Eindelijk weer wedstrijdspanning voor de turners

Eindelijk ging het weer ergens om, voor de Nederlandse topturners. De afgelopen twee zaterdagen moesten ze strijden om een plek in het team dat naar de Europese kampioenschappen gaat, eind april in Bazel. Na een lange coronapauze stond er weer eens wedstrijdspanning op de salto’s, sprongen en vluchten door de lucht.

“Met de senioren staan we al meer dan een jaar stil en sommige junioren die nu zijn aangesloten, hebben al bijna twee jaar geen wedstrijd geturnd. Dat heeft voor onze sport een enorme impact”, verklaart technisch directeur Mark Meijer van gymnastiekunie KNGU. Turnen is een sport die geregeerd wordt door de kleinste details en waarin het tarten van de zwaartekracht tot kunst verheven is. Meijer: “Als ik kijk hoe gemotiveerd ze er deze zaterdagen stonden en wat ze lieten zien, dan staan we er goed voor. Natuurlijk hadden we het voordeel dat we mochten doortrainen, maar dit was het eerste moment weer dat het erom ging.”

Wat het niveau op de kwalificatiewedstrijden – die vanwege corona achter gesloten deuren plaatsvonden – internationaal waard is, weet Meijer niet. “Ik heb geen idee, om eerlijk te zijn. Door de pandemie heeft de hele turnwereld stilgestaan. Alle world cups zijn weggevallen, dus we hebben niet eens kunnen proeven aan wat er over de grens gebeurt. Je ziet weleens filmpjes voorbijkomen van concurrenten, maar wat zegt dat? Wij geloven in onszelf. Er is een mooie lichting die eraan komt, jongeren die gaan aanhaken.”

Een onvoorziene domper

Voorlopig zijn oudgedienden Epke Zonderland en Bart Deurloo de vaandeldragers. Deurloo is als enige Nederlandse turner verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio. Zonderland – de olympisch kampioen op de rekstok van 2012 – kan een ticket in theorie nog mislopen, al is de kans klein omdat er weinig wedstrijden zijn waarop concurrenten nog punten kunnen verzamelen. Eind juni is er duidelijkheid.

Als team wisten de mannen zich, in tegenstelling tot de vrouwen, niet te kwalificeren. Dat was een onvoorziene domper. Op de Spelen van Rio in 2016 werd de tiende plek nog als een indicatie gezien van de potentie van het team. Op de WK in 2018 volgde zelfs een primeur: voor het eerst plaatste Nederland zich voor de finale van de landenteams, waaraan acht ploegen mogen deelnemen. Maar een jaar later wist Oranje daar op het mondiale titeltoernooi, waar ook de olympische tickets verdeeld werden, geen succesvol vervolg aan te geven.

“Als land ben je zo goed als je laatste WK”, stelt Meijer. “In 2018 hebben wij een historische prestatie neergezet. Dat betekent dat dat haalbaar is en daar wil je op voortborduren. Maar voor Nederland blijft het op grote toernooien erop of eronder. Iedereen moet op dat moment het maximale van zichzelf laten zien.”

Diepe crisis na misstanden oud-turnsters

Na een verloren jaar biedt 2021 nieuwe kansen op het internationale toneel, terwijl ondertussen de sport zich al maanden in een diepe crisis bevindt nadat oud-turnsters deze zomer tientallen misstanden meldden. Meijer: “Je merkt dat de discussie voornamelijk over de vrouwen gaat en eigenlijk van het herenturnen afglijdt, in die zin dat het gevoel, de cultuur, de setting, alles aan de herenkant minder aanleiding geeft om met iets naar buiten te komen. Natuurlijk hebben de mannen geen oogkleppen op. Maar ze kijken er meer naar dan dat ze er last van hebben.”

De definitieve trajectselectie voor Bazel wordt op 9 april bekendgemaakt. De Europese kampioenschappen vormen de laatste kans op een individueel ticket voor Tokio. Nederland is in de gelukkige positie dat de nationale selectie hier ondanks corona goed heeft kunnen doortrainen. Dat kan een voordeel zijn, hoopt Meijer. “In landen is verschillend omgesprongen met de positie van topsporters. Laten wij gebruik maken van het moment.”

