Eerst moeder worden en daarna pas topsporter? Denise Betsema deed het

Als havo-scholier raakte Denise Betsema zwanger, nu is ze wereldtop in het veldrijden. ‘De ambitie om alles op fietsen te zetten, is eigenlijk pas na mijn zwangerschappen gekomen.’ Deel 5 van een serie.

De jaren die achter Denise Betsema liggen, kennen een uitzonderlijk ritme. Want hoeveel andere vrouwen in Nederland zijn eerst moeder geworden en daarna pas topsporter? Hoewel het allerminst een uitgestippeld plan was, concludeert ze terugkijkend dat haar opeenvolgende zwangerschappen haar sterker hebben gemaakt. In 2021 won ze brons op het WK veldrijden, de sport die ze pas zo laat ontdekte.

Als het leven een andere loop kiest dan verwacht, vraagt dat een bepaalde flexibiliteit van geest. Betsema (30) zat in de eindexamenklas van de havo toen ze in verwachting raakte. Het was een vroege les in improviseren, iets wat haar nu van pas komt als professional in een van de vele wielerdisciplines. Het dictaat van de details kent ze, zoals al haar collega’s. Maar zij zal niet snel in de war raken als randzaken om aandacht schreeuwen of een planning verstoord raakt.

Neem nou dit interview. Een halfuur rustig praten lukt wel, maar daarna sluipt onrust de woonkamer binnen. Zoon Jukka, elf jaar inmiddels, komt met de bal onder z’n arm informeren wanneer nou eindelijk die foto wordt gemaakt want hij wil met vrienden gaan voetballen. Dochter Wolf (9) kan om een andere reden niet wachten: zij is al zeker een kwartier druk met het borstelen van haar haar.

Een gezonde balans in het bestaan

Betsema glimlacht en pikt na een onderbreking onverstoorbaar de draad van het gesprek weer op, daarbij geholpen door haar jeugdliefde Sjoerd, die zich over hun kinderen ontfermt. Het drukke gezinsleven is haar dierbaar. Ze weet hoe belangrijk die afleiding kan zijn voor een gezonde balans in het bestaan, en hoe troostrijk als het sportief tegenzit.

Van jongs af aan heeft Betsema gefietst. Altijd op de mountainbike en bij vlagen fanatiek. Ze is zelfs een keer Nederlands jeugdkampioene geweest. Ze fantaseerde er weleens over om later van de sport haar werk te maken, maar als puber verdween de ijver naar de achtergrond. Zoals bij zoveel leeftijdsgenoten kreeg ze andere prioriteiten.

En toen raakte ze onverwachts zwanger. Natuurlijk was dat schrikken voor de tiener, maar het bleek ‘superleuk’. “Mijn vriend en ik besloten het ouderschap te omarmen en daar ook echt voor te gaan. We zeiden tegen elkaar: waarom dan niet snel een tweede? We waren toch al jong ouders.”

Betsema bleef in die jaren wel sporten, maar enkel om in conditie te blijven. Koersen reed ze niet meer. Pas toen de jongste een jaar of twee was, begon het weer te kriebelen en hervatte ze het fietsen op wedstrijdniveau. “Dat ging eigenlijk zo goed dat ik mezelf afvroeg: moet ik hier niet toch helemaal voor gaan? Zit er misschien toch nog een carrière in?”

Een leven naast de sport

Vooral nadat ze gestopt was met de borstvoeding merkte ze dat haar oude lichaam terugkeerde en misschien wel sterker was dan ooit. Zo goed als ze toen fietste, had ze daarvoor nooit gedaan. Ze zoekt de verklaring in de combinatie van haar fysieke gestel en een nieuwe mentale balans. “Vanaf dat moment wilde ik er echt 100 procent voor gaan. Ook heeft het mij goed gedaan om een leven naast de sport te hebben. Als ik niet op de fiets zit, ben ik gewoon mama en kan ik me helemaal opladen.”

Doordat ze niet de hele dag met veldrijden bezig is, legt Betsema uit, blijft het als ontspanning voelen – zelfs als lid van een professionele ploeg. Sinds 2018 rijdt ze voor het Belgische Pauwels Sauzen-Bingoal. Nog altijd vindt ze het heerlijk om tijdens een training even alleen aan kilometers, stuurtechnieken en wattages te hoeven denken. “Dat kan ik nog meer waarderen dan vroeger en misschien zorgt dat er ook wel voor dat ik nog dieper kan gaan. Sinds ik moeder ben, kan ik extra van het fietsen genieten.”

Aanvankelijk begon ze na haar zwangerschappen weer met mountainbiken, maar al snel leverde dat een dilemma op. In rap tempo was ze het nationale niveau ontgroeid, het internationale circuit lonkte . “Als je volledig voor mountainbiken wil gaan, moet je eigenlijk in het buitenland wonen. Over de grens zijn betere trainingsfaciliteiten en veel wedstrijden zijn buiten Europa. Dat is praktisch lastig als je een gezin hebt.”

Op snelheid de diepte induiken

Daarbij vond Betsema er toch wel erg gevaarlijke parcoursen tussen zitten. Met uitdagende jumps, veel hoogteverschillen en enorme drop-offs, waarbij het de bedoeling is om gehurkt achter het zadel met gestrekte armen en op snelheid de diepte in te duiken. “Ik vond dat als moeder toch een te groot risico.”

Een Belgische klant van de fietsenwinkel van haar vader opperde veldrijden als alternatief. Dat is veiliger en beter te combineren met thuis. De meeste wedstrijden zijn in België. Alleen tijdens de twee wereldbekers in Amerika is ze langer dan een weekend van huis. Trainen kan perfect op Texel, het eiland waar Betsema geboren en getogen is. Niet voor niets is zandfietsen een van haar specialiteiten. Haar vader vergezelt haar als mechanieker naar wedstrijden en bij thuiskomst zijn de kinderen altijd blij om haar weer te zien, ongeacht de prestatie.

Wat ze veel bij collega’s ziet, is dat er fundamentele twijfel toeslaat als het sportief minder gaat: wie ben ik behalve de sporter? “Ik ben er altijd nog moeder naast. Dat is fijn om op terug te kunnen vallen. Ook als het slecht gaat, vinden de kinderen mij net zo leuk. Dat relativeert heel erg.”

Vervuild voedingssupplement

Het was een basis waar ze zeker in haar donkerste periode als topsporter op kon leunen. In 2019 testte Betsema bij een dopingcontrole positief op anabole steroïden. Na zes maanden werd de schorsing opgeheven toen ze wist aan te tonen dat de afwijkende waarde te maken had met een vervuild voedingssupplement. “Het was een enorme nachtmerrie waar ik in verzeild raakte en ik kan me niet voorstellen hoe je zoiets doorstaat zonder de afleiding van het ouderschap.”

Ook na die pauze wist ze sterker terug te komen. In 2021 fietste ze in Oostende naar het mondiale podium. “Uiteindelijk is het allemaal op z’n plek gevallen en ik denk juist doordat ik zo jong kinderen heb gekregen. Ik weet niet of ik anders prof was geworden. Misschien had ik dan andere keuzes gemaakt. Ik wilde gaan studeren. De ambitie om alles op fietsen te zetten, is eigenlijk pas gekomen toen ik moeder was. Toen werd ik pas echt fanatiek.”

Lees ook:

Baby of blessure? Handbalclubs vinden een zwangerschap lastiger, voelen de speelsters

De druk om te presteren kleurt de roze wolk. Daar ontkom je als topsporter bijna niet aan, ontdekken Tess Lieder en Lois Abbingh, handbalinternationals en schoonzussen. ‘Het verantwoordelijkheidsgevoel dat wij naar een club hebben, is misschien wel te groot.’