Eeuwige underdog en cultclub Union Berlin blijft maar verbazen

In de Oost-Berlijnse wijk Köpenick voelt men zich ver verwijderd van de kosmopolitische grotere stad. Het historische dorpscentrum bestaat uit kleine, rustige straten, de tijd lijkt er wat stil te hebben gestaan. Ook de Köpenickse voetbalclub Union Berlin bleef er lang onder de radar, als een wat excentrieke cultclub.

Pas in 2019 promoveerde Union voor het eerst in de historie naar de Bundesliga. Daar verraste het vriend en vijand, en dit seizoen helemaal. De club staat tot ieders verbazing tweede, op slechts één punt van Bayern München. De Champions League gloort.

Vies, wild, luid en hartelijk

De Köpenickse fan Philipp Bohm kan zich nog helder voor de geest halen hoe het knusse stadion, An der Alten Försterei, er rond de eeuwwisseling bijlag. “Het was toen echt een ruïne: betonbalken stonden schots en scheef, de hoofdtribune deed z’n naam geen eer aan”, zegt hij. Toch werd hij meteen verliefd. “Het was er vies, wild en luid, maar vooral erg hartelijk. De mensen die daar stonden hadden echt een gevoel van verbondenheid.”

Vierentwintig jaar na zijn eerste bezoek reist hij af naar de Johan Cruijff Arena om donderdag zijn club tegen Ajax te zien spelen. “Als je mij een paar jaar geleden had verteld dat we tegen een club van een dergelijk niveau zouden spelen, had ik je voor gek verklaard”, zegt hij. “De meesten van ons hebben hun hart verloren aan de club in een tijd dat deze volledig betekenisloos was in de sport. Succesvol zijn zit niet in het DNA van onze club.”

In de underdog-positie

Sinds de oprichting in 1966 zit Union in de underdog-positie. Het rivaliseerde met clubs die wel middelen hadden om succesvol te worden: FC Vorwärts, de club van het leger van de DDR, en BFC Dynamo, de club van de geheime politie, de Stasi. In hun mooie stadions kon je zitten, terwijl je bij de armetierige volksclub Union moest staan. “Dat is een nadeel als je een kind en dus klein bent”, zegt Sig Zelt, die al op jonge leeftijd fan werd. “Maar de eerste keer dat ik het stadion in liep, werkte de stemming besmettelijk. Die sfeer had ik nog nooit meegemaakt.”

Ook na de val van de Muur bleef de financiële situatie van Union Berlin lang gammel. Gelukkig weten fans vanuit de DDR-tijd te improviseren. Zo doneerden zij in 2004 bloed om met de opbrengt Union naar de Regionalliga te helpen. Het huidige succes heeft dat ook een heel bijzonder betekenis voor fans, denkt Sig Zelt: “Voetbalfans kunnen doorgaans niet meer doen dan hun spelers steunen in het stadion, maar wij hebben met z’n allen de club boven water gehouden. Daar kunnen we echt trots op zijn.”

Duurzaam geproduceerde fanartikelen

De grote verbouwing van het stadion in 2008 werd eigenhandig door de fans gedaan. Zelt heeft er zijn spaargeld in gestopt, Bohm heeft wekenlang zijn handen uit de mouwen gestoken. Hij vervoerde materiaal, goot betonblokken en richtte tribunes op. “Onze club is bijzonder, omdat je voelt hoeveel liefde erin is gestopt”, zegt hij. “Overal ter wereld hebben fans een passie voor hun club, maar bij Union komt die passie vanuit de club ook terug naar de fans.”

Als leden vanwege een ziekte, of werkloosheid aan de grond zitten, dan is de club er voor ze. Union richt zich, net als de Hamburgse cultclub Sankt Pauli, op sociale thema’s: van geld inzamelen voor vluchtelingen tot duurzaam geproduceerde fanartikelen. De rebelse clubs zijn gevormd door hun omgeving: St. Pauli door de vrijzinnige Reeperbahn, Union door het verzet in de DDR. “Die Mauer muss weg!” schreeuwden fans met een knipoog naar de Berlijnse Muur als Stasi-club Dynamo voor hun doel een vrije trap ging nemen.

Inmiddels strijdt de club juist tegen de uitwassen van het kapitalisme van na de val van die Muur. Zo voeren de fans vaak actie tegen Red Bull, die RB Leipzig met miljoenen naar de top hielp. “Daar kun je toch niet trots op zijn”, zegt Zelt. “Het is onsympathiek en maakt de sport kapot. Iedereen moet dezelfde kansen hebben.”

Het draait om saamhorigheid

Ook Union is inmiddels een club waar miljoenen in omgaan. Toch denken Zelt en Bohm dat hun club niet zo snel zal veranderen. “Het vertrouwen in onze leiding is groot, want de meesten komen niet van buiten, maar zijn zelf fan”, zegt Bohm. Het management kiest volgens Zelt spelers die qua karakter bij de club passen. “Want met veel van die miljonairs kunnen we ons niet identificeren. En dat is belangrijk, want de kracht van onze club ligt in saamhorigheid.”

Die saamhorigheid is waar het voor Bohm en Zelt uiteindelijk allemaal om draait. “Van Ajax winnen of verliezen is niet het belangrijkste”, zegt Zelt. “Dat is de vereniging zelf, die maakt ons gelukkig.” Hoe succesvol nu ook, Union blijft de club van de underdog. “We hebben geluk, maar in ons achterhoofd zit nog altijd een stem: dit zal niet aanhouden”, zegt Zelt.

