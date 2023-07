Eigenlijk doet het er niet toe wie wint, Vingegaard of Pogacar

Nog voordat de renners zich ruim twee weken geleden klaarmaakten voor de Grand Départ, was het overgrote merendeel van het peloton al gedegradeerd tot vulling, meefietsend toeschouwer, levend obstakel. Elk gesprek over deze Tour kwam tot nu toe als vanzelf uit bij dezelfde kwestie: Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar?

De ene keer noem ik Pogacar, vanwege zijn explosieve demarrages en extraverte karakter, maar vooral als iedereen voor Vingegaard blijkt te zijn. Andere dagen is het precies andersom en noem ik Vingegaard, omdat team Jumbo-Visma tikt als een minutieus uurwerk. Ik heb geen voorkeur, ik voel dezelfde en tegelijkertijd ook heel andere emoties bij hen allebei, als een ouder die moet kiezen tussen zijn kinderen. Maar bovenal vind ik het een volstrekt irrelevante vraag.

Wie kijkt er dit seizoen nog met samengeknepen billen naar de Formule 1? Max Verstappen is in bloedvorm en rijgt de overwinningen aaneen. Hij hoeft geen enkele race meer te winnen om zich opnieuw te laten kronen tot koning van de koningsklasse, en we zijn pas halverwege het seizoen. Verstappens enige overgebleven concurrent is zijn schaduw, en ook daar schijnt hij op vooruit te lopen. Het is een kwestie van tijd voordat hij van verveling verdwaasd windmolens zal trotseren, al houdt dat wellicht eerder verband met zijn olieminnende sport. Een wedstrijd zonder tegenstander is uiteindelijk vooral een gevecht met jezelf.

Bloedmooi doek

Pogacar en Vingegaard hebben het vizier daarentegen op elkaar gericht en zijn dus tot op zekere hoogte ook tot elkaar veroordeeld, zoals Joe Frazier en Muhammad Ali, Roger Federer en Rafael Nadal, Henri Matisse en Pablo Picasso. Neem bijvoorbeeld Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon, een bloedmooi doek waarmee hij brak met alle ongeschreven wetten en regels van de klassieke schilderkunst. Het was een aanslag op het establishment, een terreurdaad die de kunst decennia zou beïnvloeden, alles om zijn rivaal Matisse te overtreffen.

Wie zou Ali zijn zonder Frazier, Federer zonder Nadal, Picasso zonder Matisse, Vingegaard zonder Pogacar? We zouden geen aanval zien op de Puy de Dôme. Geen linkse directe, geen ace, geen tegendraadse penceelstreek. Tegenstand vraagt om tegenactie, een antwoord. Zoals toen Pogacar zaterdag probeerde te ontkomen op de Col de Joux Plane en Vingegaard een paar honderd meter later weer kon aanhaken, waarna de Deen elke druppel energie uit zijn lijf perste voor extra bonificatieseconden. Rivaliteit is intiemer dan het soms lijkt, omdat tegenstanders elkaars zwaktes beter moeten kennen dan hun eigen grenzen. Rivaliteit is het levenssap van elke tweestrijd. Rivaliteit doet leven.

Daarom is het zo onbeduidend om te kiezen tussen Vingegaard of Pogacar, voor een van de twee te zijn in plaats van voor allebei. In essentie doet het er niet toe wie er aanstaande zondag in het geel Parijs binnenrijdt, het draait om de manier waarop ze elkaar continu tot het uiterste drijven en daarmee de toekomst van het wielrennen samen vormgeven. Zoals Picasso en Matisse de kunst radicaal veranderden, zo beïnvloeden deze renners hun sport. Vingegaard óf Pogacar? Vingegaard én Pogacar.