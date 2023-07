Eindelijk gekleurd ondergoed? Op Wimbledon beweegt vrouwenkleding altijd al mee met de tijdgeest

Gekleed in een statige, enkellange witte jurk, korset en witte galahoed, lijkt Lilian Watson in 1884 wel aanwezig bij een ‘garden party’ van de Britse koningin Victoria. Maar dat racket achter haar rug op de foto dan? Buckingham Palace had toen nog geen tennisbaan. Het blijkt een kiekje in haar tennisoutfit vlak voor de eerste vrouwenfinale ooit op Wimbledon, die Watson verloor van haar exact zo geklede zus. Totaal ongeschikte kleding voor sport, maar ja, zo ‘heurde’ het destijds in Victoriaans Engeland.

Hoe zouden de Victorianen Elena Rybakina hebben begroet? De huidige Wimbledon-kampioene liep 138 jaar na Watson de baan op in een kort rokje en een sporttopje. Haar rug, benen en armen waren onbedekt. Elizabeth Wilson weet het wel. De Britse historica schreef het boek Love Game over de geschiedenis van mode en tennis. “Die hadden gezegd: ‘Wat bezielt die vrouwen van tegenwoordig?’ Ze zouden gegruwd hebben!”

Blote benen

De komende editie van Wimbledon, die maandag begint, wordt wellicht weer wennen voor puristen. Vrouwen mogen met gekleurd ondergoed voor het eerst kleding dragen dat niet wit is. Speelsters vonden door opwaaiende rokjes de mogelijke zichtbaarheid van hun menstruatie onprettig. Stapt Wimbledon nu af van haar conservatisme? Ja en nee. Wie de vrouwenkleding op het meest prestigieuze en traditionele tennistoernooi in de afgelopen anderhalve eeuw bekijkt, ziet dat die altijd al meebeweegt met de tijdgeest.

Het verplichte wit was bedoeld om zweet te camoufleren, maar had volgens Wilson nog een verklaring. “Wit is elitair. Zo liet je zien dat je elke dag wassen kon veroorloven.” Ook de volledige bedekking was sociaal-cultureel. “Het Britse grastennis werd in de begintijd inderdaad gezien als een garden party, als meer een sociaal dan een sportief spel. En dus kwam iedereen in zijn normale, destijds uitvoerige outfit.”

Maud Watson, de eerste Wimbledon-kampioen (1884).

Toch zwommen toen al vrouwen tegen de stroom in. May Sutton kroonde zich in 1905 tot de eerste Amerikaanse Wimbledon-kampioene, in nota bene een jurk tot halverwege haar scheenbeen en opgerolde mouwen. Sutton vond de jurk te heet en te lang, verklaarde ze, maar het Britse publiek bleef geschokt door haar exhibitionisme. Hoewel volgens Wilson ook toen al emancipatie plaatsvond. “Tennis was toen de enige sport waar mannen en vrouwen samen speelden. Dat had iets romantisch en flirterigs. Het was een sociaal spektakel.”

‘Wimbledons eerste modeschandaal’

Maar om verstikkende rolpatronen als bewegingsbeperkende jurken naar de uitgang te duwen, waren zoals vaker een historische gebeurtenis en een wegbereider nodig. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog ontstond een nieuw vrijheidsgevoel, legt Wilson uit. Zo ontstonden in de daaropvolgende roaring twenties nieuwe modetrends. Vrouwen wilden hun benen laten zien.

En toen stapte daar begin jaren twintig de flamboyante Française Suzanne Lenglen de Wimbledon-baan op in een mouwloos hemd, een katoenen rok op kniehoogte, op platte schoenen met rubberen zolen en met een hoofdband om. Het Wimbledon-publiek en de pers noemden haar ‘onfatsoenlijk’, later ‘Wimbledons eerste modeschandaal’, maar Lenglens stijl veroverde de tenniswereld en gold als inspiratiebron voor medespeelsters.

Suzanne Lenglen. Beeld Getty Images

Uiteindelijk moest de All England Club door Lenglens populariteit zelfs naar het huidige, grotere onderkomen verhuizen om Wimbledon te kunnen organiseren. Wilson: “Iedereen wilde Lenglen zien, ondanks de afschuw. Het veranderde in opwinding, toeschouwers wenden eraan. Daarna had ineens elke speelster blote benen.” Negentienvoudig Wimbledon-winnares Elizabeth Ryan zei ‘dat alle speelsters Lenglen op hun knieën moesten bedanken voor de bevrijding van de korsettentirannie’.

Obsessie met ondergoed

In de jaren dertig kropen de rokken op tot boven de knieën, of droegen vrouwen mouwloze overhemden met de bovenste knoopjes open. Sociale hervormers als de reformbeweging en de Men’s Dress Reform Party kregen invloed. Korte sportkleding was gezonder, luidde de gedachte, ook voor mannen en hun lange flanellen broeken. Wilson: “In de jaren dertig was er meer aandacht voor lichamelijke vrijheid. Mensen wilden af van fysiek beperkende kleding. Voor vrouwentennis betekende dat lichtere en simpele jurken.”

In 1949 was het kanten ondergoed van de Amerikaanse Gertrude Moran onder haar minirokje zelfs zichtbaar op de baan. Onder de bijnaam ‘Gorgeous Gussie’ groeide Moran in de jaren vijftig uit tot sekssymbool. Wel had dat een minder emancipatoire inslag dan in de jaren dertig, zegt Wilson. “Tennispromotors wilden speelsters toen als vrouwelijk en speels neerzetten, niet als serieuze sportvrouwen. Het was toen niet de bedoeling dat je als vrouw werkte. In de jaren dertig was dat anders door alle oorlogsweduwen.”

Het ruïneerde Morans carrière. Fans en fotografen bleven geobsedeerd met haar ondergoed. Moran kon nauwelijks nog normaal trainen en mocht nooit meer zo op Wimbledon verschijnen, waarop ze met pensioen ging. De Italiaanse Leo Pericoli moest haar tutu-jurken geheim houden tot de wedstrijd door alle reuring. “Ik werd beroemd door mijn kleding, niet door mijn spel”, zei ze decennia later.

Gekleurde accenten

Vanaf de sociaal vrijere ‘sixties’ zorgde bloot op Wimbledon nog nauwelijks voor beroering. Juist volledige bedekking van een speelster zorgde opvallend genoeg voor ophef. Dan toch liever een kort rokje, vertelden Wimbledon-officials Anne White toen zij in 1986 in een strakke lycra-catsuit de baan betrad.

De catsuit van Anne White, 1985. Beeld Getty Images

De introductie van strakke kleding met ademende stoffen als lycra en spandex speciaal gemaakt voor sport, was volgens Wilson de belangrijkste modetrend in het tennis. Met de opkomst van sportmerken als Nike in de jaren tachtig en negentig professionaliseerde de sport. Met gekleurde accenten in kleding van bijvoorbeeld Steffi Graf werden voor het eerst barsten in de witte traditie zichtbaar. “In een tijd waarin vrijheid van expressie steeds belangrijker werd, vonden mensen die witte kledingcode zo ouderwets. Wimbledon stond het toe, mits wit de dominante kleur bleef.”

Geen ultieme emancipatie

Tegelijkertijd seksualiseerde vrouwentennis door de focus op sportief strak. Maria Sjarapova en Anna Kournikova werden populair. Niet per se om hun successen, maar vooral om hun verschijning. Al haalde Sjarapova voor haar befaamde Tuxedo-outfits op Wimbledon opvallend genoeg inspiratie uit mannenkleding.

Is dit de ultieme vorm van emancipatie, van totale bedekking naar zulke korte rokjes dat gekleurd ondergoed nodig is? Nee, zegt Wilson. Juist dat iedereen komende weken weer over vrouwenondergoed praat, vindt de historica niet goed voor de emancipatie. “In die aandacht weerklinkt nog steeds het seksisme uit de maatschappij. En hoeveel effect heeft gekleurd ondergoed? Ik denk dat veel speelsters sowieso al de pil slikken. Emancipatie is veel complexer dan hoe vrouwen eruitzien.”

Wilson ziet op ander terrein meer werk. “De blonde schone Sjarapova had met vier gewonnen grandslams twintig keer zoveel sponsorinkomsten dan de donkere Serena Williams, 23-voudig grandslamwinnares. Een donkere huid verkoopt blijkbaar nog steeds niet.”

Serena Williams durfde in 2010 al eens roze ondergoed te dragen onder haar witte jurk, waarop Wimbledon wit ondergoed tot expliciete eis verhief. Nu die weer geschrapt is, verwacht Wilson overigens niet meer gekleurde kleding op Wimbledon. Dat zit te diep verankerd in de cultuur. “En witte kleding op groen gras ziet er toch ook gewoon goed uit?”

