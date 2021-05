Einde ADO Den Haag dreigt door chaos en wanbeleid: ‘Je blijft van zo’n club houden, dat is het probleem’

Natuurlijk doet het pijn, zegt Jacco van Leeuwen: “Mijn geel-groene hart bloedt af en toe”. Dat komt niet alleen door de sportieve prestaties van ADO Den Haag, ondanks de zege op Feyenoord zondag nog altijd hekkensluiter in de eredivisie. Als voorzitter moet hij met de rest van de leden van supportersvereniging Haagsche Bluf al jaren lijdzaam toezien hoe de eens zo trotse club wordt gekenmerkt door rechtszaken, chaos, een komen en gaan van directeuren, trainers en spelers, ruzie met de Chinese eigenaar en vage nieuwe investeerders. Deze week startte ADO een procedure om een faillissement te voorkomen. Van Leeuwen: “Dat de situatie kritiek is, mag duidelijk zijn”.

Geld brengen en hun bek houden

Hij herkent wel wat in de machteloosheid bij fans van Engelse topclubs. Zij kwamen afgelopen weken in opstand tegen buitenlandse eigenaren die hun club in de megalomane Super League wilden loodsen. Het leidde zondag bij Manchester United zelfs tot een bestorming van het veld. “Nou hebben wij gelukkig nog wel goed contact met de clubleiding van ADO”, zegt Van Leeuwen. “Maar wij zeggen het al veel langer: supporters zijn de enige constante factor van een club, wij zijn het DNA. Supporters zien dat het DNA van de club wordt verkwanseld. Ze moeten geld komen brengen en verder hun bek houden. Wij mogen aanschouwen wat er allemaal gebeurt. Maar ja, je blijft van zo’n club houden. Dat is het probleem.”

Volgens Van Leeuwen begonnen de problemen bij ADO toen grootaandeelhouder Mark van der Kallen in 2014 zijn aandelen verkocht aan het Chinese bedrijf United Vansen (UVS) van Wang Hui. De Chinezen beloofden gouden bergen en een aanval op de Nederlandse top. De begroting zou van 10 naar 25 miljoen euro per jaar seizoen stijgen. In de jaren die volgden, bleven betalingen vanuit China vaak uit, of ze kwamen te laat. Al in 2016 voerde ADO daar de eerste rechtszaak over.

ADO-supporters voorafgaand aan de wedstrijd onlangs tegen Fortuna Sittard (0-3). Beeld ANP

Sindsdien voeren ver boven de hoofden van de Haagse fan heen allerlei partijen een strijd om macht en geld, met voortdurende chaos tot gevolg. Directeuren kwamen en gingen. De Haagse D66-wethouder Tom de Bruijn constateerde in 2017 dat de begroting van de club ‘op drijfzand’ was gebaseerd. Wang Hui benoemde in 2017 Mohammed Hamdi als algemeen directeur, een man met weinig ervaring. Ondertussen haakten veel Haagse bedrijven af en holde de kwaliteit op het veld achteruit. Sinds 2017 gingen de trainers Zeljko Petrovic, Fons Groenendijk, Alan Pardew en Aleksandar Rankovic voortijdig weg, door onrust en slechte prestaties. Rankovic sneuvelde begin dit seizoen al snel omdat het niet boterde met adviseur Martin Jol die even later zelf vertrok. Ruud Brood probeert sindsdien te redden wat er te redden valt.

Op het technisch beleid is al lang geen peil meer te trekken. Pardew haalde een batterij zeer matige Engelse spelers binnen, afgelopen winter werden uit wanhoop goedkope maar uitgerangeerde spelers van naam als Zuiverloon, El Khayati en Vejinovic aangetrokken. De clubkas was toen al leeg. Dat het Cars Jeans Stadion vaccinatielocatie werd, verbeterde tijdelijk de liquiditeit. Het verlies over vorig seizoen was al 2,7 miljoen euro, het eigen vermogen was toen al negatief (2,1 miljoen).

Geïnteresseerde Amerikanen

UVS wil ADO al langer verkopen. De Chinese overheid wil dat deelnemingen in Europese clubs worden teruggeschroefd. Een club met verlies verkopen betekent echter ‘economische schade’ voor China, wat kan leiden tot sancties en zelfs gevangenisstraf. Wang Hui is de zwager van Yihui Wang, de grote baas bij UVS. Hij zit hoog in de boom van de Communistische Partij, zo bleek uit onderzoek van Follow the Money.

Herhaaldelijk doken de afgelopen maanden namen op van Amerikanen die de club zouden willen overnemen. Investeerders zijn dol op clubs waar het water aan de lippen staat. ADO heeft in principe potentie, in de derde stad van het land. Bij live-uitzendingen op tv is ADO de op zes na best bekeken club van de eredivisie, in weerwil van de resultaten die al twee jaar zeer teleurstellend zijn.

Vorige week kreeg ADO van de rechter gelijk in een zaak tegen de eigenaar: UVS diende nog 2,1 miljoen euro te betalen. Dat geld is er nog niet. De schulden, een achtergestelde lening en de prijs van de aandelen waren struikelblokken voor potentiële overnamepartijen. Die luisteren naar namen als Cosinus Group Capital Partners, Otium Group en Pacific Media Group, allemaal Amerikaans. Heel simpel zal overname niet gaan. De KNVB heeft de eisen daaraan en de licentie flink aangescherpt. Eerder werd zo de overname van Kakhi Jordania van FC Den Bosch verboden.

De laatste geïnteresseerde overnamekandidaat was World Soccer Holding. Die Amerikaanse investeringsmaatschappij haakte maandag echter af, voorlopig. Dat geldt ook voor Tscheu la Ling die dit weekend een overnamebod deed aan UVS, liet de oud-speler dinsdag via Radio West weten.

De Haagse identiteit

ADO heeft nu de hoop gevestigd op een WHOA-procedure. Die moet een faillissement gaan voorkomen. De rechter stelt in zo’n geval een externe herstructureringsdeskundige aan die schulden moet gaan saneren. De schuldeisers moeten dan water bij de wijn doen. Daarna zou het mogelijk zijn om alternatieve financieringsvormen te vinden. In een e-mail aan de vaste supporters noemde directeur Hamdi de WHOA-procedure maandag ‘een kans op een schone lei’.

Hamdi appelleert in zijn mail nadrukkelijk aan het gevoel bij de supporters, aan de ‘Haagse identiteit’, aan het ‘geelgroene bloed’, het samen luidkeels ‘O, o, Den Haag’ zingen en het aftellen tot het Haags Kwartiertje. En: “We koesteren het broodje worst, de lange zij, de spandoeken voor onze Haagse helden. We zijn de club van het rauwe randje, de club waar altijd wat gebeurt. Van humor, van emoties.”

Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagse Bluf van ADO Den Haag. Beeld Privéfoto

Voor de rest van Nederland is ADO echter synoniem geworden van een club waar de puinhopen door wanbeleid niet mee te overzien zijn sinds die een speelbal is geworden van een buitenlandse investeerder. Hamdi hoopt met zijn mail dat supporters toch trouw blijven en een nieuwe seizoenkaart kopen, ook als de club straks in de eerste divisie uitkomt.

Van Leeuwen zal blijven komen. “Ik ga al sinds 1980 naar ADO, en wij waren drie of vier keer al bijna failliet”, relativeert de supportersvoorman. “Ons voordeel is dat we uit de derde stad van het land komen en de gemeente eigenaar van het stadion is. Dat stadion heeft geen waarde als er geen betaald voetbal meer wordt gespeeld.”

Op de vraag van Haagse Bluf voor een gesprek op korte termijn is door de clubleiding positief gereageerd, zegt Van Leeuwen: “Wij willen een structurele rol van de supporters in het beleid, bijvoorbeeld een zetel in de raad van commissarissen. Wij supporters zijn de enige constante factor.”

