Liveblog Olympische Spelen

Eerste medaille voor handboogschutters; Mollema (wielrennen) en Tsjakadoea (judo) vierde

Gabriela Schloesser en Steve Wijler (R) met de zilveren medialle na afloop van de finale van het handboogschieten gemixt. Beeld ANP

Via dit liveblog houden we u op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse sportersploeg in Tokio. Ook leest u hier al het andere belangrijke nieuws over de Olympische Spelen. Lees in dit dossier alle berichtgeving, reportages en verslagen over het toernooi.