Ellen Hogerwerf (32) neemt afscheid van het roeien. ‘Ik wil het niet te zwaar maken’

Spijt krijg je vaker van dingen die je niet doet dan van dingen je wel doet. Bij Ellen Hogerwerf ging de knop dan ook snel om nadat de Olympische Spelen vorig jaar werden geannuleerd. De 32-jarige roeister had haar afscheid aangekondigd na Tokio 2020, maar ze had niet veel bedenktijd nodig om haar carrière met nog een jaar te verlengen. “Ik geloof heel erg in deze boot.” Deze boot is de vier-zonder, waarin Hogerwerf gezelschap heeft van Karolien Florijn (23), Ymkje Clevering (25) en Veronique Meester (26). Op de Sea Forest Waterway in Tokio geldt de boot als een van de kandidaten voor een medaille, zeker na drie opeenvolgende Europese titels: in 2019 in Luzern, in 2020 in Poznan en in 2012 in Varese.

Concurrentie buiten Europa

Het goud gloort, al weet de vierkoppige bemanning niet veel van de concurrentie buiten Europa. “We hebben sinds 2019 alleen maar tegen Europese landen gevaren”, zegt Hogerwerf. “Op het WK in dat jaar werden we tweede achter Australië en dat was de laatste race die we tegen hen hebben gevaren. Hoe sterk China en Amerika zijn, is nu ook een vraagteken. Dat maakt het anders dan bij voorgaande Spelen, toen hadden we tijdens de wereldbekers tegen alle landen gevaren.” Hogerwerf was er al bij in 2012 in Londen, in de dubbeltwee. “We kwalificeerden ons pas een paar maanden voor de Spelen en niemand verwachtte iets van ons. Het meedoen was eigenlijk het belangrijkste.” In 2016 in Rio zat ze in de acht.

“Als alles goed zou gaan, hadden we zeker een kans op een medaille. Maar dat lukte niet, we haalden er niet uit wat er inzat. De teleurstelling daarover was destijds vrij groot. We voeren niet onze beste races en we vielen een beetje uit elkaar als boot.”

Na die deceptie twijfelde Hogerwerf. Ze stopte voorlopig met roeien en pakte haar studie werktuigbouwkunde op. Na een jaar ging de in Gouda geboren Hogerwerf weer mee op trainingskamp en werd de huidige vier-zonder gevormd. “Ik voelde toen al veel energie en dat gaf vertrouwen.”

‘Ongecompliceerd roeien’

In de afgelopen vier jaar groeide de vier-zonder uit tot een boot, waarin het volgens Hogerwerf ‘ongecompliceerd roeien’ is. Lange besprekingen over tactiek zijn niet nodig. “We zijn allemaal best wel sterk en we hebben veel gevoel voor de boot”, aldus Hogerwerf. “Met een paar woorden is alles gezegd en we varen veel op instinct. We weten van elkaar wat we doen. Tijdens de race zoeken we naar het juiste ritme en we weten van elkaar hoe dat voelt.”

In Tokio, waar ze op 24 juli voor het eerst in actie komt, sluit Hogerwerf haar carrière af. Ze kan lachen om de grapjes van haar teamgenoten: zeg maar dag tegen de Bosbaan, want daar kom je nooit meer. “Ik wil het niet te zwaar maken. Ik heb genoten wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en van de prestaties die we hebben geleverd. Ik kijk uit naar de dingen die we nog gaan doen en ik focus me nu volledig op de Spelen.”

In het najaar van 2019 merkten Hogerwerf, Florijn, Clevering en Meester tijdens een trainingsweek in Tokio dat de wind in de haven daar verraderlijk kan zijn. Daar moeten ze zich op instellen. Is het een smet op haar loopbaan als ook haar derde Spelen geen medaille oplevert? Hogerwerf: “Ik hoop dat we in Tokio onze beste race gaan varen. Dat we er alles uithalen wat erin zit. Als dat niet voldoende is voor een medaille dan is dat zo.”

