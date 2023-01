Eline Roebers schaakt als een man, zeggen ze

Eline Roebers weet niet goed wat ze er van moet vinden. Linda, het tijdschrift van tv-persoonlijkheid Linda de Mol, noemde haar onlangs ‘de Nederlandse Queen’s Gambit’, naar de rol van schaakwonder Beth Harmon in de populaire Netflix-serie The Queen’s Gambit.

Harmon, gespeeld door actrice Anya Taylor-Joy, wordt in het fictieve verhaal gevolgd tijdens haar zoektocht om ’s werelds grootste schaker te worden, terwijl ze worstelt met emotionele problemen en een drugs- en alcoholverslaving. “Ik heb de serie niet gezien”, zegt Roebers vanachter een kop thee in Wijk aan Zee, waar ze tot en met 29 januari meedoet aan het Tata Steel-schaaktoernooi. Lachend: “Ik heb geen Netflix.”

Toch is Roebers, net als Harmon in de serie, een opvallende verschijning binnen de schaaksport. Ze is pas zestien, doet voor het eerst mee bij de Challengers (de eerste divisie van het jaarlijkse evenement in Wijk aan Zee) en ja, ze is er samen met de Indiase Rameshbabu Vaishali de enige vrouw tussen de veertien schaakbeloften.

Op haar tiende deed ze al mee met de amateurs in Wijk aan Zee

Roebers houdt van schaken. Als meisje van zes werd ze geïnspireerd door haar vader Jan Roebers, zelf een verdienstelijk amateurschaker. “Ik heb ook wel andere sporten gedaan, maar uiteindelijk vond ik schaken het leukst.”

Op haar tiende deed Roebers voor het eerst mee bij de vele amateurgroepen in Wijk aan Zee. “Toen speelde ik in café De Zon, omdat er hier (in dorpshuis De Moriaan) geen plek meer was”, herinnert ze. “Als ik klaar was, dan ging ik naar de grote zaal. Prachtig vond ik dat. Al die enorm sterke spelers bij elkaar, het publiek erbij en ernaast al die amateurpartijen. Als kind maakte dat indruk.”

Zelf ontdekte Roebers in de lockdown dat ze vol voor het schaken wilde gaan. “Kort voordat het coronavirus in Nederland uitbrak had ik een paar partijen verloren. Dat waren partijen waarin niet veel mis kon gaan, dachten veel mensen. Toch verloor ik. Dat was zo zwaar. Ik wist niet helemaal zeker of ik nog wilde doorgaan met schaken. Tot de lockdown. Toen werden de online-toernooien een groot ding, waarbij ik merkte dat ik dat heel leuk vond. Toen dacht ik: nu ga ik vol voor het schaken.”

Ze besteedt er gemiddeld vijf uur per dag aan en ruilde van middelbare school om haar sportieve ambities de ruimte te geven. Met succes: eind 2020 werd ze online wereldkampioen bij meisjes tot en met veertien jaar.

‘Het is een heel mooie leerervaring’

Haar opmars bleef niet onopgemerkt bij de organisatie van het Tata Steel-schaaktoernooi. Een paar maanden geleden ontving Roebers een uitnodiging om mee te doen bij de Challengers. “Toen ik die mail kreeg, was mijn eerste reactie: wow, dat moet ik doen.” Later sloeg de twijfel toe. Roebers is met haar rating van 2360 verreweg de laagst geklasseerde speler bij de Challengers. “Toen ik hoorde dat dit jaar zwaar zou worden met een zeer sterk deelnemersveld, dacht ik: misschien is het handiger om pas volgend jaar mee te doen. Uiteindelijk heb ik toch besloten om de uitnodiging te accepteren. Ook al gaat het niet goed, het is een heel mooie leerervaring.”

Concessies aan haar speelstijl doet ze niet. Roebers: “Nee, ik heb het idee dat als ik mijn tactiek ga aanpassen aan de speelstijl van mijn tegenstander en niet voor mijn eigen, aanvallende speelstijl ga, dat het dan altijd fout gaat.” Daarbij wordt ze geholpen door haar vechtersmentaliteit. “Als kind was ik nog niet zo bezig met mijn openingen, waardoor ik vaak al snel in een slechte stelling terechtkwam. En dan moet je wel vechten. Dat leer je dan wel.”

Roebers staat in Wijk aan Zee voorlopig tiende bij de Challengers (veertien deelnemers). Dinsdag speelde ze remise tegen de Iraniër Amin Tabatabaei. Of vrouwen anders schaken dan mannen? “Dat hoor je wel vaker, ja”, zegt Roebers. “Vrouwen zijn over het algemeen wat banger en kiezen eerder voor de veiligere weg. Mannen schaken vaak wat agressiever, emotioneler.” Schaterend: “Ik heb gehoord dat ik als een man schaak.”

BOX: TATA DINSDAG

Lees ook:

Geen balpen, geen horloge, wel een scan: de schaaksport is veranderd na de ‘sjoemelschaak’

Wereldkampioen Magnus Carlsen (32) is terug in Wijk aan Zee, waar hij al acht keer het Tata Steel-schaaktoernooi won. Zijn sport is veranderd na zijn schaakrel met Hans Niemann. Heeft de organisatie voldoende maatregelen genomen? ‘De impact is enorm.’