Egan Bernal, de Colombiaan op pole position voor Tourwinst

Een 22-jarige Colombiaan staat vandaag op pole position om de Tour de France te winnen. Dankzij een zeer sterke demarrage vrijdag veroverde Egan Bernal de leiderstrui. Met tranen in zijn ogen trok hij zijn eerste gele trui aan. Als hij vandaag onder meer de 33 kilometer lange klim naar Val Thorens overleeft, wint hij als eerste Colombiaan de Tour de France.

Bernal profiteerde vrijdag van de chaos die ontstond toen de race werd geneutraliseerd. Hij was op de Col de l’Iseran gedemarreerd en had voldoende voorsprong om Julian Alaphilippe uit de gele trui te rijden. “Eerst had ik niet door wat er aan de hand was, want over de radio werd snel in het Engels gesproken. Toen hoorde ik dat de race was gestopt. Ik ben heel blij met de gele trui.”

Bernal werd geboren in Bogota, maar groeide op in Zipaquira, veertig kilometer van de Colombiaanse hoofdstad. Zijn moeder zat in de bloemenhandel, zijn vader was gids in een ondergrondse zoutkathedraal. Inmiddels wonen ze met elkaar in Andorra.

Meesterknecht

Egan, de oudste zoon van het gezin, begon op de mountainbike. Van zijn moeder mocht hij, zijn vader probeerde hem af te remmen. Tot hij op zijn twaalfde een keer liet zien wat hij eigenlijk kon. Samen met zijn vader reed hij voluit een berg van negen kilometer op, vertelde hij in L’Équipe. German Bernal kon (uiteraard) niet volgen. Wel gaf hij de carrière van zijn zoon een kans.

Via de Italiaanse ploeg Androni Giocattoli kwam hij uiteindelijk in 2018 bij de ploeg van baas Dave Brailsford, toen nog Sky geheten. Vorig jaar was hij in de Tour de meesterknecht van Geraint Thomas en Chris Froome.

Dit jaar won hij al Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland. Toen Froome wegviel met een zware blessure, steeg Bernal in de pikorde. Zat hij vorig jaar nog helemaal aan de zijkant bij de persconferenties, dit keer mocht hij naast de grote baas Brailsford plaatsnemen. Bernal was een grote jongen in de ploeg.

In ontwikkeling

Waarom is hij zo goed? Ploegleider Servais Knaven geeft met zijn handen aan waar hij Bernal inschat. “Sommigen jongens zitten hier”, zegt hij met zijn handen rond zijn middel. Dan gaan de handen omhoog tot boven het hoofd. “Bernal is in zijn ontwikkeling hier. Op zo’n jonge leeftijd is dat heel knap.”

Maar wat bedoelt hij daar dan mee, als de handen omhoog gaan. “Egan heeft zich ontwikkeld tot leider. Hij geeft aan wat hij wil en de resultaten volgen. Als je de Ronde van Zwitserland wint, is dat op zijn leeftijd heel erg knap.”

Dat is wat je zoekt in een leider, aldus Poels: iemand die wedstrijden wint. “Het klinkt stom en simpel, maar je wil niets liever dan iemand die al het werk wat jij doet ook af kan maken. Egan kan dat, ook op jonge leeftijd.”

Bevestiging van vorm

Deze week toont Bernal aan dat hij momenteel de beste is bergop. Donderdag op de Galibier, waar het acht kilometer klimmen was boven de 2000 meter, was hij goed in vorm. “Ik weet niet of het alleen mentaal was, maar ik voelde me veel beter op hoogte.” Opmerkelijk was wel dat hij de beslissing om aan te vallen op de Galibier af liet hangen van Geraint Thomas. “Hij vroeg me hoe ik me voelde. Heel goed, antwoordde ik. Toen vroeg hij om aan te vallen en te kijken of er wat ging gebeuren.”

Vrijdag reed hij op de Col de l’Iseran de andere favorieten in enkele kilometers op vijftig seconden. Een bevestiging van zijn vorm. De jonge man van 22 kan de Tour winnen. In vergelijking: dat is twee jaar jonger dan Eddy Merckx toen die zijn eerste Tourzege behaalde.

