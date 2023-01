Eindelijk een nektattoo in de top van de KNVB

Als 2023 amper drie dagen oud is en de KNVB maakt bekend dat Nigel de Jong de nieuwe directeur topvoetbal wordt, dan weet je dat het wereldje alweer in rep en roer is, en dat het weer een mooi voetbaljaar wordt.

Er zitten natuurlijk best wat haken en ogen aan zijn aanstelling. De Jong woont bijvoorbeeld al jaren in Qatar. In de schending van mensenrechten daar heeft hij blijkbaar nooit een obstakel gezien. De KNVB beloofde zich daar ook ná het WK in te blijven zetten voor de mensenrechten. Misschien dat De Jong als forens tussen Doha en Zeist daarin nog iets kan betekenen. Moet hij straks verplicht met dat minuscule OneLove-speldje op zijn revers door Qatar lopen?

Een soort LOI-cursus ‘management’

De reuring deze week ging vooral over zijn totale gebrek aan ervaring als bestuurder. Hij volgde alleen een soort LOI-cursus ‘management’ van tien dagen bij de Uefa. Dat is meer dan genoeg, lijkt me. Het gevaar op veel leeg managementjargon is hiermee geminimaliseerd. De Jong zou te licht zijn om de baas te kunnen zijn over de bondscoaches Ronald Koeman, Andries Jonker en Erwin van der Looi. Nou, gelukkig maar. Een zwaargewicht à la Arsène Wenger als directeur was een garantie voor hommeles in de Zeister bossen geworden. De Jong zal de vakmensen niet in de weg lopen, en dan ben je als directeur al bijna geslaagd.

Hij moet een visie gaan uitstippelen voor de langere termijn. Tja. Louis van Gaal had het daar vaak over, zijn visie, in het kader van zijn Totale Mens-principe (dat betekent grofweg dat je een voetballer af en toe vraagt hoe het thuis is). Overschat het belang van visies in het voetbal niet. Gerrit Komrij schreef ooit dat de meeste parlementariërs denken dat visie een automerk is. De voetbalwereld lijkt in dat opzicht op de Tweede Kamer.

Over de functie moeten we sowieso niet te gewichtig doen. Tot een paar jaar terug was er geen directeur topvoetbal. Dat Nico-Jan Hoogma al een halfjaar weg was, had geen mens in de gaten. Het voordeel van De Jong: hij hoeft straks niet uit te leggen wie hij is, als hij een topcoach in het buitenland belt, als Koeman tóch weer op een trein is gesprongen.

Verfrissend

De Jong weet niet eens of hij zijn nieuwe baan wel aankan en leuk vindt, las ik. Dat is verfrissend. Natuurlijk kan zijn benoeming niet helemaal los gezien worden van het streven van de KNVB naar meer diversiteit in de top. Aan dergelijk beleid kleven risico’s, vooral afbreukrisico’s, maar ook voordelen. Volgens onderzoeken brengt diversiteitsbeleid innovatie en creativiteit. Zeg niet dat het daar nu van overloopt in Zeist.

Organisaties hebben de neiging mensen te benoemen die op hen lijken. Een oude baas gaf mij ooit de les: als mensen je promoveren, pas je dan niet aan, ga niet net als zij een maatpak en stropdas dragen. “Dan sta je al met 1-0 achter.” Met De Jong komt er eindelijk een goeie nektattoo in de directiekamer. Laat ’m zien en pas je niet te veel aan, Nigel. Vergaderen is sowieso voor de talentlozen, schreef Karel van ’t Reve al.

Met af en toe een bestuurlijke karatetrap in Zeist lijkt me niets mis. Misschien druppelt iets van zijn gif door bij de nationale ploegen. Hard nodig, gezien de Oranjes op het recente EK voor vrouwen in Engeland en het WK in Qatar. De Jong als directeur is een schitterend experiment.