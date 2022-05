Eind goed, al goed, na bewogen seizoen Ajax

Voor een eeuwige lieveling van de Amsterdamse fans, Jari Litmanen, de schaal uitreikte aan een van de geliefdste spelers van het huidige Ajax, aanvoerder Dusan Tadic, was het al een tijdje feest in de Johan Cruijff Arena. Het bomvolle stadion zinderde, zong en danste, de hele avond. Al ver voor het laatste fluitsignaal vonkte het vuurwerk op de tribunes, om te onderstrepen hoezeer de 36ste landstitel in de historie van Ajax voelde als een bevrijding na een memorabel seizoen waarin het imago toch ook zware klappen kreeg.

Heerenveen was woensdagavond niet meer dan een figurant op het eenzijdige kampioensbal, omdat Ajax er vanaf de eerste minuut zichtbaar geen zin in had er een zenuwslopende avond van te maken. Dynamisch voetbal en grote gretigheid leverden al voor rust een veilige marge op (3-0), die in de tweede helft nog werd uitgebouwd naar 5-0. Voor Daley Blind betekende het al zijn zevende titel met Ajax.

Veel gezichten dit seizoen

Eind goed, al goed dus, voor Ajax én coach Erik ten Hag. Hij is na Rinus Michels, Louis van Gaal en Frank de Boer de vierde trainer in de Ajax-historie met drie kampioenschappen op rij. Ten Hag kan met opgeheven hoofd via de voordeur richting Manchester United. Ajax is ook weer verzekerd van de financieel noodzakelijke Champions League.

Sportief liet Ajax dit seizoen op het veld veel verschillende gezichten zien. Het begon nog bijna feeëriek. In de eredivisie werden tegenstanders met groot gemak opgerold, Cambuur zelfs met 9-0. De groepsduels in de Champions League waren voetbalshows die de maximale score opleverden.

Overmars sloeg imago aan gruzelementen

Later bleek dat Ajax in de eerste seizoenshelft profiteerde van het feit dat het elftal vorige zomer intact was gebleven, en met Steven Berghuis nog een versterking had gekregen. Veel andere tegenstanders, zeker in Europa, waren (nog) niet op oorlogssterkte, ook door blessures. Langzaam trad de wet van de remmende voorsprong in. Nationaal en internationaal werd de tegenstand beter, bij Ajax bleek de rek er wel uit.

Bovendien werd het onrustig binnen de club. De affaire rond Marc Overmars sloeg het zorgvuldig opgebouwde imago van de nette club in gruzelementen. De architect achter veel successen bleek een man die zich jarenlang denigrerend, kwetsend en seksueel opdringerig had gedragen tegenover vrouwen. Een rapport vorige week bevestigde de onveilige cultuur op de werkvloer.

Er waren meer akkefietjes, maar Ten Hag bewaarde de rust, zodat binnenbrandjes geen uitslaande branden werden. Maar op het veld ging het allemaal niet meer vanzelf. Vanaf de winterstop was de schwung eruit bij Ajax, zeker na de Europese ontmaskering door Benfica.

Transferperikelen

Op de achtergrond speelden in de selectie allerlei transferperikelen op. Mazraoui, Gravenberch en Tagliafico besloten te gaan vertrekken. Voor veel anderen (Martinez, Haller, Antony en Alvarez) kwam en is er belangstelling. Ook rond Ten Hag sluimerde het aanstaande vertrek. Bovendien kwamen er blessures en veel geschuif in het team. Vijf keer trok Ajax na de 85ste minuut alsnog een moeizame zege over de streep, ook tegen heel modale clubs.

Door het karakter dat Ajax op cruciale momenten toonde, zakte het nooit door een ondergrens. Ondanks soms zeer matig spel werden na de winterstop gemiddeld zelfs meer punten gepakt dan ervoor. Andere cijfers spreken voor zich: in totaal slechts drie nederlagen, louter overwinningen in de toppers tegen PSV en Feyenoord en een doelsaldo van 96-17. En: liefst zeventien keer hield doelman Remko Pasveer, vóór zijn blessure, de nul. Hij had de rust die André Onana niet meer bleek te hebben. De Kameroener moest in zes eredivisieduels tien keer vissen.

Arena in vuur en vlam

Met de 39-jarige Maarten Stekelenburg weer onder de lat wist Ajax met de tong op de schoenen PSV van zich af te houden. Het worstelde, maar capituleerde nooit en zette daar woensdagavond de kroon op. De vroege publiekswissel voor Mazraoui - hij gaat naar Bayern München - markeerde ook het einde van een cyclus. Het elftal dat Ten Hag na succesjaar 2019 opnieuw opbouwde, zal radicaal gaan veranderen. In de coulissen lijkt Alfred Schreuder klaar te staan als de nieuwe trainer. Steven Bergwijn en Owen Wijndal staan bovenaan het verlanglijstje en Ajax wil ook de weer opgekrabbelde Ihattaren langer aan zich binden.

En of Ajax Jurriën Timber nog een jaar kan behouden? Het is voor de club te hopen. De 20-jarige Utrechter was ook tegen Heerenveen de uitblinker. De 2-0, op naam van Berghuis, kon voor een groot deel op zijn conto worden geschreven. Tagliafico had toen al voor de 1-0 gezorgd. Toen Ajax een strafschop kreeg, liet Tadic na drie missers dit seizoen de eer aan Haller. Voor de Ivoriaan, die al sinds 20 maart droogstond, werd het zo ook een feestelijke avond. Brian Brobbey liet in de slotfase met een doelpunt zien dat zijn tijdelijke terugkeer vanaf de winter een gouden zet is geweest. Alvarez zette de Arena met de 5-0 daarna nog eens in vuur en vlam.

