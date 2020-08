Eerste zwemwedstrijd in het nieuwe normaal: ‘Eindelijk weer eens voor ‘het echie’ zwemmen’

De muziek schalt als vanouds door de speakers en de omroeper roept één voor één de namen om van de acht zwemsters die klaarstaan voor de finale van de 100 meter vrije slag. Verder is woensdag alles anders bij de Hengelo Long Course Challenge. Wie niet beter weet, denkt dat er een gewone clubwedstrijd aan de gang is. Publiek ontbreekt en zwemmers zitten en staan overal langs de bandrand. Alleen de polo's verraden dat dit geen gewone wedstrijd is.

De complete Nederlandse zwemtop is neergestreken in Twente voor de eerste wedstrijd in het ‘nieuwe normaal’. Looproutes staan aangegeven, mondkapjes sieren de gezichten van de zwemmers en die van de journalisten buiten het bad.

Kira Toussaint doet haar warming-up op een matje in de hal van binnenkomst. De rest ligt buiten in de schaduw zich voor te bereiden. Echt serieus gaat het er nog niet aan toe, iedereen is vooral blij dat de wedstrijdmodus weer een keer aankan, voor het eerst in een half jaar. Het plan van de bond was om meer internationale deelnemers te trekken, maar door oplaaiende besmettingen besloten deelnemers uit andere landen thuis te blijven. De Belgen zijn er wel.

Oranje mondkapje

Ranomi Kromowidjojo is er ook weer bij, zij klopt in het Twentebad in de finale van de 100 vrij Femke Heemskerk: 54,04 om 54,58. Het zijn tijden die niet direct tot de verbeelding spreken, maar dat was ook niet de insteek, geeft de Groningse, getooid met een oranje mondkapje op, na afloop toe.

“Ik vond het vooral fijn om weer eens voor het echie te zwemmen.” De oud-olympisch kampioen voelde zelfs weer wedstrijdspanning in het sportlijf, ondanks de trainingswedstrijdjes die de zwembond onderling organiseerde. Eindelijk kon ze weer even weg uit de eigen omgeving. “Het is lekker om op pad te zijn. Mijn wedstrijdroutine te doen met scheren en nagels lakken. Dit was mentaal een goede afsluiter voor al het andere dat hopelijk nog gaat komen. Het olympische seizoen begint over een paar weken.”

Dat vond ook Femke Heemskerk, die tijdens de lockdown in Canada in het huwelijksbootje stapte en pas een paar weken terug is in Nederland. Toch kwam ze hoofdschuddend het water uit, een teken dat ze niet tevreden was. “Het voelde alsof ik in de stroop lag.” Ze kon zich er niet erg druk om maken. “Dit was een beetje een gekke wedstrijd, want er zijn nu geen tribunes en geen mensen. Daar krijg ik normaal een enorme kick van, maar hier krijg je dat kolkende gevoel niet. Het was vooral fijn om weer eens met meer mensen in het water te liggen, en niet met maar twee of drie. Hier hoefde ik niet hard te zwemmen, al wil ik dat natuurlijk altijd.”

Hoogtepunt van de avond

Voor Kromowidjojo en Heemskerk gloort er hoop als het gaat om wedstrijden dit jaar. Waar alle wedstrijden georganiseerd door internationale bonden zijn geschrapt, gaat de lucratieve International Swimming League, gefinancierd door een Oekraïense miljardair en alleen bestemd voor de wereldtop, waarschijnlijk wel door. Over een goed plan om zwemmers van over de hele wereld te ontvangen, wordt nu overlegd. Beide zwemsters houden een slag om de arm. Kromowidjojo: “Ik ga alleen als het echt veilig is. Je mag je een dag van tevoren nog afmelden.” Als we daarna twee weken in quarantaine moeten en niet kunnen trainen, heeft het niet zoveel zin”, zegt Heemskerk.

Het hoogtepunt van de avond werd verzorgd door Nyls Korstanje, het talent dat is teruggekeerd uit de Verenigde Staten. Hij wist zijn eigen Nederlands record op de 50 vlinder te verbreken en zette het op 23.37 seconden.

