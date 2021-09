Eigenlijk was het gekkenwerk, die anderhalve maand topsport in Japan

De laatste dagen is het gaan regenen in Tokio. Af en toe een enorme stortbui, soms een vriendelijke miezer. Sinds donderdag hangt een somber en grijs ogend wolkendek over de stad. Straten zijn stil, Japanners lopen met gebogen hoofd. Alsof het einde toch nog neerslachtig moest zijn.

Een dag nadat deze column in de krant komt, dooft na het olympisch ook het paralympisch vuur, dat twee weken brandde op 750 meter van het nieuw gebouwde atletiekstadion. Het is het symbolische einde van anderhalve maand topsport in een stad die voor mensen ‘in de bubbel’ alleen zichtbaar was vanachter een taxiraam, en waarvan de inwoners zelf niet één wedstrijd van hun Japanse helden konden bezoeken. Een glimlach zat altijd achter een mondkap.

Hoogstens één andere journalist op de perstribune

De Paralympische Spelen begonnen twaalf dagen geleden, precies op het hoogtepunt van een coronagolf die Tokio overspoelde. Die opleving viel weer precies twee weken nadat er voor de Olympische Spelen tienduizenden sporters, journalisten en andere betrokkenen naar Japan waren gereisd. Toeval? Waarschijnlijk niet.

Het ‘geluk’ was dat de Paralympics drie keer zo klein waren als de Olympische Spelen, maar wel in dezelfde hallen neerstreken. Afstand houden was geen probleem. Vaak was het bovendien heel stil. Bussen waren leeg en op de perstribunes zat hoogstens één andere journalist, ­behalve dan op het moment dat een Japanse atleet meedeed. Op die momenten was het ineens vol in de hal. Maar zeker in de laatste paralympische week waren er verder minimaal tien vrijwilligers beschikbaar voor één journalist.

Want ondanks alle tegenslagen bleef de organisatie volharden, al dan niet gesterkt door toch weer afnemende coronacijfers. De weg werd altijd gewezen, het vervoer was goed geregeld. De vastberadenheid alles goed te regelen werd gesymboliseerd door één moedige jongeman die nu het einde van het toernooi nadert nog steeds een bord omhooghield met daarop de weg naar het accreditatiecentrum.

De rekening voor de belastingbetaler

De wereld zag topsport, ik zag topsport, zeker ook bij de Paralympische Spelen, gefaciliteerd door een allervriendelijkst Japan – al waren de formulieren die vooraf moesten worden ingevuld om het land binnen te komen ­afschrikwekkend. De televisiebeelden waren prachtig. Maar wat heeft het land zelf er weinig voor teruggekregen. Het economisch gewin viel zwaar tegen. (Buitenlands) publiek was bij beide Spelen niet welkom.

De Japanse belastingbetaler krijgt de rekening, dat vanwege het jaar uitstel oploopt tot ruim meer dan de oorspronkelijk gedachte 12 miljard euro, op het bord. Ze kregen er een corona­opleving gratis bij.

Eigenlijk was het gekkenwerk.

