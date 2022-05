Eigenzinnig, tactisch flexibel en sterk met spelers: Alfred Schreuder is op weg naar Ajax

Club Brugge had deze winter nog een straatlengte achterstand op stuntploeg Union toen Alfred Schreuder daar aantrad als trainer. ‘Blauw-zwart’ won sindsdien bijna alles en staat nu op pole-position voor de derde landstitel op rij. Je zou verwachten dat Schreuder op handen wordt gedragen in Brugge, vanwege zijn weer bewezen vakmanschap.

Maar de Belgische media berichten de laatste dagen over de bekoelde relatie tussen hem en de clubleiding. Ook prominente analisten als de oud-voetballers Olivier Deschacht, René Vandereycken en Marc Degryse zijn kritisch over Schreuder. Hij zou Club veel te verdedigend en onherkenbaar laten spelen. De invloedrijke krant Het Laatste Nieuws (HLN) berichtte over Schreuders ‘koppigheid’ achter de schermen. “Trouw aan zijn filosofie en ideeën, weinig vatbaar voor inmenging of een andere kijk”, aldus HLN.

Het lijkt bijna op een campagne tegen Schreuder, van wie afgelopen week duidelijk werd dat hij niet bij Club Brugge zou blijven. De reden lijkt simpel: hij wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer van Ajax. Daarmee krijgt de landskampioen een trainer in de geest van de vertrekkende Erik ten Hag. Schreuder werd ooit door Ten Hag naar FC Twente gehaald, werd daar later ook zijn assistent, net als in het succesvolle seizoen 2018/2019 bij Ajax.

Overleden dochter Anouk blijft altijd zijn inspiratiebron

De discussie rond Schreuder in België tekent hem. De 49-jarige Barnevelder is een onafhankelijk denker die zijn eigen beslissingen neemt. In zijn eerste klus op eigen benen, bij 1899 Hoffenheim in de Bundesliga, stapte hij vier wedstrijden voor het einde ineens op. Hij had een verschil van inzicht met de clubleiding over de toekomstvisie. Dat stoïcijnse kenmerkte ook Ten Hag die er uiteindelijk gezag mee afdwong binnen Ajax.

Schreuders grootste kwaliteiten liggen op het tactische en coachende vlak. Als voetballer van onder meer RKC, NAC en Feyenoord was hij al een verlengstuk van trainers. In diverse interviews zei hij dat zijn dochtertje Anouk altijd zijn inspiratiebron zal blijven. Zij overleed in 2006 op zesjarige leeftijd aan een hersentumor. “Ik haal kracht uit hoe Anouk was, wat ze meegemaakt heeft en hoe ze moest vechten voor haar leven”, zei hij in 2014.

Alfred Schreuder (links) in 2018 als toenmalig assistent van hoofdcoach Erik ten Hag bij Ajax, tijdens een training op De Toekomst. Beeld ANP

Als trainer zegt hij gevormd te zijn door mensen als Wim Jansen en Huub Stevens. Onder hen speelde hij in de jeugd bij Feyenoord en PSV. Ook van de innovatieve Julian Nagelsmann (nu bij Bayern) stak hij bij Hoffenheim veel op als het gaat om oefenstof. Ten Hag omschreef hem recent als een uitstekende veldtrainer. Tot vorig jaar oktober was Schreuder assistent van Ronald Koeman bij Barcelona, waar hij werkte met sterren als Lionel Messi.

Schreuder durft te variëren

Koeman staat bekend om zijn tactische flexibiliteit, die Ten Hag de laatste weken ook liet zien door het ‘Ajax-model 4-3-3’ tijdelijk te verruilen voor 4-4-2, en door ook woensdagavond tegen Heerenveen spelers als Tadic, Haller, Berghuis en Taylor heel veel van positie te laten wisselen. Schreuder durft eveneens te variëren, iets wat het moderne voetbal meer en meer vereist.

Daarnaast maken zijn internationale ervaring, Nederlandse nationaliteit, zijn goede, menselijke band met spelers met wie hij werkte (Tadic nog bij Twente) en zijn bekendheid met Ajax hem tot de logische man om Ten Hag op te volgen. In Amsterdam wacht hem een zware klus. Veel spelers azen op een transfer. Diverse voetbalmedia in België en Nederland melden dat Schreuder in hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met Ajax over een contract voor twee jaar. Zelf wil hij daar nog niet op ingaan. Club Brugge heeft nog twee wedstrijden te gaan en staat drie punten voor op Union. Toen hij woensdagavond in Brugge hoorde dat Ajax kampioen was geworden zei hij: “Leuk voor ze”.

Van der Sar: ‘Ik word geen Sjaak Swart’ Algemeen directeur Edwin van der Sar sluit niet uit dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het technisch beleid van Ajax blijven vormgeven. “Als je het goed doet, dan blijf je vaak staan”, zegt hij over het duo dat sinds het vertrek van technisch directeur Marc Overmars intensief samenwerkt. De nieuwe trainer en technische mensen staan voor een uitdaging. Voor veel spelers van Ajax is belangstelling. “Dat is logisch als je in Europa zo goed presteert. Maar we willen onze ambities zelf ook overeind houden”, zegt Van der Sar. Hij is nu tien jaar bestuurder van Ajax, waarvan de laatste zes als algemeen directeur. “Ik blijf dit zeker niet tot mijn zestigste doen”, zegt de 51-jarige oud-doelman. “Het is heel intensief allemaal, vooral dit jaar. Ik word niet de Sjaak Swart van de bestuurskamer van Ajax”, doelt hij op de 83-jarige clubicoon die nog bijna dagelijks langskomt.

