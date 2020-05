Eindelijk: het eerste teken van het normale voetbal

In deze tijden van onwezenlijk voetbal, het voetbal ­enkel voor het geld voor lege tribunes, zagen we ineens weer iets vertrouwds. Er werd een trainer gepresenteerd, bij ­Vitesse, en de nieuwe trainer zei dat hij aanvallend voetbal wil spelen.

Er zal er eens één zeggen dat hij verdedigend wil spelen.

De nieuwe trainer van Vitesse is Thomas Letsch, een onbekende Duitser. Vitesse staat voor attractief en aanvallend voetbal, hoorde ik hem bij de NOS zeggen. Dan weet hij meer dan wij. Ik hou niet van passief voetbal, zei hij, ik wil actief spelen. Tja, wie niet?

En ja, ook hij zei het weer: hij wilde iedereen overtuigen van zijn voetbalfilosofie.

In voetbal heb je de bal of je hebt hem niet. Als je hem hebt, moet je proberen er samen iets goeds mee te doen. Heb je hem niet, dan moet je ervoor zorgen dat je hem weer krijgt.

Grofweg sinds Louis van Gaal zijn trainers gaan geloven dat ­gedachten daarover een filosofie zouden kunnen vormen. Niet ­allemaal, hoor. Zinedine Zidane mag ik graag noemen: een pracht van een topvoetballer, misschien wel de mooiste die er is geweest, en wát een succesvolle trainer. Je ziet dat hij zijn teams zegt: soms kún je de bal niet hebben, misschien wel langer in een wedstrijd niet, trek je terug, bedenk iets, zodat je de bal wel weer langer hebt – dat zal de ene keer lukken, de andere niet.

Zijn filosofie, al zal hij het zelf niet zo noemen, het is ook geen filosofie: de wedstrijd bepaalt wat je wilt en kunt.

Duitse coaches gieten voetbal mij te veel in een mal

Thomas Letsch, de nieuwe trainer van Vitesse, was bij Salzburg ooit de assistent van ­Roger Schmidt, de Duitser die ­komend seizoen PSV gaat trainen. Toen dat laatste bekend werd, dacht ik onmiddellijk aan Hans van Breukelen. Als later weggehoonde technisch directeur van de KNVB had die Schmidt als bondscoach willen aanstellen. Dat Schmidt nu kon binnenkomen bij PSV, waar Van Breukelen als commissaris weer is neergestreken, kon weinig meer zijn dan een kwestie van 1 + 1 = 2.

Van Breukelen zei en wilde voorwaar niet zulke gekke dingen. Hij wilde (eindelijk eens) buitenlandse invloeden toelaten in een in zichzelf gekeerd voetballand. Mijn zegen had hij, al dacht ik destijds meer aan een Italiaan, de gedistingeerde oud-bondscoach Cesare Prandelli – Italianen hoef je niet te vertellen dat de wedstrijd je spel bepaalt en niet andersom.

De Duitse coaches van de nieuwe lichting aldaar willen voetbal mij te veel in een mal gieten: voluit jagen en razen over het veld. Bij het item over de nieuwe trainer van Vitesse had de NOS ‘pressing’ als trefwoord onderin het beeld gezet. Dat willen ze, ja, ‘pressen’, druk zetten – excuses voor het foeilelijke jargon.

Bepaald geen imposant cv

Zidane kan ze, als ze willen luisteren, bedaard vertellen dat dat niet altijd kan. Hun aanvoerder, Jürgen Klopp, is er trouwens al achtergekomen: die laat Liverpool allang niet meer aanhoudend het gaspedaal intrappen en zie, Liverpool is gaan winnen.

Roger Schmidt kon het al ­voelen, nadat zijn Salzburg Ajax begin 2014 in de Europa League had weggeblazen. Zo bijzonder als hier toen gedacht, was dat niet: al in de volgende ronde werd Salzburg uitgeschakeld, door FC Basel – en imposant is Schmidts cv sindsdien bepaald niet.

Hij werd bij zijn twee laatste clubs ontslagen, Thomas Letsch ook. Het zijn niet de meest flexibele types, zullen we maar zeggen, geen jongens die het gezwollene van zoiets als een voetbal­filosofie zullen inzien – nee, ook in de provincie bij Vitesse niet.

Toch hoorde ik het voor deze keer graag: het eerste teken weer van het normale voetbal, met alles wat dat heeft om te grinniken.

Redacteur Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. Lees ze hier terug.