Elke dag testen en sancties voor wie zich niet aan de regels houdt: dit zijn de regels voor de Spelen

Hoe korter de tijd tot de Olympische Spelen in Tokio, hoe strenger de regels worden. Op dit moment gaan de Spelen door, maar bijna volledig afgeschermd van alles en iedereen. Atleten moeten zich aan strikte regels houden en worden bovendien elke dag getest, zo bleek woensdag uit de tweede versie van het zogenoemde ‘playbook’, waarin de regels staan waaraan atleten zich moeten houden.

Dit document is gebaseerd op ‘wetenschap’ en op de ‘honderden sportevenementen met duizenden deelnemers van het afgelopen jaar’, zoals in het voorwoord staat. En ook op de testevementen die nu in Tokio worden gehouden.

De regels voor atleten zijn zodoende aangescherpt. Voor vertrek moeten atleten twee keer worden getest en in Japan zelf ook nog een keer. De atleten moeten twee apps downloaden voor bron- en contactonderzoek en om dagelijks hun gezondheid door te geven. Verder mogen ze twee weken niet met het openbaar vervoer en kan het mondkapje alleen af om te sporten, te eten of te slapen. Een toeristisch uitje of eten in een restaurant is helemaal uit den boze. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een sanctie, al is nog niet duidelijk wat dat precies inhoudt. Mogelijk verliezen ze hun accreditatie.

Misschien zonder toeschouwers

Er worden ongeveer vijftienduizend sporters verwacht bij de Olympische- en Paralympische Spelen. Zo’n 70 procent van de Japanse bevolking wil niet dat de Spelen doorgaan, blijkt uit peilingen. Buitenlandse supporters mogen sowieso niet het land in. In juni wordt bekend of er überhaupt Japans publiek op de tribunes mag zitten, maar Seiko Hashimoto, president van ‘Tokio 2020’, hintte al op een Olympische Spelen met alleen atleten. “We zijn er klaar voor om de Spelen te organiseren zonder toeschouwers.”

Japan heeft nog geen verplichting afgegeven dat iedere atleet moet zijn gevaccineerd. Verschillende landen zijn al wel begonnen om met het oog op de Spelen atleten voorrang te geven in het vaccinatieproces. Dat gebeurt in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Australië, België en Oekraïne. Het IOC kan bemiddelen bij het verkrijgen van vaccins voor sporters uit landen waar de infrastructuur nog niet is opgezet. Atleten krijgen dan een vaccin voor zichzelf en twee extra. In Japan zelf, waar in Tokio nu een noodtoestand is uitgeroepen, is op dit moment 1 procent van de bevolking ingeënt. Japanse atleten zijn dat ook nog niet.

Geen voorrang

In Nederland is waarschijnlijk een ‘zeer kleine’ groep sporters die niet gevaccineerd wil worden, zo meldde NOC-NSF woensdagavond in een online persbijeenkomst. Daar is nog geen volledige duidelijkheid over. Met hen wordt wel een medisch gesprek gevoerd, aldus de sportkoepel, maar zij kunnen niet worden gedwongen het vaccin te nemen. Het heeft vooralsnog dus ook geen gevolgen voor hun deelname. Atleten die wel een vaccin willen, kunnen dat krijgen op Papendal, waar een GGD-straat is ingericht.

Nederlandse begeleiding en stafleden – bijvoorbeeld de coaches van de voetbalsters – worden voorlopig niet met voorrang ingeënt. Zij moeten wachten tot ze worden opgeroepen, al is NOC-NSF wel in overleg of er eventueel ‘coulance’ kan zijn. Voorzitter Anneke Van Zanen-Nieberg: “Het zou wel zo prettig zijn dat als de voetbalsters bij elkaar komen en een oefenwedstrijd spelen, de staf dan ook een vaccin heeft gekregen.” De bond verwacht dat niemand achter hoeft te blijven in Nederland, omdat diegene voor de Spelen nog geen vaccin heeft gekregen.

De Spelen moeten op 23 juli beginnen. De Paralympische Spelen beginnen iets meer dan een maand later, op 24 augustus.

