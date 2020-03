‘EK voetbal verplaatst naar juni 2021’

Het Europees kampioenschap voetbal wordt als gevolg van alle coronamaatregelen verplaatst naar de zomer van 2021. Dat heeft de Europese voetbalbond Uefa besloten, zo meldt het officiële twitterkanaal van de Noorse voetbalbond.

Het besluit moet vandaag nog wel bekrachtigd worden door de 55 aangesloten bonden die via een videoverbinding vanaf 13.00 uur in overleg zijn met de Uefa. Het EK, dat in 12 landen gespeeld zou worden, stond gepland van 12 juni (openingswedstrijd in Rome) tot 12 juli (finale in Londen). Oranje zou de eerste drie wedstrijden in de poule thuis in de Amsterdamse Arena spelen.

Door het besluit wordt er tijd en ruimte op de kalender gemaakt om de lopende competities, zowel Europese als nationale, af te ronden. Dat was de uitdrukkelijke wens van de clubs. Verplaatsing naar juni 2021 betekent wel dat de finaleronde van de Nations League volgend jaar juni, het WK voor clubteams en het EK vrouwenvoetbal mogelijk ook verplaatst gaan worden.

De Europese voetbalbond moet het nieuws nog officieel bevestigen. Ook de Duitse voetbalzender ZDF meldde het uitstel tot juni 2021 op basis van bronnen bij de ECA, de associatie van Europese clubs, en European Leagues dat 36 nationale competities vertegenwoordigt. Beide belangenverenigingen zouden al met het voorstel hebben ingestemd.

