maar bij een topclub weet je dat je er moet staan als het moet. Dat heb ik vandaag niet gedaan.” Het was de vinger op de zere plek: dat PSV opnieuw niet geconcentreerd en dodelijk genoeg was geweest op cruciale momenten.

