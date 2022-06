Elektrisch motorracen in Drenthe: “Op termijn gaan we net zo hard als de MotoGP”

Omgeven door zonnepanelen en windmolens werken Twentse studenten op een speciaal circuit in Drenthe aan een schone motorsport. Met hun elektrische racemotor Delta XE lopen ze voorop.

Aan de buitenkant van Zonnepark Emmen vermoedt geen voorbijganger dat hij of zij een racecircuit passeert. De hoge groene wallen ontnemen het uitzicht, een hekwerk beperkt de doorgang en vooral: het is er stil. Wie in het weekeinde toch toegang krijgt, kan een groep ijverige studenten rond een rode motor treffen.

Ze vormen samen het Electric Superbike Twente. Dat heeft één missie: de potentie van milieuvriendelijke, elektrische motorsport laten zien door een eigen motor te ontwerpen, zelf te bouwen en steeds weer te verbeteren. Dit project begon vijf jaar geleden. Achttien studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool werken erin samen. Ze hebben verschillende opleidingen als achtergrond: van elektronische technologie tot werktuigbouwkunde en van technische geneeskunde tot biomedische technologie.

‘Moeiteloos tweehonderd kilometer per uur’

Wat deze studenten bindt: ze zijn gek van techniek, van hoge snelheden en ze hebben een rotsvast vertrouwen in een duurzame toekomst van de motorsport. “We zijn heel trots op wat we met elkaar bereiken”, zegt Wouter Maathuis, student en manager van het team. Hij is de spreekbuis van het collectief. “Hier staat een eigen gebouwde elektrische motor die op een veilige manier en ogenschijnlijk moeiteloos ruim tweehonderd kilometer per uur kan bereiken. Op termijn gaan we net zo hard als de MotoGP.”

Maathuis wijst op de Delta XE, het paradepaard van Electric Superbike Twente. Op de rollerbank haalt-ie zelfs al 220 pk, goed voor 300 km per uur. Zeven technici testen deze zaterdag de batterij, draaien moeren aan en controleren de bedrading. De motor wordt klaargemaakt voor een laatste test op het ongeveer 1500 meter lange circuit. Over twee weken staat de eerste race op het programma, op het Imatra Circuit in Finland.

Het team benaderde de eigenaren van Zandvoort en Assen om deze tests uit te voeren, maar de circuits waren tot het einde van het jaar volgeboekt. Zonnepark Emmen bood uitkomst, en dat paste achteraf veel beter.

In plaats van het gebrul van motoren, zijn hier zingende leeuweriken te horen. Geen olie of brandstof dat tot diep in de neusgaten dringt, maar de geur van het Drentse platteland. Hier ook geen grindbakken of bandenstapels, maar woekerend groen en hoog gras dat de biodiversiteit stimuleert.

Testrijder Jorn Hamberg, omgeven door leden van het team Electric Superbike Twente. Beeld Reyer Boxem

Oplaadmogelijkheden voor 240 elektrische auto's

Het terrein is bijna de duurzaamste vierkante kilometer van de Nederland te noemen. Eigenaar Powerfield, een innovatief bedrijf in groene energie, heeft aan de binnenkant van de wallen een enorme oppervlakte aan zonnepanelen gebouwd. Op de parkeerplekken staat een carportsysteem waar 240 elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. Het circuit is omgeven met windmolens.

In vergelijking met elektrische auto’s ligt de ontwikkeling van elektrische motoren ver achter. Er bestaat een raceklasse, de MotoE, maar daarin krijgt elk team een standaardmodel. Leuk voor het racen en de competitie, maar volgens de ouderejaars studenten blokkeert het juist de ontwikkeling.

“Ons doel is om de innovatie te stimuleren”, zegt Maathuis, wandelend over het circuit terwijl hij de laatste stenen en takken verwijdert. “Door op technisch vlak te rivaliseren met andere partijen komen de beste ideeën. Wij zijn marktleider, lopen voorop en kunnen dus van niemand afkijken. We moeten echt van ons zelf leren.”

De pionierende studenten, zestien fulltimers en twee parttimers, zijn één collegejaar verbonden aan het project. Daarna worden ze vervangen door een volgende lichting. De werkweken schieten vaak ver boven de 40 uur per week uit. Tot diep in de nacht doorwerken, zoals afgelopen vrijdag, is geen uitzondering.

De enige die niet vervangen wordt, is Jorn Hamberg (27), een van de gelegenheidscoureurs van het team. Aan hem de taak om de laatste ontwikkelingen te testen op het Zonnepark Emmen. Deze middag ligt de focus op startsnelheid, het vermogen, de koeling en ergonomie van de motor.

Een testrace op het circuit dat volledig op schone (zonne-)energie draait. Beeld Reyer Boxem

Coureur Hamberg: “De beleving is voor mij hetzelfde”

Semiprof Hamberg wil graag onderdeel zijn van de ontwikkeling in zijn sport. “Als coureur is het verschil tussen een brandstofmotor en elektronische motor niet groot. De beleving is hetzelfde voor mij, ik ben er zo aan gewend.”

In de race is dat anders. “De elektronische motor is zwaarder en dat maakt het lastiger in de bochten. Laag hangen vergt meer inspanning. Hard remmen is moeilijker omdat veel meer gewicht tot stilstand moet komen.”

Daarmee benoemt Hamberg een van de grootste uitdagingen voor Electric Superbike Twente en rivaliserende initiatieven. De batterij is groot en past nauwelijks onder de kap. Ook is de duur relatief kort, de motor rijdt maximaal 40 kilometer, veel korter dan de huidige races in de MotoGP. De hoopvolle verwachting is dat met de huidige innovatiesnelheid in de komende jaren de omvang van de batterij is gehalveerd en de duur verdubbeld.

De testrondes verlopen deze zaterdag voorspoedig. Hamberg haalt het uiterste uit de mogelijkheden van de motor. Vooraf waarschuwden de studenten voor het geluid van een straaljager, in werkelijkheid resoneert het geluid van de Delta XE als de turbines van taxiënd burgervliegtuig op Schiphol.

De nieuwe data wordt door de studenten ontvangen met opgestoken duimen. Ze klappen op elkaars schouders. Die strijd in Finland durven ze wel aan.

