Eliud Kipchoge, de ‘filosoof op hardloopschoenen’, blijft onvermoeibaar grenzen verleggen

Onvermoeibaar blijft hij grenzen verleggen. Eliud Kipchoge heeft zondag in Berlijn zijn eigen wereldrecord op de marathon met een halve minuut verbeterd: twee uur en één minuut en negen seconden is de nieuwe gouden standaard, het ultieme symbool van wat een sterke geest en een getraind lichaam in harmonie kunnen bereiken.

Want dat is wat Kipchoge wil: laten zien waar de mensheid toe in staat is. Het loopwonder uit Kenia, 37 jaar inmiddels, wordt niet alleen gedreven door persoonlijke prestaties en individueel geluk. Zijn missie is groter. Niet voor niets wordt hij de filosoof op hardloopschoenen genoemd, ook om zijn soms onnavolgbare redeneringen die immer veelomvattend zijn - en altijd uitgesproken worden met die stralende lach.

Om iedereen te inspireren - arm en rijk, jong en oud - is de marathon misschien wel het beste sportmiddel. Het is een even simpele als slopende opdracht: 42 kilometer hardlopen. Stap voor stap, meter voor meter. Wie kan zich bij die prestatie niet iets voorstellen?

Kipchoge hoopte in Berlijn, waar hij op het snelle parcours vier jaar geleden zijn vorige mondiale toptijd had geklokt, de onmogelijk geachte barrière van twee uur te doorbreken. Eén keer eerder presteerde hij dat. In 2019 liep hij in Wenen in een niet officiële wedstrijd 1.59,40, maar dat record werd niet erkend omdat hij tegen de regels in geholpen werd door tempomakers die elkaar afwisselden.

Beeld ANP / EPA

Vanaf 25 kilometer zonder hazen

Deze Duitse zondagochtend moet hij het vanaf 25 kilometer alleen doen, omdat de zogenaamde hazen zijn tempo niet meer bij kunnen houden. Halverwege was hij doorgekomen in 59,50. Een moedige poging om die twee uur te halen, wetende ook dat de meeste wereldrecords een aflopend schema kennen waarin de tweede helft sneller gaat dan de eerste. Maar Kipchoge is niet bang om kapot te gaan. Hij weet dat de mensheid inspireren een prijs kent.

De levende legende heeft nu vijftien van de zeventien marathons gewonnen waaraan hij meedeed. Daarbij zitten ook twee olympische races: zowel in Rio 2016 als in Tokio 2021 was hij ongenaakbaar. Het zijn ongekende statistieken. Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat hij de wereldtitel op de 5000 meter pakte, in 2003 in Parijs. Voor weinig langeafstandslopers is zo’n lange carrière weggelegd.

Onverslijtbaar, onvermoeibaar. De kracht van Kipchoge is dat hij zo gelijkmatig leeft en traint. Hij brengt dat ogenschijnlijk ook mentaal makkelijk op. Iedere week weer loopt hij 200 kilometer. Spartaans? Voor hem niet.

Als vier kilometer voor het einde van de wedstrijd in Berlijn zijn kilometertijd voor het eerst boven de drie minuten uitkomt, reageert hij meteen door weer te versnellen. Die twee uur redt hij niet, maar dat wereldrecord zal eraan gaan. Zijn vastberaden blik zegt genoeg. “Geen beperkingen”, verklaart hij na afloop. Dat is de juiste mindset. “Mijn familie motiveert me en ik wil vooral jonge mensen inspireren, door aan te tonen hoe gezond sport is en hoe sport verbindt.”

En nu? Parijs 2024 lonkt. Kipchoge wil de eerste atleet worden die drie keer de olympische marathon wint.

