Eerbetoon aan Pelé uit heel de wereld maakt de Brazilianen trots

“Hij verdient geen enkele eer. Hij heeft zijn buitenechtelijke dochter niet erkend, die daarvoor tot aan de rechter toe gevochten heeft, en die zonder zijn steun is gestorven aan kanker.” Luziete Fernandes (58) verwijst naar de grootste vlek op het blazoen van Edson Arantes do Nascimento, zoals Pele’s volledige naam luidt. Zijn dochter Sandra Regina overleed in 2006 op 42-jarige leeftijd aan borstkanker.

Veel Brazilianen dragen de koning van het voetbal na dat hij Sandra Regina niet heeft erkend. Maar de familie zelf verzoende zich voor zijn overlijden, donderdag. Sandra Regina’s zonen Octávio en Gabriel verschenen aan Pelé’s sterfbed in het ziekenhuis in Sao Paulo en dochter Kely liet op sociale media weten dat zij er net zo bij horen als de rest.

De bekende zwarte rapper Emicida betoogde in een video-opname dat Pelé het verdient om geëerd te worden als Braziliës grootste voetballer ooit. Niet erkende kinderen vormen volgens hem een probleem in heel Brazilië. “Waarom worden zwarte helden toch altijd een kopje kleiner gemaakt?”

Rouwperiode van drie dagen

De lof overheerst in het algemeen. Het beroemde Christusbeeld in Rio de Janeiro werd ter ere van Pelé in het geel en groen – de kleuren van de Braziliaanse vlag en het nationale voetbalteam - verlicht. President Jair Bolsonaro kondigde een rouwperiode van drie dagen af. Aanstaand president Luiz Inácio Lula da Silva verklaarde dat weinig Brazilianen het land zoveel hebben gebracht als Pelé.

De Brazilianen, die eraan gewend zijn geraakt dat hun land negatief in het nieuws is met een extreemrechtse president en een enorm toegenomen ontbossing in de Amazon, zien nu dat het overlijden van hun held in de hele internationale pers een prominente plek heeft gekregen. Zelfs voormalig president Obama van de Verenigde Staten publiceerde een foto van hem en de voetballegende met een voetbalshirt dat Pelé hem cadeau had gegeven. In het Portugees staat daarop: ‘Voor president Obama, met een omhelzing, Edson Pelé.’ Mensen deelden de foto gretig op sociale media.

Veel meer omstreden is het telegram dat de Russische president Vladimir Poetin volgens het Kremlin aan zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro heeft gestuurd, om zijn medeleven te betuigen. Pelé stuurde de Russische president afgelopen zomer zelf nog een open brief, waarin hij Poetin opriep de oorlog in Oekraïne te stoppen. De twee ontmoetten elkaar in 2018 in de aanloop naar het WK voetbal in Rusland. ‘Toen we elkaar in het verleden ontmoetten, naar elkaar lachten en elkaar lang de hand schudden, had ik nooit gedacht dat we op een dag zo verdeeld zouden zijn als vandaag’ schreef Pelé. ‘De macht om dit conflict te stoppen, ligt in jouw handen. Dezelfde handen die ik schudde in Moskou tijdens onze laatste ontmoeting in 2017.’

Opgebaard in stadion

Pelé’s stoffelijke resten zullen maandag naar Santos worden gebracht, de stad aan de kust van de deelstaat Sao Paulo, waar hij op zijn zestiende begon en achttien jaar speelde bij de gelijknamige club, bijna zijn hele carrière. Zijn honderdjarige moeder Celeste woont daar nog steeds.

Zijn lichaam wordt opgebaard in het stadion Vila Belmiro, op de middenstip van het veld zoals hij wilde. Daar kan het publiek hem vanaf 10.00 uur in de ochtend plaatselijke tijd de laatste eer brengen. Ook Fifa-voorzitter Gianni Infantino is volgens de krant O Globo mogelijk aanwezig.

Dinsdag 3 januari om 10.00 uur wordt het lichaam van Pelé in een stoet via het huis van zijn moeder naar de begraafplaats Memorial Necrópole Ecomênica gebracht, dat uitzicht biedt op het stadion Vila Belmiro. Daar zal hij in huiselijke kring worden begraven.

