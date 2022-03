Eerste medailles voor Nederlandse paralympiërs Kampschreur en De Langen

De Nederlandse zitskiërs hadden het bericht echt wel gezien op het nieuws, dit weekend. De paralympische ploeg had na een drietal dagen in Peking ‘nog steeds’ geen medaille gewonnen. Dat stak toch wel bij de Nederlandse ploeg, waar men zelf ook op meer had gehoopt. Er was een klein ‘mentaal dipje’, zoals Jeroen Kampschreur het verwoordde.

Maar maandag werd die wond deels geheeld. Kampschreur (22) en zijn kompaan, vriend en trainingsgenoot Niels de Langen (23), behaalden maandag respectievelijk zilver en brons op de supercombinatie, waar de super-G en de slalom worden gecombineerd. Kampschreur: “Dit zorgt wel voor grote opluchting in het hele team en hopelijk op termijn een boost.” Het was geen goud, maar wel een medaille. “Dit was niet waar ik voor kwam, maar het is wel fijn.”

Afgesloten

De Nederlandse paralympiërs (acht in totaal in Peking) waren vooraf als favoriet gezien op meerdere onderdelen. Vooral Kampscheur dan, als meervoudig wereldkampioen. Er kwam toch een ongerust gevoel, toen de successen uitbleven. Kampschreur was zondag niet per se te genieten geweest. Hij had zich ‘even afgesloten’ van de rest van de Nederlandse ploeg. “Dat kan hier wel, hoor, ook al zitten wij in een bubbel. Ik had oortjes in, maakte duidelijk dat ik niet in was voor een leuk gesprek.”

Maandag leidde het tot succes. Kampschreur, die werd geboren zonder scheenbenen, stond na de eerste afdaling derde, en werd na een snelle slalom bijna nog eerste. Het verschil tussen hem en de ongenaakbare Deen Jesper Pedersen was uiteindelijk drie tienden van een seconde.

Na de eerste afdaling besprak Kampschreur met zijn coach dat hij misschien maar voor zilver moest gaan, omdat goud leek te gaan naar Pedersen. Maar na het tweede poortje dacht Kampschreur: “Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan volle bak.”

Het gevolg was dat Kampschreur bijna zijn evenwicht verloor. Op zijn discipline zit hij in een kuipje op één ski. Maar omdat hij even wankelde, zag hij geen sneeuw, maar ‘alleen maar blauwe lucht en een puntje van de ski’. “Toen dacht ik wel: o, even oppassen.”

‘Het moest een keer gebeuren’

Het werd uiteindelijk zilver. “De hele staf was niet te houden vandaag”, zei Kampschreur maandag via een zoomverbinding. “Eindelijk lukte het weer. Het lukte niet, het lukte weer. Want het moest een keer gebeuren, gezien de resultaten die we eerder behaalden. Dit zorgt wel voor een boost voor het team.”

Daarmee doelde hij op de resultaten voor de Spelen. Vooral Kampschreur is zoals gezegd al jaren wereldtop in het zitskiën. Voor De Langen was de medaille wel een verrassing. Hij was er vier jaar geleden ook bij, maar werd toen achtste. “Voor mij staat dit voor de groei die ik heb doorgemaakt.”

De vreugde was groot, maar tegelijkertijd is er ook het besef dat er in de wereld veel meer aan de hand is. Uiteraard beseffen zij ook dat er oorlog is in de wereld. Toch had Kampschreur geprobeerd er helemaal niet mee bezig te zijn. “Maar dat is onmogelijk. Het speelt nu eenmaal. Ik wil er alleen niet mee bezig zijn vlak voor de belangrijkste wedstrijd voor mij in vier jaar. Dus als ik met skiën bezig ben, gaat de telefoon uit. Natuurlijk vind ik het verschrikkelijk wat er daar gebeurt.”

Maar voor nu gaat het om sport. Er komen nog twee kansen voor zowel Kampschreur en De Langen. Op de onderdelen waar ze het meeste fiducie in hebben: de reuzenslalom en slalom. Kampschreur: “Dat zijn de onderdelen waar we de meeste trainingsuren in hebben zitten en waar we de beste resultaten op hebben gehaald. En het is ook fijn dat ik vandaag de snelste op de slalom was.”

