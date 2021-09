Emma Raducanu schrijft geschiedenis op de US Open

Soms vertellen statistieken hoe bijzonder een verhaal is. Emma Raducanu is met haar achttien jaar de jongste winnares van een grandslamtoernooi sinds Maria Sjarapova in 2004. In de nacht van zaterdag op zondag won ze de US Open. Ze is de eerste Britse sinds Virginia Wade in 1977 die op een van de vier grote toernooien triomfeert maar vooral de eerste qualifier ooit op US Open.

Op de dag dat New York stilstond bij het verleden betraden in die stad twee speelsters van de toekomst het center court van Flushing Meadows. Op de grond, naast de witte lijnen, stond 9/11/01 geschreven. Zowel Raducanu als haar tegenstandster in de finale, de negentienjarige Canadese Leylah Fernandez, waren toen nog niet geboren.

Paradoxaal genoeg vormden hun leeftijden ook een knipoog naar vroeger. Voor het eerst sinds 1999 stonden er weer twee tieners in de eindstrijd van een grandslam. Destijds versloeg Serena Williams (17) Martina Hingis (18). Eigenlijk werd aangenomen dat die tijden nooit meer zouden terugkeren. De regels zijn sindsdien immers veranderd. Een speelster mag pas vanaf haar achttiende fulltime tennissen. Bovendien heeft de technologie van de rackets ervoor gezorgd dat rally’s en daarmee wedstrijden langer duren, iets dat in het voordeel zou zijn van oudere sporters met meer kracht en opgebouwde conditie.

Raducanu en Fernandez logenstraften die theorieën. Zelfverzekerd liepen ze over de baan. Onbevreesd gingen ze vanaf de eerste bal op zoek naar winners. Een boeiende strijd was het gevolg. De eerste twee games duurden langer dan twintig minuten, iets wat zelden in het vrouwentennis voorkomt. De tussenstand, 2-0 voor Raducanu, zou uiteindelijk ook een voorbode blijken van de eindstand: 6-4 6-3. De nummer 150 van de wereld versloeg de nummer 73, met geweldige returns en vloeiend voetenwerk.

Drie maanden geleden zat Raducanu nog in de schoolbanken voor haar examens te studeren, nu twitterde legende Martina Navratilova over haar: “Een nieuwe ster is geboren”. Bij haar grandslamdebuut op Wimbledon, eerder deze zomer, had ze met een plaats in de vierde ronde al een visitekaartje afgegeven. Maar dit had ze nooit verwacht. Lachend: “Mijn terugvlucht was geboekt voor na de kwalificatiewedstrijden.”

De dochter van een Chinese moeder en een Roemeense vader won in New York tien wedstrijden op rij, zonder een set te verspelen in het hoofdtoernooi. “Mijn grootste overwinning is dat ik aan niets anders heb gedacht dan aan mijn spel en hoe ik de punten zou spelen”, verklaarde ze na afloop op de internationale persconferentie. “Als ik op de baan liep, was het business as usual. Daar ben ik trots op. Dat heeft me het meest geholpen bij het winnen van deze titel.”

De grote vraag is nu of ze die onbevangenheid kan vasthouden. Haar wereld zal veranderen. Koningin Elizabeth was één van de eerste haar te feliciteren. Daarmee zal het verwachtingspatroon nooit meer hetzelfde zijn. Volgens Raducanu heeft zij aangetoond ‘dat alle speelsters kans hebben om te winnen’. “De toekomst van het vrouwentennis is geweldig, net als de breedte.” Maar het verloop aan de top is al jaren groot. Wordt Raducanu een blijvertje? “Ik heb geschiedenis geschreven ja, maar ik voel absoluut geen druk. Ik ben nog steeds pas achttien jaar.”

Lees ook:

Botic van de Zandschulp is nog van het slag dat de bal met aandacht raakt, met gevoel

De relatief onbekende Botic van de Zandschulp stunt op de US Open. Dinsdag speelt hij in de kwartfinale. ‘Hij is iemand die op geheel eigen wijze tennist.’