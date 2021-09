Eindelijk ook succes voor Marlène van Gansewinkel

Het liefst was Marlène van Gansewinkel de afgelopen dagen met iedereen ruzie gaan maken. Niet om een specifieke reden, maar ‘gewoon’ om alle stress even af te reageren. De Paralympische Spelen maken dat gevoel nu eenmaal los. Dinsdag liep ze alle energie eruit op de 200 meter: ze won goud, voor onder meer Kimberly Alkemade, die derde werd.

Van Gansewinkel (26) is een van de succesvolste Nederlandse sprintsters, maar de echt grote prijs ontbrak lange tijd. Bovendien werd ze de laatste tijd enigszins overschaduwd door het charisma van Fleur Jong, haar teamgenote die de vlag mocht dragen bij de opening.

In 2019 leek Van Gansewinkel, die vanaf haar geboorte haar linkeronderbeen en linkerarm mist, op weg de allerbeste renster met een prothese te worden. Ze liep wereldrecords op de 100 meter. Ze bleek echter tegelijkertijd te kampen met een lange burn-out. In Amsterdam, waar ze trainde, vertelde ze in mei ronduit over die tijd en hoe moeilijk ze het vond dat ze altijd maar blij moest zijn en geen moment van zwakte mocht hebben. Pas toen ze dat toegaf, kon ze herstellen en fit raken voor de Paralympische Spelen.

Fitter dan ooit

Eenmaal in Tokio voelde ze zich fitter dan ooit, vertelde ze. Aangepast aan de warmte, gewend aan het stadion. Ze won brons bij het verspringen, achter Fleur Jong, en tussen de wedstrijden door probeert ze te ontspannen. Ze nam een kleurboek mee en een setje potloden met 36 kleuren. Elke keer kleurt ze de kleurcode in. Er kwam al eens een bloem uit en een tijger. “Ik doe het nooit, maar het helpt me echt om kalm te worden”, zei ze eerder deze week na een training. “Het is echt heel lekker om te doen.”

Dinsdagochtend maakte ze in de serie van de 200 meter met winst een overtuigende indruk. Eenmaal in de finale, terwijl de regen steeds harder naar beneden kwam, pompte ze zichzelf helemaal op. Ze wist dat ze op die afstand de beste kans maakte. De camera volgde haar hele voorbereiding. Na honderd meter lag ze voorop, een positie die ze met enkele oerkreten succesvol verdedigde. Haar 26,22 was een dik paralympisch record.

Ongeloof

Na afloop viel ze vol ongeloof op de grond. Dit gevoel kende ze nog niet. Eindelijk was er voor haar goud, nadat ze vijf jaar geleden in Rio al brons had gewonnen bij het verspringen. Na afloop was ze ongekend blij en had ze tijd voor een kwinkslag: “Ik heb de kans met twee handen, die ik niet eens heb, aangegrepen.”

Bovendien heeft ze een kans op nog een medaille. De grote clash komt donderdag, als Van Gansewinkel en Alkemade op de 100 meter Jong treffen. Een volledig Nederlands podium is zeker niet uitgesloten.

Lees ook:

Fleur Jong springt naar goud: ‘Verspringen is in de lucht soms net dansen’

Fleur Jong sprong met een wereldrecord naar goud op de Paralympische Spelen. ‘In de lucht wil ik me vrij voelen.’