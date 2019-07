Egan Bernal is de grote winnaar in chaotische Touretappe

Een grote kopgroep is net weg als achter in het peloton de camera’s iets opvallends zien: Thibaut Pinot meldt zich bij de dokterswagen. Is de nummer vier van het klassement geblesseerd? Ja, zo blijkt. Wat niemand behalve het team weet, is dat de Fransman kampt met een scherpe pijn in de linkerdij. Lopen ging donderdagavond moeilijk.

Toch probeert hij vrijdag te starten. Er zit huidkleurig verband om zijn linkerbovenbeen, maar dat zit te strak. Hij stopt om het bindsel eraf te halen. De ploegleider knipt niet goed genoeg door en een stuk opgerold verband blijft hangen rond zijn schoen. De tranen staan dan al in zijn ogen. Zeven kilometer later is het definitief voorbij: Pinot stapt huilend af. Zijn Tour, zijn kans, voorbij zonder dat hij ervoor kan fietsen. Een spierscheuring dwingt hem de koers te verlaten.

De Col de l’Iseran is met de top op 2770 meter het ‘dak van de Tour’. Het is hier dat de poging moet worden ondernomen om geletruidrager Julian Alaphilippe definitief te lossen. Team Ineos zet vanaf het begin van de klim de helpers op kop. Castroviejo, Van Baarle, Poels, in die volgorde. Vooral Van Baarle rijdt zo hard dat het peloton op een vlakker stukje op een lint wordt getrokken. De ploegleiders krijgen op dat moment door dat het in de afdaling gevaarlijk is omdat er een zware hagelbui is gevallen.

Vijf kilometer op de klim, op 43 kilometer voor de finish, valt Geraint Thomas aan. De eerste speldenprik in een aantal kilometers waarop de favorieten elkaar om beurten testen. Alaphilippe kan kort volgen, maar bij een versnelling van Steven Kruijswijk is het klaar. De Fransman schokschoudert verder, langzamer dan eerder. De gele trui, die hij veertien dagen droeg, gaat hij verliezen.

Dan het moment waarop Egan Bernal virtueel de gele trui overneemt van Alaphilippe. De Colombiaan is inmiddels gedemarreerd uit de favorietengroep en raapt een voor een de vluchters op. Simon Yates kan nog het langst volgen, maar Bernal rijdt uiteindelijk ook de tweevoudig etappewinnaar deze Tour uit het wiel.

Kruijswijk ziet dan de rug van Laurens De Plus opdoemen, de ploeggenoot die is meegestuurd in de vroege vlucht. De Plus kan werken voor Kruijswijk, maar gaat lang niet snel genoeg om Bernal bij te blijven. Bij Kruijswijk zitten dan nog Thomas en Emanuel Buchmann, zijn concurrenten voor het podium.

Bernal pakt op de top van de Iseran niks aan. Zijn voorsprong is vijftig seconden op de groep-Kruijswijk en 2.07 minuut op Alaphilippe. Kruijswijk weet dat de afdaling nat is en neemt juist alle tijd om een regenjack aan te trekken.

Julian Alaphilippe verloor vrijdag na veertien dagen zijn gele trui. Beeld AFP

De koers wordt geneutraliseerd, besluit de wedstrijdleiding. De plaatselijke regenbui was zo hevig dat er centimeters aan hagel zijn gevallen, vlak na een toch al donkere tunnel. Sneeuwschuivers hebben de grootste moeite de weg überhaupt vrij te maken. Het water stroomt beneden in de vallei over de weg. Er is zelfs een enorme modderstroom op gang gekomen.

Onbegrip

In allerijl wordt het besluit medegedeeld. De wedstrijd is afgelopen, de tijdsverschillen worden opgenomen op de top van de Col de l’Iseran (37,5 kilometer voor de finish). Er heerst onbegrip bij de renners, die niet weten waar ze aan toe zijn. Bernal wordt in volle afdaling door een motorrijder gedwongen af te remmen, maar hij schudt zijn hoofd en rijdt door. Hij wil zo veel mogelijk tijd pakken op zijn concurrenten. Pas kilometers verder begrijpt hij wat er aan de hand was. Hij had het Engels in zijn oortje niet goed verstaan.

Alaphilippe slingert wat heen en weer over het asfalt, voor hij op 24,5 kilometer voor de finish toch afstapt. Hij krijgt een laatste gele trui, een overjack. Met de tijdsverschillen op de top van de Iseran zakt hij naar de tweede plaats, achter Bernal. “Dit was het dan”, verzucht hij als hij een microfoon onder zijn neus krijgt. “Het was een droom om de trui te dragen, maar het is nu wel voorbij.”

Er stappen renners uit ploegleiderswagens, hun wedstrijdtenue nog aan. Omhoog rijden zat er niet meer in, dus zijn auto’s ingezet om de coureurs naar hun hotel te brengen. Steven Kruijswijk zoekt eerst een plek om zijn helm neer te leggen, voordat hij op een trappetje zijn verhaal doet. Hij baalt, want er had meer ingezeten, voelde hij. “Het was een keuze om wat aan te pakken op de top. Anders had ik wel gesprint. Het heeft wel tijd gekost.”

Ploegleider Grischa Niermann had flink gevloekt in de auto, vertelt hij met een tablet nog in de hand geklemd. “Ik heb ook niet meteen verteld dat de race was afgelopen. Pas toen ze het drie keer zeiden wist ik dat het echt waar was. Dan is het niet leuk de beslissing te horen, maar het was wel terecht.”

Kruijswijk staat er nog steeds goed voor in het klassement. Het podium is binnen handbereik. De gele trui misschien niet meer. Niermann: “De beste klimmer rijdt nu wel in de gele trui. En er komt nog een klimetappe aan.”

Lees ook:

Deze drie dagen moet het gebeuren voor Steven Kruijswijk

Dit is de beste kans voor Steven Kruijswijk om een grote ronde te winnen. Drie etappes op zijn favoriete terrein scheiden hem van Tourwinst.