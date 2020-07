Eindelijk klinkt weer het startschot voor een Vlaamse kermiskoers. Proost!

In sportlokaal Keizer Karel in Rotselaar, in het hart van de wielergekke Belgische provincie Vlaams-Brabant, zijn de pintjes van lokale brouwerij Vlierbeek deze zondagmiddag slechts met grootst mogelijke moeite aan te slepen. Ofschoon de uitbater zijn klandizie met aanplakbiljetten waarschuwt afstand te houden, doen coronamaatregelen er als gevolg van niet te lessen dorst en honger naar de koers even niet toe. Zij aan zij wordt er geproost op de Grote Prijs Vermarc, als feestelijk weerzien met een verloren gewaande vriend.

Het peloton doorkruist Rotselaar. Beeld Sander de Wilde

Meer dan één van de 27 kermiskoersen die België nog telt is deze wedstrijd over 150 kilometer niet, maar het lijkt alsof de Ronde van Vlaanderen deze middag aan het bomvolle café in de Langestraat voorbijtrekt. Deceuninck-QuickStep en Lotto-Soudal zijn de enige twee World Tour-ploegen die aan het vertrek staan, voor het overige wordt het peloton gevuld door renners van het kaliber Manolito Balcaen, Quinten Santobijn en Jorre Debaele. Het laat onverlet dat de Vlaamse wielerliefhebbers zich na 119 dagen droogte massaal laven aan de heropstart van de koers. Sinds 8 maart, toen de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré werd gewonnen door Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, hebben ze het op eigen bodem zonder hun zo geliefde cyclisme moeten doen. En dus trekt de bevolking van de gemeente Rotselaar er massaal op uit nu het startschot eindelijk weer klinkt, coronadreiging of niet.

Plaatselijke wielervereniging Dikkebus

Hoezeer België de koers heeft gemist, bleek woensdag. Op de dag dat door de Belgische regering de beperkingen werden opgeheven, organiseerde de plaatselijke wielervereniging in Dikkebus een koers voor nieuwelingen, de categorie 14- en 15-jarigen. Het VRT-journaal greep het moment aan om er minutenlang aandacht aan te besteden. Zaterdag berichtte het nieuwsprogramma opnieuw over een wielerwedstrijd, al was de aanleiding ditmaal een stuk minder feestelijk. Tijdens een trainingskoers in Wortegem-Petegem kreeg het 20-jarige Niels De Vriendt na 13 kilometer een hartstilstand en overleed ter plaatse.

Beeld Sander de Wilde

De koers wacht nog altijd op niemand en dus schiet het peloton een etmaal later, na een minuut stilte, gewoon op gang. Zo losjes als het met de coronaverplichtingen wordt omgegaan in Keizer Karel, zo strikt houdt de Belgische organisatie het veiligheidsprotocol in de koers in de gaten. Start en finish zijn verboden terrein voor toeschouwers. Ploegleiders, soigneurs, mecaniciens, sein­gevers en mediavertegenwoordigers moeten verplicht een mondkapje dragen. De coureurs mogen in de wedstrijd hun bidons alleen weggooien in een speciale zone, waarna de drinkbussen door medewerkers in beschermende kledij worden opgeruimd. Wie zich niet strikt aan dat voorschrift houdt, wordt door de jury meteen uit koers gehaald. Handen schudden, schouderklopjes uitdelen, high fives geven, knuffelen of kussen leidt eveneens tot ogenblikkelijke uitsluiting.

Sportief alternatief voor Rock Werchter

Zelfs het gezicht van de grote Eddy Merckx, die bereid is gevonden de startvlag te laten vallen, gaat deze ochtend schuil achter een mondkapje. De draconische maatregelen ten spijt is Fabio Jakobsen niet helemaal gerust. “Een experiment”, noemt hij de wedstrijd, die door de gemeente als sportief alternatief wordt gezien voor het afgelaste muziekfestival Rock Werchter, waar dit weekeinde bands als The Pixies, Keane en Pearl Jam op het podium hadden moeten staan. De organisatie kreeg 120.000 euro subsidie, maar besteedde geen cent aan wat de nationaal kampioen misschien wel het belangrijkste aspect noemt. Gezondheidscontroles zoals aanbevolen door de internationale wielrenunie UCI zijn bij deze wedstrijd uitge­bleven. “Ik ben heel erg bezorgd, omdat ik van 90 procent van de renners die hier aan de start staan niet weet of ze gezond zijn. We kunnen alleen maar hopen dat er geen superverspreiding komt door deze wedstrijd.’’

Beeld Sander de Wilde

Ach, zo klinkt het in één adem, misschien dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Het deelnemersveld bestaat immers uit jonge jongens die blaken van gezondheid. Lachend: “Gelukkig doet Alejandro Valverde niet mee. Die behoort met zijn 40 jaar onderhand tot de risicogroep.’’

Zelf werd Jakobsen, net als al zijn ploeggenoten, de voorbije tijd tweemaal gecontroleerd. ‘’Ik beschouw het maar een beetje als een dopingcontrole. Prettig is het niet, maar het hoort erbij.’’

Het weerzien met de koers blijkt voor de 23-jarige coureur uit Heukelum geen onverdeeld genoegen. Hij komt als voorlaatste over de streep en ziet even later zijn Franse ploeggenoot Florian Senechal in een weiland te midden van maïs en bieten gehuldigd worden als winnaar.

Het bloemetje en een krat Broeder Jacob abdijbier moet hij zelf van een tafel pakken. De Nederlands kampioen had er al voor gewaarschuwd. Dit is het nieuwe wielrennen, wen er maar vast aan.

Lees ook:

Liet Slovenië zien hoe het wielrennen eruit gaat zien?

Primoz Roglic won de eerste wielerwedstrijd sinds eind februari. Maar een inkijkje hoe het wielrennen er de komende maanden uit gaat zien, was de wedstrijd waarschijnlijk niet.